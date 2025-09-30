Apariție spectaculoasă a lui Gigi Mustață la Gala RXF 50. A venit să-și susțină prietenul, însoțit de o gașcă de motocicliști și membri ai Peluzei Nord. Video

a galei RXF 50 se desfășoară în Sala Polivalentă din București, iar printre cei care au venit să vadă înfruntări crâncene se află și Gigi Mustață, șeful galeriei campioanei FCSB.

Gigi Mustață, super apariție la Gala RXF 50

Cunoscut ca un împătimit al artelor marțiale, Gigi Mustață nu a ratat ocazia de a fi prezent în tribune la Gala RXF 50. El a profitat de faptul că , în etapa a 2-a a grupei de Europa League.

Mustață a venit însoțit de mai mulți membri ai Peluzei Nord, dar și de o gașcă numeroasă de motocicliști îmbrăcați cu geci de piele. Liderul galeriei de la FCSB are și un favorit la această gală.

Sportivul pe care Gigi Mustață îl va susține este Kamaz, acesta urmând să-l înfrunte pe Băcăoanu. De asemenea, cei aproximativ 300 de bikeri prezenți în sală vor fi alături de Alex Greuceanu în lupta cu Tolea Ciumac.

Cine se luptă la RXF 50

Gala RXF 50 se vrea a fi una cu adevărat incendiară, în cușca MMA urmând să intre nume importante din lumea artelor marțiale, dar și vedete ale internetului. Main event-ul serii este lupta dintre George Zănoagă și Bogdan Barbu, iar pe aceeași poziție se află și meciul dintre Meko și Ovidiu Neveu.

Programul luptelor de la cea de-a 50-a ediție a galei RXF sunt următoarele:

Main Event: George Zănoagă(c) vs. Bogdan Barbu

Co-Main Event: Meko vs. Ovidiu Neveu

Tolea Ciumac vs. Alex Greuceanu

Băcăoanu vs. Kamaz

Fachiru’ din Periș vs. Doru Moldoveanu

Dorin Stan vs. Alex Amariței vs. Kenzo vs. Paul Cucerzan vs. Marian Dinu

Mike Cioacă vs. Mihai Aftănase

Emilia vs. Al Capone

Țigu vs. Super Purice (gratuit pe YouTube RXF)

Loredana Marin vs. Perversu’ de pe Tg. Ocna (gratuit pe YouTube RXF)

Schimbare de ultimă oră. Un luptător a fost arestat înaintea galei

Cu doar 24 de ore înainte de începerea evenimentului, organizatorii au fost nevoiți să facă o schimbare în program după ce Romulus Markovics, zis Romi Neguș sau Iuda, a fost reținut de poliție și nu a mai putut veni să lupte cu Doru Moldoveanu.

În aceste condiții, locul său în gală a fost luat de Costel Pripas, zis și Fachiru’ din Periș. După această schimbare neașteptată, Doru Moldoveanu nu a ratat ocazia de a lansa un atac dur asupra lui Romi Neguș.

”Nu m-am așteptat la varianta asta, eu l-am așteptat până în ultima clipă de Iuda. Nu a putut să vină sau a preferat să meargă la pușcărie decât să vină la bătaie. Fachiru’ e un om curajos şi luptător. Fachiru’ a vorbit la subiect și am acceptat din prima clipă lupta cu el.

(n.r. – Crezi că fostul tău adversar va marja pe ideea că a fost ‘sifonat’ și că din cauza ta e unde e?) Fiecare poate să zică ce vrea. O să vadă lumea rechizitoriul, o să vadă lumea de ce e la pușcărie.

Când ai un contract semnat cu cineva, te gândești doar să te întâlnești în ring, să nu mai faci alte măgării. Și eu dacă vreau să evit meciul cu Fachiru, pot să mă duc să sparg o langoșerie. Asta nu ar avea treabă cu Fachiru, astea sunt fapte rușinoase.

La lupta cu Fachiru’ vreau să le demonstrez mai mult la cățeii ăștia care au urlat pe TikTok și pe rețelele de socializare că nu sunt numai de sală și de palmares, sunt și de meciuri. 100% Fachiru’ e mai puternic decât Neguș. Nu o zic eu, o zice toată lumea. Plus că el e favorit la pariuri în fața mea”, a spus Moldoveanu, la conferința de presă.