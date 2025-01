Apariție spectaculoasă a Nadiei Comăneci la gala de decernare a Globurilor de Aur. L-a aplaudat pe românul premiat în America

„Zeiţa de la Montreal” a fost prezentă la cea de-a 82-a gală de decernare a Globurilor de Aur, alături de soţul ei, Bart Conner. Românca a aplaudat frenetic succesul compatriotului ei, Sebastian Stan, premiat pentru rolul din pelicula “A Different Man”.

A venit într-o salopetă albastră electrizantă

Nadia a apelat la o ținută extravagantă. A preferat o salopetă strălucitoare de un albastru intens. În ciuda faptului că în luna noiembrie a împlinit 63 de ani, Nadia și-a păstrat silueta. Ea face în continuare foarte mult sport și are o dietă alimentară adecvată stilului de viață.

Nadia, care este o prezență constantă la evenimentele de la Hollywood, şi s-a fotografiat alături de mai multe personalităţi din lumea filmului. Nadia are mulți prieteni la Los Angeles, frecventând adesea cercuri în care se regăsesc actori celebri.

Ea a ajuns în Cetatea Filmului, după ce a petrecut acasă, în Oklahoma, atât Crăciunul, cât și Revelionul. „Zeiţa de la Montreal” i-a avut, de sărbători, alături

Azi noapte, Nadia s-a bucurat pentru Sebastian Stan, care a pășit pe covorul roșu alături de actrița și iubita lui, Annabelle Wallis. Acesta s-a ales cu un trofeu la Globurile de Aur 2025 pentru rolul din „A Different Man”.

Sebastian Stan, cel mai celebru român de la Hollywood

La vârsta de 8 ani, Sebastian și mama lui, Georgeta Orlovschi, cunoscută pianistă, s-au stabilit, pentru o vreme în Viena, Austria.

La zece ani, Sebastian Stan a jucat primul său rol într-un film realizat de directorul austriac Michael Haneke. La 14 ani, Stan s-a mutat în New York, în Comitatul Rockland.

A urmat, apoi, cursurile școlii Rockland Country Day, unde a jucat în câteva piese de teatru. A fost admis la Facultatea de Arte Mason Gross din cadrul Universității Rutgers din New Jersey. Ulterior, a studiat un an la Shakespeare s Globe Theatre din Londra.

Sebastian Stan s-a făcut remarcat într-o serie de producții spectaculoase. A bifat producții precum „Marțianul ” (2015), „The Avengers” (în rolul Soldatului Iarnă) sau „I, Tonya” (2017). De asemenea, a jucat în serial, ca „Gossip girl”, „Once Upon a Time” și „The Falcon and The Winter Soldier”.

“Shogun” este cel mai bun serial dramă

La ceremonia de azi-noapte, “Emilia Pérez”, regizat de Jacques Audiard, a fost desemnat cel mai bun film – musical sau comedie. “The Brutalist”, în regia lui Brady Corbet, a fost ales cel mai bun film – dramă.

“Shogun” este cel mai bun serial dramă, “Hacks” a obţinut premiul pentru cel mai bun serial TV – musical sau comedie, iar “Baby Reindeer” a fost câştigătorul la categoria cea mai bună miniserie, antologie sau film realizat pentru televiziune.