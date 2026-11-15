Apariție spectaculoasă la România – Polonia! Frumoasa prezentatoare a atras toate privirile pe Arena Națională. Galerie foto

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Una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV și-a făcut apariția la România – Polonia! Raluca Hogyes, soția lui Lukasz Szukala, a atras toate privirile la Arena Națională. A fost prezentă în tribune alături de fostul internațional polonez.

Moderatoarea aflată la partida dintre România și Polonia

Raluca Hogyes (36 ani), soția fostului fundaș de la FCSB Lukasz Szukala (41 ani), este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste. Superba moderatoare care are contract cu Digi Sport a revenit în televiziune de curând și și care datau de aproximativ 8 ani.

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E vorba de felul în care arăta la ultimul jurnal de știri pe care l-a prezentat înainte de a se retrage. Frumoasa prezentatoare a povestit ulterior pățania neașteptată prin care a trecut în timp ce se afla în Turcia. A fost care credea că poartă perucă. Apoi, a subliniat că poboaba capilară este naturală.

Cu volumul părului a surprins și la apariția de pe Arena Națională. Prezentă la meciul dintre România și Polonia, din etapa a cincea a Grupei B4 din Liga Națiunilor, vedeta a atras toate privirile asupra sa. Toți ochii au fost ațintiți mai ales pentru că și-a făcut bucle lejere, care i-au încadrat extrem de bine trăsăturile deosebite ale feței.

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Ținuta pe care a purtat-o nu a trecut, de asemenea, neobservată. Pentru a se proteja de frig, prezentatoarea a ales să poarte un palton lung în carouri cu tonuri de maro, bej și puțin portocaliu. Jacheta este potrivită atât pentru toamnă, cât și pentru iarnă, fiind foarte versatilă. Mai mult decât atât, designerii susțin că este un obiect vestimentar care nu trebuie să lipsească din garderoba niciunei femei. Totodată, Raluca Hogyes nu a fost singură pe stadion, ci a venit însoțită de partenerul său de viață, Lukasz Szukala. Fostul fundaș al lui FCSB a cucerit-o în urmă cu mulți ani, deși vedeta nu se gândea la acea vreme că va avea o relație cu un sportiv.

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Cine este, de fapt, Raluca Hogyes

Fostul internațional polonez trăiește de mulți ani o poveste de dragoste alături de Raluca Hogyes, prezentatoarea emisiunii Liga Digi Sport. Aceasta moderează show-ul împreună cu Dan Filoti, însă înainte de cariera în televiziune s-a remarcat în lumea modei. În urmă cu aproape 20 de ani, era unul dintre cele mai căutate modele din România, participând la numeroase evenimente mondene și prezentări ale creatorilor autohtoni. De asemenea, a fost solicitată pentru ședințe foto și reclame.

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În 2019, Raluca Hogyes a făcut trecerea de la podiumul de modă la pupitrul știrilor sportive de la Digi Sport. Ulterior, a ales să se retragă din televiziune pentru a se dedica vieții de familie. Este căsătorită cu Lukasz Szukala, alături de care are un băiat, Boris. Fiul lor s-a născut în luna decembrie, la fel ca mama sa.