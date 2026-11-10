Sport

Apariție spectaculoasă la São Paulo! Iubita pilotului de Formula 1 de la Audi a întors toate privirile cu ținuta sa. Galerie foto

Ciprian Necula
10.11.2026 | 06:15
Aparitie spectaculoasa la Sao Paulo Iubita pilotului de Formula 1 de la Audi a intors toate privirile cu tinuta sa Galerie foto
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Iubita lui Gabriel Bortoleto i-a șocat pe fanii Formulei 1 cu rochia purtată în ziua cursei de la São Paulo. Foto: Hepta
Gabriel Bortoleto a încheiat etapa de casă cu un gust amar, din cauza rezultatelor înregistrate. Cu toate acestea, fanii l-au putut remarca prin intermediul iubitei sale, care a atras toate privirile cu o rochie realizată într-un mod inedit.
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Weekendul de la Interlagos a fost unul de coșmar pentru Gabriel Bortoleto. Pilotul celor de la Audi a căutat să-și încânte suporterii cu un rezultat onorabil, doar că norocul nu a fost de partea sa. Poate că brazilianul nu a fost în centrul atenției, însă prietena sa cu siguranță a fost, după ce s-a expus într-o ținută cu totul specială.

Iubita lui Bortoleto, într-o rochie senzațională din… poliester!

Întrecerea de duminică de la São Paulo, încheiată cu victoria lui Lando Norris, a fost afectată de ploi. Piloții au venit rând pe rând pentru a înfrunta condițiile meteorologice dificile și pentru a-și depăși limitele în noile monoposturi.

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Toți ochii au fost ațintiți spre Gabriel Bortoleto, care a sosit la circuit alături de iubita sa, Isabella Bernardini. Tânăra a venit îmbrăcată într-o rochie lungă, identică la design și culoare cu uniforma echipei Audi pentru acest Grand Prix.

De fapt, rochia a fost confecționată chiar dintr-un tricou oficial al echipei germane. Cea care s-a ocupat de realizarea acestei piese vestimentare este o nemțoaică, pe nume Fiona Roerig. Ea se ocupă cu reciclarea ținutelor sportive, în special a tricourilor de fotbal, oferindu-le un nou aspect și o nouă folosință.

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Cei de la Audi au ales să se prezinte în culori diferite pentru Marele Premiu al Braziliei. Mașina a avut un desen nou, cu un verde închis predominant, ce face trimitere la un peisaj de junglă amazoniană.

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Detaliile care au făcut diferența

Pe rochia Isabellei, purtată în ziua în care Mercedes a cucerit un nou titlu al constructorilor, s-a putut observa cusută cifra 5. Este numărul de concurs al lui Bortoleto din Formula 1, pe care l-a preluat de la idolul său, Sebastian Vettel.

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Fanii pilotului brazilian au apreciat această apariție și, totodată, inovație: „O prezentare minunată a produselor, realizată de Isabella! Și nu ar putea exista un susținător și fan numărul 1 mai bun pentru băiatul nostru brazilian!”, a scris un fan pe X, citat de Motorsport.

„Ahh o iubesc! Arată superb. Avem nevoie de produse ca acesta!”, a fost reacția altui susținător. „O echipă în care toată lumea este tratată în mod egal. Impresionant!”, a transmis un alt suporter.

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Isabella Bernardini este la rândul ei din Brazilia și se află într-o relație cu tânărul pilot de la Audi din 2020. Ea a studiat informatica la Universitatea Tehnică din Eindhoven, iar în prezent lucrează pe partea de analiza datelor, dezvoltarea sistemelor și AI. Este discretă pe social media, având doar puțin peste 2500 de urmăritori pe Instagram.

Iubita lui Bortoleto este recunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase din paddock-ul Formulei 1. De cele mai multe ori, Bernardini le-a eclipsat pe celelalte logodnice sau soții ale piloților, prin costumațiile sale elegante și atrăgătoare.

  • Pe 16 s-a clasat Gabriel Bortoleto în Marele Premiu al Braziliei
  • 14 puncte a strâns până acum pilotul brazilian în 2026, fiind la egalitate cu al său coleg, Nico Hülkenberg
  • Din 2025 concurează Bortoleto în Formula 1, după ce a devenit campion în Formula 3 și apoi în Formula 2
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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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