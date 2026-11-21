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România U17 evoluează în această perioadă la Campionatul Mondial U17 din Qatar, competiție în care debutează chiar sâmbătă, 21 noiembrie, contra reprezentativei similare a Mexicului. Gică Hagi a venit să îi vadă pe micii „tricolori”, însoțit chiar de elevul său de la naționala de seniori, Florinel Coman.

Pe lângă Gică Hagi și Florinel Coman, tehnicienii Răzvan Lucescu și Cosmin Contra, care pregătesc formațiile qatareze Al-Sadd și Al Arabi, au venit să vadă naționala U17 a României. Contra este însoți de colaboratorii săi Laurențiu Roșu și Cornel Dobre.

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De asemenea, la meci sunt prezenți și impresarii Emil Dică, Florin Manea, Cristian Cernodolea și Alin Toșca.

Gică Hagi și Florinel Coman asistă la meciul Mexic U17 – România U17

În martie 2026, tinerii „tricolori” antrenați de Mircea Diaconescu au obținut în premieră calificarea la o Cupă Mondială de la acest nivel de vârstă. Turneul, care reunește la start 48 de echipe, se desfășoară în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, iar naționala noastră se află în grupa K, în care mai sunt Mexic U17, Venezuela U17 și Camerun U17. Drumul reprezentativei noastre pornește cu , care are loc sâmbătă, 21 noiembrie, de la 17:30.

Adversara noastră are două titluri mondiale U17 în vitrină, cucerite în 2005 și 2011. Astfel, debutul în competiție este unul foarte important, iar tinerii fotbaliști români vor beneficia de un sprijin important din tribune. FANATIK a aflat că selecționerul Gică Hagi asistă la meci, alături de Florinel Coman, fostul său elev de la echipa de club și jucătorul pe care l-a convocat în cele mai recente acțiuni ale naționalei de seniori. Cu doar o seară înainte, „Mbappe de România” , accidentându-se ulterior.

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Lotul României U17 pe care se bazează Mircea Diaconu

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia)

Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia) Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia)

Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia) Mijlocași: Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia)

Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia) Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda)

Cum poate avansa România U17 dincolo de faza grupelor

Pentru a ajunge în șaisprezecimile de finală, România U17 trebuie să se claseze pe unul dintre primele 2 locuri din grupă. Echipelor care ocupă primele 2 poziții la finalul grupelor li se adaugă mai departe cele mai bune 8 formații de pe locul al treilea. Așadar, golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.