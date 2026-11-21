România U17 evoluează în această perioadă la Campionatul Mondial U17 din Qatar, competiție în care debutează chiar sâmbătă, 21 noiembrie, contra reprezentativei similare a Mexicului. Gică Hagi a venit să îi vadă pe micii „tricolori”, însoțit chiar de elevul său de la naționala de seniori, Florinel Coman.
Pe lângă Gică Hagi și Florinel Coman, tehnicienii Răzvan Lucescu și Cosmin Contra, care pregătesc formațiile qatareze Al-Sadd și Al Arabi, au venit să vadă naționala U17 a României. Contra este însoți de colaboratorii săi Laurențiu Roșu și Cornel Dobre.
De asemenea, la meci sunt prezenți și impresarii Emil Dică, Florin Manea, Cristian Cernodolea și Alin Toșca.
În martie 2026, tinerii „tricolori” antrenați de Mircea Diaconescu au obținut în premieră calificarea la o Cupă Mondială de la acest nivel de vârstă. Turneul, care reunește la start 48 de echipe, se desfășoară în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, iar naționala noastră se află în grupa K, în care mai sunt Mexic U17, Venezuela U17 și Camerun U17. Drumul reprezentativei noastre pornește cu duelul contra Mexicului, care are loc sâmbătă, 21 noiembrie, de la 17:30.
Adversara noastră are două titluri mondiale U17 în vitrină, cucerite în 2005 și 2011. Astfel, debutul în competiție este unul foarte important, iar tinerii fotbaliști români vor beneficia de un sprijin important din tribune. FANATIK a aflat că selecționerul Gică Hagi asistă la meci, alături de Florinel Coman, fostul său elev de la echipa de club și jucătorul pe care l-a convocat în cele mai recente acțiuni ale naționalei de seniori. Cu doar o seară înainte, „Mbappe de România” a marcat în meciul lui Al-Gharafa contra echipei lui Cosmin Contra, accidentându-se ulterior.
Pentru a ajunge în șaisprezecimile de finală, România U17 trebuie să se claseze pe unul dintre primele 2 locuri din grupă. Echipelor care ocupă primele 2 poziții la finalul grupelor li se adaugă mai departe cele mai bune 8 formații de pe locul al treilea. Așadar, golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.