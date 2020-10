Apariție surprinzătoare la Chefi la cuțite. Sonia Ferrari: “Înainte mă chema Marcel”

Ediția 19 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a adus o apariție surpriză pentru telespectatori. Sonia Ferrari s-a prezentat în fața juraților cu o poveste de viață uimitoare și un preparat special.

Concurenta a povestit că a lucrat ca barman în Austria și că, în momentul de față, își dedică mare parte din timp cântatului. Ea a mai spus că a absolvit o școală de management în domeniul hotelier și că, până la vârsta de 22 de ani, a chemat-o Marcel.

Ea s-a prezentat în fața juriului într-o ținută sexy și a preparat o musaca de cartofi cu care a sperat că va obține cât mai multe cuțite. Blonda a venit la emisiune însoțită de partenerul de viață.

La 26 de ani, Sonia le mărturisește chefilor că este transexual. Ea spune să și-a dat seama că este „un suflet de femeie într-un corp de barbat”. „Nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescență că am această latură feminină.

Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să fac unghiile, am făcut și operație de schimbare de sex, dar în Thailanda (…). La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat și că trebuie să fiu femeie, să fiu mai elegantă”.

Blonda a povestit că a luat decizia de a face acestă transformare după vizite la medici specialiști, care au ajuns la concluzia că sufletul ei aparține sexului slab. Ea a dezvăluit că a urmat un tratament hormonal, urmat de un implant mamar. Ultima etapă a transformării a fost operația de schimbare de sex, care a avut loc în Thailanda.

Această schimbare majoră a vieții ei a influențat relația cu părinții, dar aceștia din urmă au acceptat decizia femeii, din dragoste pentru ea. ”Mama a aflat după ce mi-am pus sânii. A fost pentru ea…și dorea și nu dorea, dar până la urmă a acceptat, mama mă iubește foarte mult. Între mine și tatăl meu, acesta este un subiect pe care îl acceptăm așa, nu discutăm despre el. Înainte mă chema Marcel”, mărturisește ea, potrivit a1.ro.

Concurenta s-a prezentat drept cântăreață: „cânt muzică stil balcanic. De când mă știu mi-a plăcut muzica, dar de un an și ceva am început să cânt cu adevărat.

„Am știut de mică faptul că trebuie să cânt. Îmi doresc foarte mult să particip la Eurovision, cred că o să fie o rampă de lansare. Eu tot timpul am visat departe. Nimic în viața asta nu trebuie să te oprească să îți îndeplinești visul”, a concluzionat ea.

