Apariție-surpriză a lui Dan Petrescu! Italienii au rămas mască după ce l-au văzut

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, în tribunele arenei „Mapei Stadium – Citta del Tricolore”, unde a venit pentru a-i face galerie lui Daniel Bîrligea, titularizat pentru prima dată la Frosinone. Dan Petrescu este omul care l-a adus la CFR Cluj și l-a șlefuit până a ajuns unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul românesc.

Dan Petrescu a fost prezent la un meci din Italia. Pe cine a vrut să vadă

Din păcate, Frosinone a trebuit să se recunoască învinsă de Sassuolo, la lovituri de departajare, după ce a avut trei goluri anulate pe bună dreptate.

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Înainte de meci, italienii l-au recunoscut imediat pe Dan Petrescu și l-au chestionat cu privire la prezența sa la un asemenea meci. „Bursucul” le-a explicat că a venit pentru a-i fi alături lui Daniel Bîrligea, fotbalist în care el a crezut foarte mult pe vremea când cei doi colaborau la CFR Cluj.

Dan Petrescu este sigur că Daniel Bîrligea va reuși să-și facă un nume în Italia, deoarece are toate atuurile. Singurul lucru de care fotbalistul român are nevoie este încrederea, pentru că minutele îl transformă într-un jucător și mai valoros.

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„Cu siguranță sunt foarte emoționat, pentru că eu am fost cel care l-a debutat în prima ligă din România și am crezut mereu în el. Eram sigur că va face pasul la un nivel superior. În Italia îi va fi greu, dar, datorită calităților sale, va reuși să se impună. Este un fotbalist serios și foarte talentat. Cea mai mare calitate a lui este viteza combinată cu forța, iar în careul de pedeapsă sunt puțini jucători ca el. Și eu am jucat în Italia, iar primul an nu a fost ușor. Important va fi să i se acorde încredere. Cu cât joacă mai mult, cu atât devine mai bun. Trebuie să fie umil și să muncească din ce în ce mai mult. În Italia i se va cere și să se apere, așa că va trebui să alerge foarte mult”, a declarat Dan Petrescu pentru .

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Alvini, noul Zeman?

Întrebat despre ce părere i-a lăsat Frosinone în acest start de sezon, fostul fundaș dreapta a asemănat echipa lui Massimiliano Alvini cu Foggia lui Zdenek Zeman, de la începutul anilor ’90: „Una foarte bună. Îmi place cum joacă. Este o echipă pozitivă, care atacă și seamănă puțin cu Foggia mea”.

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După meci, Dan Petrescu l-a așteptat pe Daniel Bîrligea, iar cei doi români au stat de vorbă câteva minute. Italienii au imortalizat momentul, ilustrând satisfacția profesorului și elevului.

Italienii luați prin surprindere de Dan Petrescu

Jurnaliștii de la s-au arătat surprinși să-l vadă pe Dan Petrescu în tribuna stadionului „Mapei” și au salutat prezența sa la meci, chiar dacă nu le-a purtat noroc „canarilor”.

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„Un spectator special în tribunele stadionului Mapei la meciul Sassuolo – Frosinone. Cu ocazia partidei din șaisprezecimile Cupei Italiei, la stadion se află Dan Petrescu, care a ținut să fie prezent pentru a urmări îndeaproape debutul lui Daniel Bîrligea, fostul său elev.

Antrenorul român l-a pregătit pe atacant în perioada petrecută la CFR Cluj. Sub comanda sa, noul atacant al lui Frosinone a avut evoluții foarte bune și a reușit să iasă în evidență, atrăgând atenția celor de la FCSB”, au mai notat jurnaliștii italieni.