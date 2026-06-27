Apariție surpriză în cantonamentul FCSB din Olanda. Amenințat cu Comisia de Disciplină, jucătorul a revenit la pregătiri

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După ce în urmă cu două sezoane Siyabonga Ngezana concura la titlul de cel mai bun fundaș din SuperLiga României, în ultimul an sud-africanul a dezamăgit profund. În ultima parte a stagiunii el nu a mai fost folosit din cauza unor probleme medicale, pe care fotbalistul de 28 de ani nu s-a grăbit să le rezolve. Deși Mihai Stoica credea că „Siya” le-ar putea face o surpriză neplăcută, el s-a prezentat în cantonamentul din Olanda.

Siyabonga Ngezana s-a alăturat celor de la FCSB în Olanda

Mihai Stoica poate răsufla ușurat după ce Siyabonga Ngezana s-a prezentat în cantonamentul celor de la FCSB. Chiar dacă sud-africanul l-a întrebat în urmă cu câteva zile dacă să vină în România sau direct în Olanda, conducătorul roș-albaștrilor tot nu a vrut să comenteze situația sa până nu-l va vedea în fața ochilor.

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Managerul general presimțea că Ngezana le-ar putea face o surpriză neplăcută prin neprezentarea la pregătire și l-a amenințat chiar cu Comisia de Disciplină. Conform , el a ajuns în Venray, orașul din Olanda în care FCSB își desfășoară pregătirea de vară. Dubiile lui MM Stoica plecau de la faptul că sud-africanul a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar inițial el și-a dorit ca recuperarea să o facă integral în țara sa natală.

Ce spunea Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana în urmă cu o săptămână

tocmai din acest motiv a solicitat ca întregul proces de recuperare să-l facă în Africa de Sud. Mihai Stoica nu i-a acceptat această propunere și i-a transmis clar fotbalistului sud-african că va fi obligat să-și continue recuperarea alături de fizioterapeutul clubului, Ovidiu Kurti.

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În urmă cu o săptămână, „Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda. Am mari dubii că vine la reunire … Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie (n.r. Comisia de Disciplină a FRF), pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, spunea Mihai Stoica, la

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Ulterior, stoperul lui FCSB i-a făcut o surpriză plăcută managerului general: „Ngezana azi m-a întrebat… mi-a făcut o mare surpriză, nu mă aşteptam. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau direct în Olanda. Şi pentru că a fost atât de dulce, o să vină în Olanda. Am spus să i se facă bilet şi ne vedem vineri în Olanda. El aşa zice. M-a surprins. Stai să vedem. Eram convins că o să vină prin august, dar stai să vedem.

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S-a operat, iar prima perioadă de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia să facă toată recuperarea acolo, dar i-am zis că singura variantă este să facă recuperarea cu Ovidiu Kurti la bază. Mi-a zis ok și mi-a pus o inimioară (n.r. – râde)”, a mai dezvăluit Mihai Stoica.