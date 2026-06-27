Sport

Apariție surpriză în cantonamentul FCSB din Olanda. Amenințat cu Comisia de Disciplină, jucătorul a revenit la pregătiri

FCSB își va efectua stagiul de pregătire în Olanda, așa cum a obișnuit să o facă în ultimii ani. Un jucător al roș-albaștrilor a făcut o surpriză conducerii și s-a prezentat la antrenamente
Ciprian Păvăleanu
27.06.2026 | 13:33
Aparitie surpriza in cantonamentul FCSB din Olanda Amenintat cu Comisia de Disciplina jucatorul a revenit la pregatiri
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Surpriză în cantonamentul lui FCSB! „Fiul rătăcitor” a ajuns în Olanda. Foto: Sportpictures.eu
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După ce în urmă cu două sezoane Siyabonga Ngezana concura la titlul de cel mai bun fundaș din SuperLiga României, în ultimul an sud-africanul a dezamăgit profund. În ultima parte a stagiunii el nu a mai fost folosit din cauza unor probleme medicale, pe care fotbalistul de 28 de ani nu s-a grăbit să le rezolve. Deși Mihai Stoica credea că „Siya” le-ar putea face o surpriză neplăcută, el s-a prezentat în cantonamentul din Olanda.

Siyabonga Ngezana s-a alăturat celor de la FCSB în Olanda

Mihai Stoica poate răsufla ușurat după ce Siyabonga Ngezana s-a prezentat în cantonamentul celor de la FCSB. Chiar dacă sud-africanul l-a întrebat în urmă cu câteva zile dacă să vină în România sau direct în Olanda, conducătorul roș-albaștrilor tot nu a vrut să comenteze situația sa până nu-l va vedea în fața ochilor.

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Managerul general presimțea că Ngezana le-ar putea face o surpriză neplăcută prin neprezentarea la pregătire și l-a amenințat chiar cu Comisia de Disciplină. Conform golazo.ro, el a ajuns în Venray, orașul din Olanda în care FCSB își desfășoară pregătirea de vară. Dubiile lui MM Stoica plecau de la faptul că sud-africanul a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar inițial el și-a dorit ca recuperarea să o facă integral în țara sa natală.

Ce spunea Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana în urmă cu o săptămână

Ngezana va fi indisponibil până în septembrie, iar tocmai din acest motiv a solicitat ca întregul proces de recuperare să-l facă în Africa de Sud. Mihai Stoica nu i-a acceptat această propunere și i-a transmis clar fotbalistului sud-african că va fi obligat să-și continue recuperarea alături de fizioterapeutul clubului, Ovidiu Kurti.

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În urmă cu o săptămână, MM Stoica era reticent cu privire la revenirea la timp a lui Ngezana: „Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda. Am mari dubii că vine la reunire … Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie (n.r. Comisia de Disciplină a FRF), pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, spunea Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Ulterior, stoperul lui FCSB i-a făcut o surpriză plăcută managerului general: „Ngezana azi m-a întrebat… mi-a făcut o mare surpriză, nu mă aşteptam. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau direct în Olanda. Şi pentru că a fost atât de dulce, o să vină în Olanda. Am spus să i se facă bilet şi ne vedem vineri în Olanda. El aşa zice. M-a surprins. Stai să vedem. Eram convins că o să vină prin august, dar stai să vedem.

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S-a operat, iar prima perioadă de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia să facă toată recuperarea acolo, dar i-am zis că singura variantă este să facă recuperarea cu Ovidiu Kurti la bază. Mi-a zis ok și mi-a pus o inimioară (n.r. – râde)”, a mai dezvăluit Mihai Stoica.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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