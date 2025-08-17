Sport

Apariție surpriză în Tribuna VIP la derby-ul Rapid – FCSB. Cum a fost surprins fostul patron al giuleștenilor, după problemele la DIICOT

Derby-ul Rapid - FCSB din etapa a 6-a a SuperLigii a atras interesul multor personalități importante. Cum a fost surprins fostul patron din Giulești în loje, după problemele avute cu legea.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 21:47
Fostul patron de la Rapid, prezent pe Arena Națională la derby-ul cu FCSB. Cum a fost surprins. Sursa Foto: Colaj FANATIK.

Derby-ul Rapid – FCSB din etapa a 6-a nu putea trece ca un meci obișnuit. Partida de pe Arena Națională, cu o atmosferă incendiară, a atras interesul multor personalități importante din fotbalul românesc. Cum a fost surprins fostul patron din Giulești.

Nicolae Cristescu, apariție surprinzătoare la Rapid – FCSB

Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, a venit la meciul din etapa a 6-a dintre giuleșteni și FCSB. Inculpat într-un dosar DIICOT pentru ocuparea ilegală a Pieței 16 Februarie din București, după cum scriu cei de la Snoop.ro, acesta nu a ținut cont de problemele cu legea.

Astfel, reporterul FANATIK l-a surprins pe Nicolae Cristescu în lojele de pe Arena Națională, gata să își vadă fosta echipă în meciul cu cealaltă rivală din Capitală, FCSB.

Nicolae Cristescu, în lojele Arenei Naționale pentru Rapid – FCSB. Sursa Foto: FANATIK.

Sacrificii imense făcute de Nicolae Cristescu pentru Rapid

Nicolae Cristescu a preluat Rapidul de la George Copos în anul 2013, însă ceea ce a urmat nu a fost de lungă durată. Clubul a dat faliment în timp scurt din cauza datoriilor pe care le-a acumulat de-a lungul timpului.

Totuși, Cristescu a susținut că a făcut tot posibilul pentru a ajuta echipa și pentru a oferi tot ce este nevoie pentru ca situația să fie stabilă: „M-am zbătut și am alergat ca să le creez condiții”, a spus fostul patron al Rapidului la emisiunea „Suflet de Rapidist”.

De asemenea, Nicolae Cristescu nu se consideră vinovat de retrogradarea Rapidului în eșalonul secund și nu poate trece nici acum peste acuzele primite: „Mă deranjează la maxim (n.r. – faptul că lumea spune că el a retrogradat Rapidul) pentru că este total neadevărat! Este o diferență uriașă între ce se vehiculează si ce e adevărat.

Când am preluat eu Rapidul de la domnul Copos, echipa terminase campionatul pe locul 7, dar a fost retrogradată pentru neplata datoriilor către stat. Echipa se afla în insolvență pentru neplata datoriilor către stat, așa că FRF a retrogradat Rapidul”, mai spunea acesta, în cadrul aceleiași emisiuni.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
