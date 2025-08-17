Apariție surpriză în Tribuna VIP la derby-ul Rapid – FCSB. Cum a fost surprins fostul patron al giuleștenilor, după problemele la DIICOT

nu putea trece ca un meci obișnuit. Partida de pe Arena Națională, , a atras interesul multor personalități importante din fotbalul românesc. Cum a fost surprins fostul patron din Giulești.

ADVERTISEMENT

Nicolae Cristescu, apariție surprinzătoare la Rapid – FCSB

Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, a venit la meciul din etapa a 6-a dintre giuleșteni și FCSB. Inculpat într-un dosar DIICOT pentru ocuparea ilegală a Pieței 16 Februarie din București, după cum scriu cei de la , acesta nu a ținut cont de problemele cu legea.

Astfel, reporterul FANATIK l-a surprins pe Nicolae Cristescu în lojele de pe Arena Națională, gata să își vadă fosta echipă în meciul cu cealaltă rivală din Capitală, FCSB.

ADVERTISEMENT

Sacrificii imense făcute de Nicolae Cristescu pentru Rapid

Nicolae Cristescu a preluat Rapidul de la George Copos în anul 2013, însă ceea ce a urmat nu a fost de lungă durată. Clubul a dat faliment în timp scurt din cauza datoriilor pe care le-a acumulat de-a lungul timpului.

Totuși, Cristescu a susținut că a făcut tot posibilul pentru a ajuta echipa și pentru a oferi tot ce este nevoie pentru ca situația să fie stabilă: „M-am zbătut și am alergat ca să le creez condiții”,

ADVERTISEMENT

De asemenea, Nicolae Cristescu nu se consideră vinovat de retrogradarea Rapidului în eșalonul secund și nu poate trece nici acum peste acuzele primite: „Mă deranjează la maxim (n.r. – faptul că lumea spune că el a retrogradat Rapidul) pentru că este total neadevărat! Este o diferență uriașă între ce se vehiculează si ce e adevărat.

ADVERTISEMENT

Când am preluat eu Rapidul de la domnul Copos, echipa terminase campionatul pe locul 7, dar a fost retrogradată pentru neplata datoriilor către stat. Echipa se afla în insolvență pentru neplata datoriilor către stat, așa că FRF a retrogradat Rapidul”,