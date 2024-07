Apariție-surpriză la lojă în Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu Dan Șucu. Foto

. Fanii au luat cu asalt stadionul din Giulești. Meciul se joacă cu casa închisă, iar în tribunele arenei și-a făcut apariția și un personaj surpriză.

Sold-out la Rapid – CFR Cluj

Atât Rapid, cât și CFR Cluj au ca obiectiv câștigarea titlului în acest sezon. Neil Lennon și Dan Petrescu se întâlnesc pentru prima dată în campionatul României după ce s-au duelat în trecut în cupele europene. Atunci, “Bursucul” a fost câștigător.

Cu câteva ore înainte de fluierul de start, la stadion erau cozi enorme, întrucât fanii își doreau cu orice preț să prindă un bilet la derby-ul etapei a doua din Superliga.

Cristi Chivu, suporter de lux la Rapid – CFR Cluj

Pe stadionul din Giulești se află și Cristi Chivu. Fostul internațional a fost surprins în loja oficialilor alături de Mircea Geoană și alte personalități care sunt fani declarați ai giuleștenilor. Apariția lui Chivu este una cu totul surprinzătoare, întrucât în ultimii ani a ieșit foarte rar în evidență.

Cristi Chivu s-a despărțit de Inter Primavera. Antrenorul român a rămas mulți ani după retragere la clubul din Milano, însă acum speră să prindă o ofertă la seniori.

„S-a creat o emulație foarte frumoasă în jurul naționalei, acest lucru va continua doar atunci când vom da continuitate rezultatelor. Când vom reuși să ne calificăm la Campionatul Mondial, când vom avea calificări consecutive. Ar fi păcat să nu le dea fanilor asta, să vadă lumea că noi, românii, știm să trăim fotbalul”, a declarat Cristi Chivu despre echipa națională, conform .

Absentul serii din Giulești a fost nimeni altul decât Dan Șucu. Acționarul majoritar al clubului nu este prezent la meciul cu CFR Cluj. În locul său însă este fiul său. Acesta a fost surprins în tribune alături de Victor Angelescu, acționarul minoritar.

Mircea Geonă, rapidist convins

Mircea Geoană este un fan declarat al echipei din Giulești. Politicianul este adesea prezent pe stadionul celor de la Rapid și nu a ratat derby-ul cu CFR Cluj. Acesta a fost invitatul lui Horia Ivanovici în emisiunea „Sport și Politică” și a vorbit despre afinitatea sa față de vișinii.

„Dragostea dintâi nu dispare niciodată. Știi ce se întâmplă? E vorba de echipa la care mergi prima dată pe stadion. Prima dată pe stadion m-a dus tatăl unui fost coleg de la școală, un mare rapidist. El era inginer la Electromontaj. Cu el și cu prietenul meu am fost pentru prima dată pe Giulești.

(A fost dragoste la prima vedere cu Rapidul?) Cred că da. Am fost pe stadion, am fost în galerie. ‘Distinsul domn Mircea Geoană’. Ce are una cu alta? Am fost în galerie organizată, am fost la meciuri din divizia B pe la Câmpina…”, a precizat Mircea Geoană.