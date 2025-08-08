Apariție surpriză pe „Ion Oblemenco”! Soția fotbalistului de la Universitatea Craiova a atras toate privirile la meciul cu Trnava. Foto

Sosit în această vară la Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk a intrat direct în primul 11 al lui Mirel Rădoi. Fundașul ucrainean este titular și în disputa cu Spartak Trnava din Europa League, iar acesta are un susținător special în tribunele de pe „Ion Oblemenco”.

Soția lui Oleksandr Romanchuk, prezentă pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Evelina Romanchuk, soția lui Oleksandr Romanchuk, a atras toate privirile la , din prima manșă a turului 3 preliminar al UEFA Conference League. Evelina a urmărit din tribune duelul, purtând un tricou al Craiovei cu numele și numărul soțului său.

Cei doi s-au căsătorit în acest an, cu puțin timp înainte ca fotbalistul să semneze cu Universitatea Craiova. În vârstă de 25 de ani, Oleksandr Romanchuk a sosit în această vară la Craiova, grupare cu care a semnat un contract pe trei ani.

Ucraineanul a devenit instant un jucător de bază pentru Mirel Rădoi, care l-a titularizat și în disputa cu gruparea din Slovacia. Dincolo de prestațiile defensive, Romanchuk a ieșit în evidență și ofensiv, marcând două goluri.

Mai întâi, acesta a punctat chiar la debut, în meciul de la Arad cu UTA, încheiat la egalitate, 3-3, după ce Universitatea Craiova a condus cu 3-0. Apoi, f , pierdută de olteni cu 1-2. Universitatea a întors rezultatul în retur, când s-a impus clar, 4-0.

Cine este Oleksandr Romanchuk

Fundașul central a debutat la nivel de seniori în 2016, în tricoul celor de la FC Lvov, înainte de a semna cu Dinamo Kiev doi ani mai târziu. După două sezoane în care nu a evoluat deloc pentru prima echipă, Romanchuk a revenit la Lvov, unde a avut prestații impresionante.

În 2022, acesta a făcut pasul în străinătate, la gruparea maghiară Debrecen, unde a rămas timp de două sezoane, înainte de a reveni în Ucraina, la Kryvbas. Apărătorul s-a numărat printre cei mai buni jucători din campionat în sezonul precedent, fiind inclus în echipa ideală.