Sport

Apariție surpriză pe „Ion Oblemenco”! Soția fotbalistului de la Universitatea Craiova a atras toate privirile la meciul cu Trnava. Foto

Soția unui fotbalist transferat în această vară de Universitatea Craiova a urmărit din tribune duelul cu Spartak Trnava din Conference League.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
08.08.2025 | 08:20
Aparitie surpriza pe Ion Oblemenco Sotia fotbalistului de la Universitatea Craiova a atras toate privirile la meciul cu Trnava Foto
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
O poză
Vezi galeria
Soția unui fotbalist de la Universitatea Craiova (stânga) a atras toate privirile la meciul cu Spartak Trnava. FOTO: Fanatik

Sosit în această vară la Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk a intrat direct în primul 11 al lui Mirel Rădoi. Fundașul ucrainean este titular și în disputa cu Spartak Trnava din Europa League, iar acesta are un susținător special în tribunele de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Soția lui Oleksandr Romanchuk, prezentă pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Evelina Romanchuk, soția lui Oleksandr Romanchuk, a atras toate privirile la partida dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, din prima manșă a turului 3 preliminar al UEFA Conference League. Evelina a urmărit din tribune duelul, purtând un tricou al Craiovei cu numele și numărul soțului său.

Cei doi s-au căsătorit în acest an, cu puțin timp înainte ca fotbalistul să semneze cu Universitatea Craiova. În vârstă de 25 de ani, Oleksandr Romanchuk a sosit în această vară la Craiova, grupare cu care a semnat un contract pe trei ani.

ADVERTISEMENT

Ucraineanul a devenit instant un jucător de bază pentru Mirel Rădoi, care l-a titularizat și în disputa cu gruparea din Slovacia. Dincolo de prestațiile defensive, Romanchuk a ieșit în evidență și ofensiv, marcând două goluri.

Mai întâi, acesta a punctat chiar la debut, în meciul de la Arad cu UTA, încheiat la egalitate, 3-3, după ce Universitatea Craiova a condus cu 3-0. Apoi, fundașul a marcat un gol superb în disputa din Bosnia cu FK Sarajevo, pierdută de olteni cu 1-2. Universitatea a întors rezultatul în retur, când s-a impus clar, 4-0.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
romanchuk
Soția fotbalistului de la Universitatea Craiova a fost în tribune la meciul cu Trnava. Foto: colaj Fanatik.

Cine este Oleksandr Romanchuk

Fundașul central a debutat la nivel de seniori în 2016, în tricoul celor de la FC Lvov, înainte de a semna cu Dinamo Kiev doi ani mai târziu. După două sezoane în care nu a evoluat deloc pentru prima echipă, Romanchuk a revenit la Lvov, unde a avut prestații impresionante.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

În 2022, acesta a făcut pasul în străinătate, la gruparea maghiară Debrecen, unde a rămas timp de două sezoane, înainte de a reveni în Ucraina, la Kryvbas. Apărătorul s-a numărat printre cei mai buni jucători din campionat în sezonul precedent, fiind inclus în echipa ideală.

ADVERTISEMENT
Adevăratul motiv pentru care FC Barcelona îți lasă unul dintre titularii incontestabili să...
Fanatik
Adevăratul motiv pentru care FC Barcelona îți lasă unul dintre titularii incontestabili să plece gratis de la echipă. Fotbalistul devine coleg cu Ronaldo
Fabulosul Assad Al Hamlawi! Capitolul la care atacantul Universității Craiova i-a egalat deja...
Fanatik
Fabulosul Assad Al Hamlawi! Capitolul la care atacantul Universității Craiova i-a egalat deja pe legendarii Ion Oblemenco și Marian Bîcu
Adrian Șut, discurs fără rețineri după FCSB – Drita 3-2: „Văd toate criticile,...
Fanatik
Adrian Șut, discurs fără rețineri după FCSB – Drita 3-2: „Văd toate criticile, dar nu sunt afectat”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!