Apariție surpriză pe scena X Factor. Cântărețul fenomen de pe YouTube a ajuns la Antena 1

Moment surpriză pentru fanii X Factor. Telespectatorii români îl vor putea remarca în competiție pe unul dintre cântăreții fenomen de pe YouTube.

Românii vor afla cine este cel care i-a făcut pe jurații de la X Factor să exclame, atunci când a pășit pe scena de la Antena 1.

Artistul a mărturisit și în ce mod l-a schimbat celebritatea. Dar și cum a făcut față tuturor schimbărilor de când a cunoscut un asemenea succes.

Apariție surprinzătoare la X Factor. Jurații au crezut că nu văd bine când l-au întâmpinat pe artist

Apariția surprinzătoare din cea mai nouă ediție de la X Factor va fi marcată de Alex Mica. Solistul are milioane de vizualizări pe YouTube, având un mare succes datorită hitului său Dalinda.

Cei patru jurați, dar și cei din public, vor putea să constate ce alegere muzicală a făcut Alex Mica pentru momentul său reprezentativ din emisiunea de talente de pe Antena 1.

Telespectatorii vor afla chiar de la solistul de renume internațional ce s-a întâmplat odată ce a devenit atât de cunoscut. Piesa Dalinda are în prezent 96 de milioane de vizualizări și a fost lansată cu 8 ani în urmă.

“Lumea s-ar putea să mă știe, cea mai importantă realizare a mea fiind hitul internațional «Dalinda». Toată lumea mi-a spus că piesa are potențial, nu știu dacă m-am gândit la succesul pe care l-am resimțit, dar am știut că piesa aceea o să îmi schimbe viața și chiar așa a fost! Și cu bune, și cu rele… Dalinda s-a auzit pe aproape tot mapamondul. Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă, iar acum urmează alt vârf, mai mare, pe care trebuie să îl urc ușor-ușor.”, a susținut Alex Mica, în cadrul momentului său inedit de la X Factor.

O altă surpriză pentru public a mai fost și că în sezonul 9, concurenții sunt împărțiți pe grupe. Astfel că, în emisiunea difuzată vinerea de la 20:30 veți putea remarca faptul că Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani.

Florin Ristei a primit Grupurile, iar Delia este cea cu grupul Mixt. Ștefan Bănică a fost însărcinat cu grupul fetelor sub 24 de ani.

