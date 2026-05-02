Sport

Apariție uimitoare pentru soția lui Leo Messi. A primit aprecieri de la cea mai bogată femeie din România

Antonela Roccuzzo, partenera lui Leo Messi, a bifat o prezență captivată. Complimentul subtil pe care i l-a lăsat cea mai avută femeie din țara noastră.
Alexa Serdan
02.05.2026 | 18:30
Aparitie uimitoare pentru sotia lui Leo Messi A primit aprecieri de la cea mai bogata femeie din Romania
Cum a apărut Antonela Roccuzzo. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Formează un cuplu cu Leo Messi de peste 20 de ani, motiv pentru care este mereu în lumina reflectoarelor. Antonela Roccuzzo este o femeie superbă care nu duce lipsă de apariții uimitoare. Știe cum să primească like-uri de la urmăritorii din mediul online.

Antonela Roccuzzo, absolut superbă într-o ținută elegantă

Partenera lui Leo Messi (38 ani) este o șatenă cu forme fizice de invidiat, demne de un model. Antonela Roccuzzo (38 ani) realizează frecvent pictoriale incendiare, dar nu uită nici de informațiile de senzație. Aceasta a mărturisit care este plăcerea sa nevinovată, precum și accesoriul pe care-l ia mereu când iese din casă.

ADVERTISEMENT

Una dintre aparițiile sale de senzație a făcut-o pe Georgina Rodriguez să reacționeze instant. Acum, a primit aprecieri din partea celei mai avute femei din țara noastră. Anastasia Soare, cu care vedeta a semnat o colaborare de succes în urmă cu ceva vreme, nu s-a putut abține. I-a lăsat un comentariu genial.

Mesajul i-a fost transmis în cadrul unei postări speciale din mediul online. În aceasta soția fotbalistului argentinian apare într-o rochie neagră, mulată și extrem de scurtă. Ținuta i-a lăsat la vedere picioarele lungi și intens tonifiate în sala de antrenament, unde șatena petrece foarte mult timp. E extrem de atentă la silueta sa.

ADVERTISEMENT
Aceasta are forme fizice ce nu trec neobservate, dovadă că Antonela Roccuzzo a beneficiat de trei inimioare roșii de la cea supranumită „regina sprâncenelor”. „Frumusețe”, „Superbă”, „Divină” sau „În afara acestei lumi”, sunt o parte dintre aprecierile venite din partea internauților de pe Instagram. Oamenii o urmăresc cu mare interes, având 39,6 milioane de fani.

ADVERTISEMENT
Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo, pusă la zid de o altă soție de fotbalist

E una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști, dar asta nu înseamnă că nu are parte de critici. În urmă cu câțiva ani, partenera lui Leo Messi a fost pusă la zid de o conațională. Yanina Latorre, care este căsătorită cu fostul internațional argentinian Diego Latorre, a răbufnit la adresa frumoasei șatene.

ADVERTISEMENT

„O iubim pe Antonela Roccuzzo, dar este soția lui Messi. Semnează contracte cu branduri europene pentru a le promova, dar doar pentru că este măritată cu Messi. De una singură, până acum, nu a reușit nimic.

Nu o critic, dar este mereu cu un pas în spatele soțului său. Datorită Antonelei, Messi nu se culcă târziu, nu iese din casă în fiecare zi, dar ea face asta. Tu crești copiii, tu ai grijă de casă, tu îl ajuți cu orice trebuie făcut pentru ca regele să fie fericit”, a spus Yanina Latorre, conform Essentially Sports.

ADVERTISEMENT
SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!