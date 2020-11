Apartamentul lui Bogdan de la Puterea dragostei, vandalizat de Andra Volos. Ce acuzații grave îi aduce fostei iubite

Bogdan Mocanu a lansat acuzații dure la adresa fostei sale iubite, Andra Volos. Se pare că tânăra i-a vandalizat casa fostului concurent Puterea dragostei, după ce acesta a ajutat-o și a primit-o în propria locuință.

Câștigătorul reality show-ului de pe Kanal D a mărturisit, în cadrul unui videoclip postat pe canalul său de YouTube, că fosta sa parteneră, Andra Voloș, i-a distrus casa, în timp ce el era plecat în Istanbul.

Între cei doi parteneri a izbucnit un scandal de proporții și, deși fanii acestora credeau că s-au împăcat, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată între foștii concurenți Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu a declarat, în cadrul vlogului său, că a acceptat ca fosta sa parteneră, Andra Voloș, să locuiască la el pentru o perioadă nedeterminată. Tânăra ar fi avut niște discuții cu prietena ei, alături de care locuia, și, deși nu mai era într-o relație cu Bogdan, a decis să îi ceară acestuia ajutorul.

Tânărul a ajutat-o pe fosta lui iubită, iar, ulterior, a plecat în Turcia împreună cu prietenul său, Jador. Bogdan a rugat-o pe Andra să aibă grijă de animalul său de companie, Gucci, cât timp este plecat. Între timp, acesta nici nu și-ar fi putut imagina ce s-a petrecut în apartamentul său.

Andra Volos i-a pregătit tânărului o farsă fără precedent și i-a vandalizat casa, alături de prietena ei, gimnasta Asiana Peng. Deși mulți ar fi crezut că Bogdan va fi amuzat de o astfel de glumă, tânărul a fost surprins neplăcut când și a văzut casa distrusă și a simțit nevoia să își împărtășească furia cu fanii săi de pe YouTube.

,,Îmi trimiteti mulți „farsa” pe care a făcut-o fosta mea. Concluzia este că atunci când ești bun ești luat de prost și m-am săturat. Ați văzut probabil poza pe care a publicat-o ea și v-ați întrebat ce caută pisica mea la ea sau ce caută ea la mine acasă. În primul rând, eu și Andra nu ne-am împăcat și nu o să ne împăcăm niciodată, nici în viața următoare. Ea era la mine acasă pentru că avea niște probleme cu Melissa și nu mai poate să stea la ea și mi-a spus că are nevoie de un loc să stea și chiar mi-a cerut ajutorul, în condițiile în care noi nu vorbeam deloc. Așa am fost educat, să ajut un om la nevoie, chiar dacă mi-a făcut rău. Am acceptat și nici nu a trecut o zi și m-a sunat Jador să mergem la Istanbul. La 2 dimineața mi-am luat injecțiile și i-am zis Andrei că plec și am întrebat-o dacă poate să aibă grijă de pisică. S-a supărat, dar nu are relevanță. Am lăsat-o cu pisica și am plecat”, a spus Bogdan Mocanu.

Cu toate acestea, nu faptul că a găsit dezastru în casă l-a deranjat pe Bogdan, ci faptul că Andra Volos nu a avut grijă de motanul acestuia. Gucci a fost găsit murdar și neîngrijit, Bogdan mărturisind că fotografia pe care a postat-o fosta lui iubită cu animalul de companie a fost doar pentru a avea mai multe like-uri pe Instagram.

,,Ca să vin acasă și să găsesc casa pe dos, dar nu asta era cea mai mare problemă. Am făcut curat, am găsit oglinzile desenate, pictate cu culori din alea care nu se iau, cu care fac eu geci, și pe care mi le-a irosit. Primul gând era pisică, săracul era murdar tot, jegos, mâncarea lui era pe jos. Când am deschis ușa la baie miroasea de parcă au murit trei cai. Litiera era plină, ferească Dumnezeu ce era acolo. E bun Gucci să faci poze, să te afirmi, pentru niște vizite pe profil, dar să îi faci un pic de curățenie, nu. I-a cumpărat niște pliculețe, i le-a aruncat pe jos și l-a lăsat să mănânce. Am înnebunit de nervi. Dărâmă-mi mie casa, fă ce vrei, dar nu îți bate joc de motanul meu. Vă zic sincer, de asta am și plecat mai repede din Istanbul, mi-au spus să rămân în emisiune și eu mă gândeam la Gucci, ăsta era primul gând. Când am ajuns mi-am vărsat toți nervii pe ea (n.r. – pe Andra Volos), nu am vorbit, dar nu îmi venea să cred. Ce înseamnă asta? Nu m-a deranjat ce mi-a făcut în casă, dar îți bați joc de bietul pisoi…”, a adăugat acesta.

