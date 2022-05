Apariții de neratat la Met Gala 2022. De cine a venit însoțit miliardarul Elon Musk și ce gafă a făcut pe covorul roșu. Foto

Met Gala 2022 a fost prilej pentru cele mai importante celebrități americane să facă din apariția lor pe covorul roșu un adevărat spectacol. Și pentru că pandemia a încurcat puțin desfășurarea evenimentului, anul trecut putând să participe doar un număr restrâns de persoane, vedetele au avut timp suficient pentru a gândi cele mai neașteptate ținute.

Met Gala 2022 a reunit cele mai importante staruri de la Hollywood și bogații planetei

Met Gala 2022, găzduită de Metropolitan Museum of Art din New York, este considerată de mulți un fel de Super Bowl al vedetelor pe covorul roșu și pe bună dreptate. Pe 2 mai, celebritățile de la Hollywood au strălucit în auriu, după cum a cerut-o și tema evenimentului.

ADVERTISEMENT

De departe, cea mai wow apariție a fost cea a lui Kim Kardashian. La brațul mai tânărului iubit, Pete Davidson, în rochia pe care Marilyn Monroe a purtat-o a purtat-o în 1962 pentru a-i ura „La mulți ani” lui John F. Kennedy, Kim a făcut furori.

De altfel și noul proprietar de la Twitter a luat pe toată lumea prin surprindere. La Met Gala 2022, Elon Musk a venit însoțit de mama sa, Maye Musk.

ADVERTISEMENT

De menționat este că de la evenimentul cu fast a lipsit în acest an Rihanna. Cântăreața este însărcinată în ultimul trimestru și urmează să aducă pe lume primul copil.

FANATIK ți-a pregătit o listă cu cele mai interesante apariții de la eveniment. Kim nu a fost singura din familia ei care a uimit.

ADVERTISEMENT

Kim Kardashian a împrumutat rochia de 5 milioane de dolari a lui Marilyn Monroe

Kim Kardashian s-a transformat în legenda filmului, Marilyn Monroe, . Ea a sosit la eveniment îmbrăcată în rochia de 5 milioane de dolari pe care actrița a purtat-o pe 19 mai 1962, atunci când i-a urat „La mulți ani” lui John F. Kennedy.

Iubita lui Pete Davison a dezvăluit că a slăbit în jur de 7 kilograme pentru a i se potrivi rochia. Ținuta a fost creată după o schiță lui Bob Mackie fpcută pentru designerul de costume Jean-Louis și include peste 6000 de cristale.

ADVERTISEMENT

Marilyn a plătit 1,440 de dolari pentru piesa personalizată și, după moartea sa, aceasta a fost scoasă la licitație și s-a vândut cu 1 milion de dolari. În 2016, Ripley’s Believe It Or Not Museum a achiziționat-o pentru 4,8 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Mai mult, pentru o apariție ca la carte, Kim Kardashian și-a vopsit parul blond platinat, într-un proces care a durat 16 ore,

Elon Musk, însoțit de mama sa la Met Gala 2022

Spre deosebire de anii trecuți, la Met Gala 2022, Elon Musk a avut un însoțitor neobișnuit. După despărțirea de Grimes, și-a făcut apariția pe covorul roșu însoțit de mama sa, Maye Musk.

În ceea ce privește tema pentru eveniment, glamour aurit, el nu a respectat-o, purtând un smoking clasic. Maye Musk a îmbrăcat o rochie de catifea maro, semnată Dior.

Kylie Jenner, apariție interesantă pe covorul roșu

Kylie Jenner i-a dat o altfel de întrebuințare rochiei de mireasă la Met Gala 2022. Ea a asortat ținuta formată dintr-o fustă voluminoasă și un tricou cu dantelă, cu o șapcă de baseball. Apariția tinerei a fost semnată de fondatorul Off-White, Virgil Abloh.

Megan Thee Stallion, ținută inspirată de gladiatori

Cu toate că multe celebrități au defilat pe covorul roșu în ținute semnate de Moschino, Megan Thee Stallion s-a remarcat din mulțime. Cântăreața de rap a purtat o rochie inspirată de gladiatori, împodobită cu pene pe umeri. Artista a respectat întocmai tema galei, incluzând auriul chiar și manichiură.

Anna Wintour a purtat o rochie Chanel

Copreședintele de onoare Anna Wintour a atras toate privrile în rochia ei colorată, cu pene, Chanel, concepută de Virginie Viard. Ținuta a semănat izbitor cu cea pe care a purtat-o în anul 2019. Au existat totuși diferențe notabile, precum diadema pe care a purtat-o pe cap.

Blake Lively a purtat o rochie inspirată de Statuia Libertății

Black Lively, una din gazdele Met Gala 2022, și-a făcut apariția la eveniment purtând o rochie de culoarea cuprului și verde mentă, semnată de Atelier Versace. Artista a dezvăluit că ținuta ei a fost inspirată de Statuia Libertății, notează

Benn Platt, pe lista celor mai prost îmbrăcate vedete

Criticii sunt de părere ca Benn a purtat un costum pentru care este mult prea tânăr. Aceștia spun că lipsa unui monoclu și a unei pălării l-au deosebit de personajul din Monopoly.

Fredrik Robertsson, ținută deloc inspirată la Met Gala 2022

Fredrik Robertsson a adoptat o ținută nonconformistă, care nu l-a avantajat deloc, și din cauza căreia a ajuns pe lista celebrităților prost îmbrăcate.

Bella Hadid nu a respectat tema

Bella Hadid, de obicei atât de bine îmbrăcată, a fost pe lângă tema Met Gala 2022. Modelul a avut o ținută neagră, în care a combinat piele, dantelă și perle.

Lenny Kravitz, „antagonistul dintr-un film cu vampiri”

Lenny Kravitz a purtat o ținută care nu l-a avantajat la Met Gala 2022, iar l-a comparat cu antagonistul dintr-un film cu vampiri.