Sport

Ape tulburi la Rapid! Pancu, dezamăgit total de campania de achiziții. Șucu și Angelescu au ratat transferurile promise și l-au vândut și pe Christensen. Exclusiv

Daniel Pancu a plecat cu scandal de la CFR Cluj, motivul principal fiind situația financiară, și a revenit la echipa sa de suflet, Rapid. Din nefericire pentru tehnician, mutările așteptate nu s-au concretizat.
Bogdan Mariș
10.07.2026 | 13:16
Ape tulburi la Rapid Pancu dezamagit total de campania de achizitii Sucu si Angelescu au ratat transferurile promise si lau vandut si pe Christensen Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu (48 de ani) este dezamăgit de activitatea Rapidului din perioada de transferuri. FOTO: Rapid București / Sport Pictures / colaj Fanatik
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Daniel Pancu (48 de ani) nu și-a găsit liniștea nici la clubul lui de suflet, Rapid București. Șefii din Giulești nu i-au adus antrenorului întăririle promise, „alb-vișiniii” având până acum una dintre cele mai modeste campanii de achiziții din SuperLiga. Ce i s-a promis tehnicianului în momentul în care a semnat.

Ce mutări a efectuat Rapidul în această perioadă de mercato. Daniel Pancu, dezamăgit de achiziții

Conform informaţiilor FANATIK, Daniel Pancu este „fiert” pe conducereaa clubului din Giuleşti pentru că una i s-a promis şi alta se întâmplă în mercato, totul culminând cu plecarea lui Christensen în Polonia, fără ca el să fie consultat! De la instalarea lui Pancone ca antrenor al Rapidului, în Giulești au fost aduși cinci jucători: Mohammed Kamara (CFR Cluj), Vladan Bubanja (Orenburg), Jason Kodor (Lecce), Daniel Graovac (FCSB) și Ștefan Senciuc (CFR Cluj). Achiziționarea lui Graovac, rezervă la trupa lui Gigi Becali, a fost ironizată de patronul FCSB, iar Kamara, care vine după o accidentare gravă, a bifat doar două meciuri în Superliga în sezonul trecut.

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Bubanja a fost împrumutat în prima jumătate a acestui an de Orenburg după ce nu prinsese decât 137 de minute în prima ligă rusă în a doua jumătate a lui 2025. În ceea ce-i privește pe Kodor și Senciuc, aceștia sunt foarte tineri, având 20, respectiv 19 ani. În acest context, giuleștenii mai au nevoie de întăriri pentru a evita problemele întâlnite în ultimii doi ani după calificarea în play-off.

În ultimul amical din cantonament, pierdut joi cu 1-2 contra cehilor de la Slovan Liberec, Daniel Pancu a titularizat doar un jucător adus în această vară, pe muntenegreanul Vladan Bubanja. A fost singura înfrângere suferită de giuleșteni în meciurile de pregătire, după succesul cu Dinamo Kiev, 3-1, și remizele cu Rapid Viena (0-0) și Kosice (1-1).

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Ce i-au promis conducătorii Rapidului lui Daniel Pancu

Distanța dintre fapte și promisiuni este uriașă în ceea ce privește campania de transferuri a rapidiștilor. Când a început să negocieze cu clubul condus de Dan Șucu, lui Pancu i s-au promis transferuri, în condiţiile în care vor şi pleca jucători. Principalele ținte erau portarul Mihai Popa (o altă variantă era Răzvan Sava), stoperii Sheriff Sinyan și Marian Huja, de la CFR Cluj, și Rareș Ilie (Nice).

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În plus, erau tatonări și cu Alibek Aliev, Rapid căutând un atacant cu profilul suedezului, iar la capitolul nevoi stringente era trecut și un mijlocaș central. Niciuna dintre mutări nu s-a concretizat, iar doi dintre acești jucători au semnat chiar cu rivale din SuperLiga: Sava a ajuns la Universitatea Craiova, iar Aliev la U Cluj. Popa a semnat cu gruparea poloneză Motor Lublin, Huja se află în continuare la CFR, Rareș Ilie negociază cu o grupare din Italia, iar Sinyan este în acest moment liber de contract.

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Pancone trebuie să se descurce cu „grădinița”

Rapid nu numai că nu a reușit să bifeze vreunul dintre transferurile dorite, dar a mai și pierdut cel mai important mijlocaș din lot, Tobias Christensen, care a semnat în Polonia pentru un salariu record. Din Giulești au mai plecat și cei doi atacanți centrali din sezonul trecut, Elvir Koljic și Daniel Paraschiv, precum și Leo Bolgado ori Diogo Mendes, de la naționala revelației Mondialelor, Capul Verde, și Adrian Briciu.

În aceste condiții, Daniel Pancu este silit să pună accent pe „grădinița” pe care o are la dispoziție. În afara lui Kodor și Senciuc, Pancone lucrează în cantonamentul din Austria cu mulți tineri: Bogdan Ungureanu, Cristi Ignat, Robert Sălceanu, Andrei Borza, Andrei Șucu, Rareș Pop, Cătălin Vulturar, Andrei Niculcea, Eric Tape (aflat în probe). În total, 11 jucători care, din punct de vedere al vârstei, sunt „underi”! Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat recent că giuleștenii pregătesc mai multe mutări.

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Ce l-a nemulțumit pe Daniel Pancu la CFR Cluj

Daniel Pancu a mai trecut în acest an prin momente în care promisiunile clubului la care a activat nu s-au concretizat. În prima jumătate a anului, conducerea lui CFR Cluj nu a reușit să plătească fotbaliștilor salariile la zi și nici să ofere bonusuri în play-off, când Pancone voia să atace titlul. Drept urmare, antrenorul a intrat în conflict cu șefii grupării clujene, între părți existând mai multe contre extrem de dure. Acest lucru l-a determinat pe Pancu să plece de la CFR la Rapid, chiar dacă astfel a pierdut și bani și posibilitatea de a juca în cupele europene.

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