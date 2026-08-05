Apel cutremurător al unui înotător scoțian: „Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!”

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Înotătorul scoțian Archie Goodburn (25 de ani) a fost diagnosticat în 2024 cu o formă incurabilă de cancer cerebral. Sportivul a fost invitat la o emisiune a postului BBC și a transmis un mesaj cutremurător, cu lacrimi în ochi, premierului britanic Andy Burnham. Apelul scoțianului a primit un răspuns imediat din partea politicianului.

Mesaj cutremurător al unui înotător scoțian diagnosticat cu cancer

Diagnosticat în 2024 cu un cancer cerebral incurabil, într-un moment în care spera să fie prezent la , Archie Goodburn a reușit să își continue cariera sportivă datorită tratamentului cu vorasidenib, un medicament inovator, evitând astfel radioterapia și chimioterapia. Scoțianul a transmis premierului britanic Andy Burnham că e nevoie ca aceste medicamente și studiile clinice să devină accesibile pacienților din Marea Britanie. Sportivul a fost extrem de emoționat în studioul emisiunii BBC Breakfast, având lacrimi în ochi în timp ce vorbea despre acest subiect sensibil.

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„Care cameră e live? Vă rog, ascultați-ne! Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre! Andy Burnham, dacă crezi și vrei să faci o schimbare și o diferență pentru viitorul țării noastre și al populației noastre tinere, te rugăm să ne asculți. Te rugăm să înființezi o divizie națională pentru cancerul cerebral și să ne dai o șansă să luptăm pentru viețile noastre, deoarece, sincer, lucrurile prin care trec pacienții acolo sunt incredibile și atât de nedrepte.

'Give us a chance to fight for our lives' Commonwealth Games swimmer Archie Goodburn, who was diagnosed with brain cancer when he was 22, made an emotional appeal on for more funding despite the passing of the Rare Cancers Bill aimed at improving research and… — BBC Breakfast (@BBCBreakfast)

Există studii clinice în întreaga lume, în SUA, în Australia, în China, care ar putea schimba vieți. Nu le vedem în Marea Britanie și este nedrept. Vă rog să investiți și să faceți diferența. Sunt în genunchi și implor nu doar pentru viața mea, ci și pentru cea a celor mai buni prieteni ai mei, a celor afectați și a familiilor din întreaga țară. Trebuie să se schimbe. Durează de prea mult timp și suferința este insuportabilă”, a afirmat Archie Goodburn, conform .

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Premierul britanic Andy Burnham i-a răspuns sportivului

Imaginile cutremurătoare cu discursul lui Archie Goodburn au ajuns la , numit în acest rol pe 20 iulie, în locul lui Keir Starmer. Acesta i-a oferit un răspuns tânărului sportiv în spațiul public. „Archie, îți mulțumesc pentru asta. Știu cât de greu trebuie să fi fost.

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Ceea ce faci pentru alți oameni în timp ce treci tu însuți prin toate acestea arată ce e mai bun în noi. Mi-ar plăcea foarte mult să te întâlnesc și să aud de tine direct și am rugat echipa mea să ia legătura cu tine”, a transmis politicianul într-un comentariu postat pe TikTok.

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Cine este Archie Goodburn. A fost prezent la o competiție în România

Archie Goodburn este campion britanic la proba de 50 de metri bras, cucerind medalia de aur la campionatele organizate la Sheffield în 2023. Scoțianul a făcut parte din echipa Marii Britanii la Campionatele Europene în bazin scurt din 2023, care au avut loc în România, la Otopeni. Goodburn a cucerit medalia de argint în proba de 4×50 de metri mixt, alături de Oliver Morgan, Jacob Peters și Matthew Richards. Pe plan personal, sportivul a absolvit recent Universitatea din Edinburgh, obținând calificativul maxim în inginerie chimică.