“Ajutați-mi copilul!” Apel disperat al cameramanului TVR care s-a aruncat de la balconul Parlamentului în timpul Guvernului Boc!

Pe 23 decembrie 2010, în timpul unei ședințe a Parlamentului, cameramanul TVR Adrian Sobaru s-a aruncat în gol de la balcon, de la înălțimea de 5 metri. Gestul a fost în semn de protest față de reducerile salariale anunțate de guvernul Boc.

ADVERTISEMENT

”Boc, ai luat drepturile copiilor!”, a strigat Sobaru înainte să se prăbușească. După un tratament complicat, doctorii au făcut minuni și l-au pus pe picioare pe cameraman, care își zdrobise fața de un scaun din sală.

Imediar după incident s-a aflat și ce stătea în spatele gestului disperat al . Adrian Sobaru este tatăl unui copil diagnosticat cu autism de la 3 ani. Problemele financiare deja existente atunci în familie se adânciseră în momentul în care guvernul Boc anunțase tăieri salariale masive pentru bugetari.

ADVERTISEMENT

Adrian Sobaru cere ajutor pentru ca fiul lui să studieze în Germania

Mândru de băiatul său, Călin, Adrian Sobaru a dezvăluit acum doi ani că acesta a terminat Universitatea Politehnică, Secția Limbi Străine, specializarea ”Electronică și Telecomunicații în limba germană”. Cu toate acestea, tânărul are greutăți în a-și găsi un loc de muncă.

Recent, Adrian Sobaru a postat o scrisoare deschisă în care solicită ajutorul oricărui om cu posibilităț. Toți banii vor fi direcționați către băiatul său, Călin, semn că problemele financiare mai vechi persistă și astăzi.

ADVERTISEMENT

”S.O.S. Povestea unui Copil cu Handicap – Autism, care are Nevoie de ajutorul dumneavoastră să aibă o speranță. Orice sumă contează și vă mulțumim anticipat că investiți in speranța si in viitorul unui copil cu handicap – autism, care s-ar putea sa fie de fapt o calitate si nu un handicap. Sunt Adrian Sobaru, un părinte care are nevoie de ajutor pentru fiul sau, Calin Sobaru. Vă voi prezenta povestea unui copil care poate fi un învingător cu ajutorul dumneavoastră”, și-a început scrisoarea Adrian Sobaru.

Apoi, într-o emoționantă prezentare a realizărilor băiatului său Sobaru a dezvăluit că are nevoie de bani pentru ca fiul să poată face un master în Germania.

ADVERTISEMENT

”Călin a terminat Universitatea Politehnica, Facultatea Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale in Limba Germana (FILS), si acum vrea să facă Masteratul in Germania pe specializarea pe care a terminat facultatea,.

În România nu exista această specializare, dar pentru ca acest lucru sa devina realitate are nevoie lunar de o suma care depaseste cu mult puterile noastre financiare (lunar 1300-1500 Euro timp de aproximativ un an si jumatate insemnand – cazare, mancare, cheltuieli de facultate, etc…)”, a punctat Adrian Sobaru.

ADVERTISEMENT

Adrian Sobaru crede că necazurile familiei au început după un accident rutier

Tot cameramanul a povestit și cum crede el că s-a ajuns la situația medicală delicată a fiului său. În opinia lui, ceea ce a declanșat tot necazul de azi cu Călin a fost un accident rutier căruia el i-a căzut victimă. S-a întâmplat în timp ce mergea să filmeze un reportaj pentru televiziunea publică.

”Povestea lui a început în urmă cu 26 de ani. Noi ne-am căsătorit și soția a rămas însărcinată. La nici 2 luni de zile de după căsătorie am avut un accident grav de muncă cu Televiziunea Română.

ADVERTISEMENT

Urma să efectuăm un reportaj la Electroputere Craiova. Până la destinație, pe autostrada București-Pitești, mașina cu care făceam deplasarea s-a răsturnat și am zburat din autovehicul, având mai multe leziuni.

Soția care era însărcinată cu copilul a făcut un șoc pe sarcină, care se pare că a dus la handicapul copilului”, a amintit Adrian Sobaru.

Adrian Sobaru are conturile poprite de TVR

Un ultim necaz s-a abătut peste familia Sobaru. S-a trezit cu poprire pe conturi, urmând să returneze banii câștigați inițial într-un proces cu TVR. ”Vreme de câțiva ani mi se vor reține câte 25% din venituri”, a recunoscut Adrian Sobaru.

În încheierea scrisorii, Adrian Sobaru a trecut și marea sa rugăminte, în numele fiului Călin: ”Puteti sa il ajutati prin cont bancar sau va rog sa distribuiti mai departe mesajul. Cont pentru Lei RO28INGB0000999909736782 , titular – SOBARU MADALINA”, a încheiat cameramanul TVR.