Apel disperat al lui Nelu Tătaru: „E un moment de cumpănă! Respectați regulile!”

Nelu Tătaru a ieșit în fața națiunii la 2 zile după ce au fost impuse noi restricții la nivel național, în condițiile în care România se apropie de 3.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 în ultimele 24 de ore.

Ministrul Sănătății le-a transmis românilor că este obligatoriu ca toată lumea să respecte regulile impuse de autorități dacă cineva își dorește să scadă vizibil numărul de infectați.

Tătaru consideră că România trece printr-un moment de „cumpănă”, însă situația s-ar putea îmbunătăți dacă oamenii ar începe să se gândească la medicii care au grijă de oamenii bolnavi.

Apel al lui Nelu Tătaru pentru populația României, în plină pandemie de Covid-19

Tătaru le-a transmis românilor că rezultatele restricțiilor impuse în urmă cu 48 de ore se vor vedea doar peste 10-14 zile. Între timp, lumea trebuie să ia mult mai în serios pandemia.

„Revin cu solicitările pentru a respecta toate restricțiile. În DSP-uri vor urma evaluări încrucișate.

Am relaxat niște activități la 1 septembrie, acele relaxări s-au desfășurat în condițiile unor norme, iar acum indicele a trecut de 1.5 și am fost nevoit să reimpunem restricții. Când scade sub 1.5, vom reveni și noi.

Unitățile medicale reevaluate în București au capacitatea de a adapta la numărul de cazuri. Personalul medical e același de acum 7 luni, care primește și 7000 de czuri pe zi, sistemul medical nu trebuie forțat. Respectați restricțiile!

Medicii în continuare sunt acolo, dar avem mesaj și pentru populație: să respectăm regulile! Comitetele sunt cele care raportează și vor da măsura rigorilor sau restricțiilor. Avem și personal medical infectat. E cel care se expune. Trebuie să îngrijească și persoane neinfectate Covid.

Spitalele din București pot suplini, dar vom fi nevoiți să trecem către spitalele din provincie, tot ce înseamnă capacitate. Avem 226 spitale suport Covid, în aceste spitale avem 1050 de paturi ATI complet utilate, avem 612 persoane în aceste spitale pe paturi ATI.

Vedem că nu se respectă reguli. Lumea are atenție sporită la alte evenimente, hai să încercăm în acest moment de cumpănă să respectăm regulile. Sistemul e cel care ne va da capacitatea”, a explicat Tătaru în cadrul unui discurs public.

Spitalele din România sunt pline peste 50%

În condițiile în care spitalele din România încep să fie pline, Tătaru îi roagă pe români să poarte mască de protecție și să respecte orice regulă impusă de autorități.

„Care ar fi limitele? Am primit și 200 și 1000 și 2000 de pacienți pe zi. Să vedem dacă componenta de prevenție e cea care face diferența. Nu se tranșează această pandemie în spital ci în prespital.

Dacă respectăm regulile vom avea număr mic. Avem discuții pe acele focare. Există focare în centrele de bătrâni, copii, unități sanitare, agenți economici.

Avem transport în comun în care nu se respectă reguli, evenimente unde nu se respectă reguli. Să tratăm mai serios. Aceste restricții reimpuse își vor face efectul în 14 zile, dar până atunci, în 10-14 zile, să fim toți solitari. Să ajungem acolo unde speram să ajungem în iunie. Acest număr de aproape 3000 de cazuri nu e apărut din august, septembrie, avem 7 luni de gestionare a pandemiei”, a explicat Tătaru.