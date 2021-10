Apel disperat al profesorilor către autorități! „Ne omorâți cu zile. Opriți-vă și închideți școlile”

13 septembrie a reprezentat prima zi a noului an școlar, dar a venit și cu mari întrebări legate de felul în care vor funcționa unitățile de învățământ. Culmea, pentru că incidența de șase la mie anunțată inițial a fost atinsă în nici două săptămâni, autoritățile au schimbat din mers regulile. Astfel, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a tras un semnal de alarmă și a transmis că şcolile trebuie să se închidă ultimele, indiferent de ce va urma.

Mai exact, şi trebuie făcute toate eforturile ca acestea să rămână deschise, atât timp cât educaţia digitalizată nu este încă pusă la punct.

Apel disperat al profesorilor către autorități!

Un singur lucru nu au luat în calcul autoritățile – faptul că unitățile de învățământ se pot transforma în adevărate focare. Fapt pe care mulți dintre profesori încearcă acum să-l scoată în evidență. Mai mult decât atât, cadrele didactice spun că nici vaccinarea nu poate împiedica dezastrul din școli.

De altfel, FANATIK a scris că autoritățile nici măcar nu cunosc numărul profesorilor care și-au pierdut viața din cauza COVID-19. În schimb, în mediul online, profesorii își plâng colegii pierduți și încearcă să explice că au fost lăsați de izbeliște în fața virusului.

Nu puține au fost mesajele în care profesorii au transmis că degeaba sunt vaccinați dacă părinții continuă să-și trimită copiii la școală cu simptome evidente. Un cadru didactic de la o școală gimnazială din București nu a mai rezistat și a făcut chiar și un apel disperat.

„Alooo, acolo sus se aude? Închideți școlile că e genocid în ele! Picăm pe capete profesori și elevi. Părinții sunt disperați și refuză pe bună dreptate să-și mai lase copiii la școală de frică. Ne omorâți cu zile!

Lăsați ambițiile prostești și recunoașteți că habar n-aveți ce faceți! Opriți-vă și închideți școlile altfel veți fi direct răspunzători de fiecare viață pierdută a unui copil, părinte și cadru didactic! Stop, suntem bolnavi!”, a spus Mara Luana Răuca.

Situație dificilă în întreaga țară

Postarea profesoarei a avut parte de sute de distribuiri și comentarii. Mai multe cadre didactice au simțit nevoia să explice că situația este una înfiorătoare în toată țara. „Peste tot e urât, în Timișoara e prăpăd. Eu sunt pozitivă cu vaccin făcut, pregătită să merg la a 3-a doză, cu o zi înainte m-am pozitivat. Mulți copii se îmbolnăvesc și cadre didactice, nu mai zic”, a spus și Raluca Zaharia, cadru didactic la o școală gimnazială.

„Eu m-am reinfectat după 10 luni, având foarte mulți anticorpi. Anul trecut, în noiembrie, mi-am pierdut unica soră. Varianta aceasta se ia foarte repede. La cel mai mic semn de răceală testați-vă.

Eu am crezut că e alergie la mască și soțul a insistat să fac un test. M-am șocat. Mă întorsesem de două zile la școală, după 14 zile de online pentru un elev pozitiv și fix eu, cea care nu dă masca jos nici să bea apa, mai bine mă abțin, care striga la două minute să așeze masca corect, sperietoarea de pe coridoare care țipă sa fie așezată masca așa cum trebuie, am luat-o fără să clipesc, vaccinată. Situația este scăpată de sub control și cei care trebuie să vadă, nu văd, iar noi plătim cu sănătatea noastră și a celor din jur”, a atras atenția Dănilă Florentina, președinte la Asociația Educatori creativi copii inventivi.

„Nu aude nimeni! Avem 17 clase în online deja, minimum câte 2-3 copii bolnavi în fiecare clasă. Mai sunt încă parinti care nu cred. În ce? Cum în ce? În virus… nu îl văd ei”, a adăugat și Baciu Elena Anca, profesor la Școala Sf Vasile.

Câți profesori s-au vaccinat împotriva COVID-19

Cu doar câteva zile înainte de debutul anului școlar, Ministerul Educației a transmis că 193.430 angajați din sistemul național de învățământ s-au vaccinat. Discutăm despre un procent de 61% din totalul oamenilor care lucrează în domeniu. În statistică erau incluși cei din preuniversitar și din universități.

De remarcat că de atunci reprezentanții Ministerului nu au mai venit cu niciun update asupra subiectului. Mai mult decât atât, profesorii spun că opinia publică şi-a făcut o părere greşită şi că nu cadrele didactice sunt neapărat vinovate pentru infectări.

„Și eu cu toată familia mea suntem vaccinați. Dar nu aceasta este problema. Cum sunt mai mulți părinți nevaccinati, procentual vorbind, decât profesori, nu cred că puteți condiționa venirea la școală a elevilor de vaccinarea profesorilor.

Pentru că putem și noi, cei vaccinați, să nu intram la ore dacă părinții elevilor nu sunt vaccinați. Vi se pare corect? Lăsați piatra jos! Problema are multe fațete si nu se rezolvă cu venin pe Facebook”, a ținut să explice Elena Jitariu, profesor la o școală din Dorohoi.

Vă readucem aminte și că , a anunţat că, după centralizarea a 290.000 de chestionare completate de părinţii elevilor care ar putea fi vaccinaţi, 77,5% dintre aceştia au răspuns cu ”Nu”. ”Este o realitatea tristă”, a transmis ministrul.

”Avem circa 22.000 de răspunsuri cu Da din partea elevilor, răspunsuri completate de părinţi, 44.000 de indecişi, şi 244.000 de răspunsuri cu Nu. Aceasta este realitatea, pe care am preferat să o comunic cât se poate de transparent, deşi este o realitate tristă”, a mai anunţat Sorin Cîmpeanu.

Cum au primit elevii și părinții continuarea orelor cu prezență fizică

Elevii spun că autoritățile n-au avut niciodată un plan pentru anul școlar, deși toți specialiștii au atras atenția că valul patru vine puternic. „Personal mi se pare că nu este o decizie bună ca elevii să rămână peste 6 la mie în unitățile de învățământ pentru că nu este sigur, chiar și persoanele vaccinate pot să ia acest virus. Eu, personal, am văzut decizia aceasta de la început.

Am știut că așa o să se întâmple pentru că Ministerul în vară a anunțat că există un singur scenariu în care elevii vor merge la școală și atunci eram destul de sceptică în privința acestui lucru.

Și am spus că, totuși, trebuie să existe și un plan B. Și iată că scepticismul meu a fost confirmat în această privință pentru că eu nu cred că a existat concret un plan B prin care elevii să poată să meargă în sistemul online fără să existe probleme”, a explicat Groza Ana Maria, președintele Asociației de elevi din București și Ilfov pentru FANATIK

Posibilitatea ca unitățile de învățământ să rămână deschise indiferent de situație și incidență nu a fost primită cu entuziasm nici de părinți. „Dacă facem doar după ureche și că vrem ca școala să se închidă ultima fără să luăm în calcul că ATI-urile sunt pline și că acest virus afectează și copiii riscăm să plângem puțin mai târziu ceea ce nu îmi doresc acest lucru.

Eu înțeleg că un singur copil este suficient să decedeze și atunci, doamne ferește, de aceea, nici eu nu pot să vin cu o soluție minune și să spun trimiteți copiii la școală în orice situație. Nu pot să spun așa ceva pentru că n-aș putea să mă uit în ochii unui părinte care, doamne ferește, are un astfel de deces”, a explicat pentru FANATIK președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi

Câți elevi și angajați în învățământ au coronavirus

O dată pe săptămână, Ministerul Educației transmite o situație exactă a ceea ce se petrece în unitățile de învățământ. În urma centralizării raportărilor, ultima situație epidemiologică indica nu mai puțin de 12.978 preșcolari/elevi confirmați COVID-19. Da, citiți bine.

Atenție, 4.392 de persoane au coronavirus, aici fiind incluși profesorii, dar și personalul auxiliar. De asemenea există 11.090 de clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate şi 278.024 de copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată. În acest moment, 121 de școli au activitate derulată integral online.