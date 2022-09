Apel disperat al unui părinte după câteva zile de școală. Ce i-a transmis copilul despre învățătoare: ”Mami, eu cred că doamna noastră nu vorbește chiar corect. Eu zic împart, iar ea spune împărțesc”

Apel disperat al unui părinte după câteva zile de școală. Ce i-a transmis copilul despre învățătoarea care ar trebui să-l educe și să-i ofere cele mai bune informații. Are legătură cu gramatica limba și literaturii române.

O mamă care și-a dus copilul în se confruntă cu o situație ieșită din comun. Femeia a tras un semnal de alarmă și a venit cu un strigăt de ajutor imediat ce s-a încheiat prima săptămână de școală.

Elevul este înscris la o unitate de învățământ de stat, unde merge cu mare drag, marea problemă fiind chiar cadrul didactic care nu ar fi tocmai pregătit. Învățătoarea nu vorbește corect gramatical atunci când predă.

„Problema este la doamna învățătoare care îmi dă impresia unui cadru nepregătit. La ședința de început de an am observat că nu vorbește foarte corect («să aibe», «elevi de servici», «plastelină»), am zis hai să nu fiu eu exagerată, treacă.

Apoi a început să ne trimită mesaje pe grupul de WhatsApp, în care m-am convins de constatarea din prima zi («copii să aibă la ei caietele», virgule puse aiurea sau deloc). Ieri, copilul mi-a zis: «mami, eu cred că doamna noastră nu vorbește chiar corect.

Eu zic împart, iar ea spune împărțesc». Să pic, în rest ea pare blândă, are grijă de ei, etc. Dar ce mă fac cu gândul că nu mă simt împăcată să las copilul la clasa ei? Nu știu, ăsta este învățătorul din școala românească?

Am avut noi ghinion să nimerim așa? Sunt eu nebună și am pretenții prea ridicate pentru clasele primare?”, a scris un părinte pe grupul , de pe Facebook, acolo unde a cerut și sfaturi.

Sfaturi de la mămicile de pe grup. Ce au îndemnat-o să facă

Femeia se gândește din ce în ce mai serios să-și mute copilul la o altă clasă, dar se teme să nu nimereasă peste o învățătoare similară. Și nu este singura care este frământată de astfel de idei de la .

„Personal mi-aș muta copilul și aș înștiința în scris atât directorul, cât și ministerul despre situație. În felul acesta puteți să ajutați mulți copii care îi trec prin mâna acestei doamne”, este răspunsul oferit de o femeie.

„Eu prin educator înțeleg EDUCAȚIE, dar ce ne facem când cel care ar trebui să educe are el, de fapt, nevoie să fie educat?! Dacă aș fi în locul dumneavoastră aș face sesizare și aș muta și copilul! PS: nu are legătură că este la școală de stat, ați avut doar nefericirea de a da peste cineva care și-a greșit meseria”, a adăugat altcineva.

„Este foarte greu să scoți un profesor titular din sistem, aproape imposibil și directorul o să încerce să vă convingă să nu faceți petiții și alte întâlniri. Din punctul meu de vedere ar trebui mutat copilul”, a completat o altă persoană.