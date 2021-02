Apele Române, un nou scandal al angajărilor politice. Inspector șef, numit pe post în starea de urgență

Apele Române par a fi instituția cea mai controversată din țară în ultimele luni. Un nou scandal al angajărilor politice a izbucnit, de această dată la Cluj, acolo unde un Inspector șef a fost numit pe post în starea de urgență.

Șefii companiei de stat ar fi cerut schimbarea şefului inspectorilor de la Administraţia Bazinală Someş-Tisa în favoarea unui angajat cu susţinere politică, scrie Digi24.ro.

Totul s-ar fi întâmplat în martie 2020, în plină stare de urgență din cauza pandemiei de Covid-19, într-o perioadă în care, teoretic, numirea pe aceste poziții era blocată.

Noi angajări pe filieră politică la Apele Române. Inspector șef, numit pe post în starea de urgență

După cazurile de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș și Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, acolo unde au avut loc două numiri pe filieră politică dezvăluite de cei de la Recorder, un alt episod revoltător petrecut la Apele Române a fost adus în prim-plan recent de presă.

Potrivit ultimelor dezvăluiri, conducerea companiei Apele Române a cerut în martie 2020 schimbarea conducerii departamentului de inspectori al Administrației Bazinale Someș-Tisa, de la Cluj. Pentru că șefa de atunci, Florina Rus, a refuzat să-și dea demisia, postul a fost scos la concurs.

”Toate aceste lucruri s-au întâmplat în plină stare de urgență când scoaterea la concurs a posturilor era blocată. Respectivul a depus o contestație la proba scrisă, cu toate că nu avea calitatea de concurent, deci automat, conform legii, nu putea nici să conteste proba scrisă”.

Contestația a fost aprobată și concursul a fost anulat. Florina Rus, care se înscrisese în competiție pentru propriul ei post și a obținut 95 de puncte din 100, nu s-a mai putut prezenta la proba de interviu.

Deși concursul a fost anulat, decizia de destituire, semnată de șeful interimar care a și depus contestația, a rămas valabilă. Iar în locul ei a rămas șef-interimar cel mai tânăr angajat din departament, Valentin Avram, în trecut fotomodel.

Cum se apără cel acuzat că a fost numit politic

Controversa din jurul lui Avram nu ar fi una legată de capacitățile sale, cum s-a întâmplat în cazurile anterioare, ci de faptul ca acesta nu avea drept legal să obțină postul ca șef plin la Apele Române, pentru ca nu era de suficientă vreme în instituție.

”Eu vin dintr-o familie gospodari de ape, amândoi părinți ai mei sunt pensionari. Sunt angajat în instituție din 2014. Am urmat Facultatea de Ingineria Mediului, masteratul în construcții Hidrotehnice și am urmat și un curs de Specialitate în Managentul Resurselor de Apă, practic am toate studiile pentru a ocupa acest post”, spune actualul inspector la ABA Someș-Tisa.

În prezent, instanța e așteptată să decidă dacă anularea concursului a fost justă. La un eventual viitor concurs, poate candida atât șeful interimar, care ar îndeplini între timp condițiile de vechime, cât și fosta șefă, îndepărtată din funcție.