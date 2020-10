Apelul disperat al unui medic veterinar. Noi îi putem oferi o șansă la viață

Un medic veterinar diagnosticat cu carcinom ovarian lansează un apel disperat.

Femeia cere ajutor pe contul său de Facebook pentru a plăti operație ce poate fi făcută doar în Turcia.

Intervenția a costat-o 23.500 de euro, iar acum cere ajutorul vostru pentru acoperirea costurilor de spitalizare.

„Am o meserie frumoasă și nobilă, dar care din păcate nu mă ajută să strâng averi”

Daniela Oprea a fost diagnosticată cu carcinom ovarian și a fost operată, însă cancerul a recidivat.

„Sunt Oprea Daniela, am 38 de ani, sunt medic veterinar de profesie și mamă a doi copii de 12 ani (fata) și 4,5 ani (băiat). Anul trecut în august am fost operată de chist ovarian drept. După operație la examenul histopatologic mi s-a pus diagnosticul de carcinom ovarian. Am făcut 4 ședințe de citostatice. La primul ct de control în iunie am avut surprize metastaze în mai multe multe locuri în abdomen. Am început de urgență chimioterapia, încă 4 ședințe cu 3 citostatice”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Din păcate, starea ei de sănătate s-a agravat și a fost nevoită să se opereze încă o dată.

„După a patra ședință am făcut pet ct de control în Turcia. Se pare că tumorile au avansat și chiar s-au înmulțit în ciuda tratamentului. În urma consultării a mai multor dr specialiști, toți mi-au spus că o operație ar fi șansa mea să-mi prelungesc viața”, a continuat aceasta.

Operația este costisitoare, iar Daniela s-a regăsit într-o situație dramatică.

„Operația trebuie să o fac în Turcia, iar primul cost a fost de 23.500 de euro pentru intervenția chirurgicală și 4 nopți de spitalizare, suplimentar vor fi zilele de terapie intensivă jumătate de sumă să o strângem”, a explicat femeia.

Deși este foarte dedicată meseriei sale, femeia nu are mijloacele financiare necesare pentru a-și plăti tratamentul, astfel că lansează un apel disperat către cei care doresc și ar putea să o ajute.

„Eu ca și medic veterinar am o meserie frumoasă și nobilă, dar care din păcate nu te ajută să strângi averi atâta timp cât o faci din pasiune și dragoste pentru animale. Vă rog cu disperare din suflet să mă ajutați dacă puteți!”, termină aceasta publicarea.

Dacă doriți să o ajutați pe Daniela să aibă o șansă la viață, puteți face donații în Ron și Euro către conturile: RO65BTRL04301201B86054XX (ron) și RO40BTRL04304201B86054XX (euro), beneficiar Oprea Constantin.