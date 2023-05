Apelul unei familii disperate din cauza veniturilor mici: „Cum să mă mențin pe linia de plutire?” Care au fost soluțiile pe care le-a primit

Gestionarea cheltuielilor lunare a devenit o problemă pentru un număr mare de familii care nu au reușit să-și mărească veniturile în același ritm cu scumpirile din ultimii ani. Unele persoane au cerut ajutorul pe grupuri online pentru a găsi soluții pentru a face economii sau a obține venituri suplimentare. Un astfel de caz a apărut pe grupul de Facebook Buget de Familie, scrie .

Modalități de reducere a cheltuielilor

„Am nevoie de ajutor, vă rog, 2 copii, un adolescent și un copil la grădiniță. Salariul undeva la 6.000 de lei pentru ambii părinți, din care luna aceasta sunt 2.400 CAR+ facturi+ grădiniță și încă 1100 chirie. Cum să fac să mă descurc? Mai avem bonuri de 30 lei fiecare, din care asigurăm o parte din necesar, dar cum facem să pot să mă mențin pe linia de plutire? Există posibilități de un venit extra? Apreciez fiecare sfat”, a scris o femeie pe grupul .

ADVERTISEMENT

În cele câteva zeci de comentarii au fost prezentate sugestii legate atât de soluții de economisire, cât și de creșterea veniturilor. „Locuri de muncă mai bine plătite, locuri de muncă part-time pe lângă locul actual de muncă, curățenie în timpul liber (se caută mereu doamne), stabilit un meniu săptămânal de mâncare și cumpărați doar necesarul, verificați mereu ofertele din cataloagele magazinelor. Dacă găsiți carne la ofertă, când intră bonurile, cumpărați mai multă și băgați în congelator. Dimineața când se deschid magazinele am văzut mereu că sunt anumite produse ce stau să expire în câteva zile, la ofertă. Inclusiv panificația o puteți congela și scoateți când vreți să mâncați”, a fost unul dintre răspunsuri.

Un alt utilizator a sugerat să caute de muncă la restaurantele care organizează evenimente, când este necesar un număr mai mare de ospătari sau ajutoare la bucătărie, un asemenea eveniment putând aduce 300-350 de lei pentru o zi de muncă. O altă soluție a fost angajarea la un serviciu de livrare la domiciliu: „Garantez că în București se pot face part time 2000 lei sau full time 4000.”

ADVERTISEMENT

Alții și-au împărtășit experiențele proprii în ce privește găsirea unor metode de gestionare mai eficientă a veniturilor, chiar dacă sunt mici. „Eu am făcut așa, i-am pus pe plicuri și priorități. 1. terapie, 2 facturi, 3 mâncare. Câți rămâneau pentru mâncare mă încadram în ei. Am redus viciile (țigările) de la sume considerabile la 10% și am început să programez meniurile pe 2 săptămâni. Mai apar și chestii neprevăzute, pentru alea mă împrumut pe termen mai lung. Ca și extra încerc să mai fac joburi extra, limitate, gen o lună, două săptămâni, când și cum găsesc ofertă pentru ele”, a scris o femeie.

Riscul creditelor luate de la IFN-uri

Multe dintre răspunsuri au cerut clarificări suplimentare legate de credit și de condițiile acestuia. „CAR este un care are dobânzi medii spre mari, însă au penalități astronomice (…) Dacă întârzii se adaugă penalizări pe zi și sunt imense. Orice analist financiar ar sfătui persoana care a pus aceste întrebări să încerce să scape de creditul ăsta fiind periculos. Poate familia îi poate împrumuta suma rămasă de plată măcar, sau o parte din ea”, a observat o femeie.

ADVERTISEMENT

O altă utilizatoare a apreciat că veniturile familiei nu ar fi chiar foarte mici, însă este nevoie de o disciplină mult mai strictă în privința cheltuielilor. „Se poate pune pe hârtie clar cât să cheltuiți pe categorii și să vă țineți de buget. Dacă alocați 1600 la alimente (400 pe săptămână) – e totuși ceva rezonabil și realizabil cât timp nu fac membri familiei excese, se renunță la vicii și mâncat în oraș.

Vă rămân 1500 pentru alte cheltuieli, din nou îmi pare că totuși nu e chiar așa problematică suma asta dacă sunteți cumpătați. Știu că vor exista multe păreri contra ce am scris, dar eu cred că înainte de a vedea cum putem obține venituri suplimentare ar trebui să revizuim ce avem deja și cum putem folosi eficient”, este recomandarea primită.

ADVERTISEMENT

Nu a fost singura obsevație de acest tip, anume că veniturile nu sunt chiar mici. Însă este socotită de majoritatea celor care au oferit sfaturi ca fiind una urgentă: „Să închideți CAR-ul. Altfel, bani ar fi… Sunt persoane care se descurcă cu 2000 de lei pe lună.”