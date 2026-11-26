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Universitatea Craiova a fost sufocată de Brighton, scor 0-4. Oltenii au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, . La final, Tudor Băluţă şi Carlos Mora au spus că echipa lor a fost depăşită de nivelul lui Brighton, spunând că nici Arsenal n-a rezistat la acest ritm.

Băluţă compară Universitatea Craiova cu Arsenal: „Nici ei n-au reușit să iasă cu mingea de la portar”

Tudor Băluţă a spus la finalul meciului că şi . Mijlocaşul Universităţii Craiova a remarcat agresivitatea lui Brighton şi spune că nu le-a ieşit jocul direct pe care l-au pregătit:

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„Cred că au avut un ritm foarte bun, au jucat și intensitate, au fost agresivi în dueluri, au fost rapizi când au avut posesia, au jucat rapid, ați văzut și primul gol, o acțiune foarte rapidă. Cred că aici s-a făcut un pic diferența. Dar cred că și noi am fi putut face un pic mai mult în anumite momente. Am avut două situații în prima repriză, dar per total, din păcate, și trebuie să fim sinceri, și cartonașul roșu a făcut o diferență destul de mare. Nu știm cum ar fi mers partida, dar clar că ne-a tras un pic în jos.

Dar se întâmplă, nu vreau să spun acum că l-a scos pe Screciu, Doamne ferește, sau ceva de genul. Se întâmplă, asta e, ăsta-i fotbalul, mergem mai departe. Câștigăm împreună, pierdem împreună. Din păcate, în seara asta am pierdut. Da, normal, lucruri din astea se întâmplă, s-au întâmplat în trecut cu alți jucători, o să se mai întâmple pe viitor cu alții. Ăsta-i fotbalul, apar genul ăsta de momente, trebuie să reacționezi și ca echipă trebuie să facem tot ce putem. În seara asta am încercat, din păcate, asta s-a putut.

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Nu cred că e vorba neapărat de o echipă din Premier League. E vorba de Brighton, care e o echipă foarte agresivă când vine vorba de pressing, de pressing avansat. Am văzut și, nu știu, zic din nou, am zis și în partea cealaltă, Arsenal, care de obicei e o echipă care ține cât de cât de minge, a venit aici și n-au reușit să iasă cu mingea de la portar. Adică e o echipă care face lucrul ăsta constant și e cunoscută pentru stilul ăsta de joc. Am încercat să jucăm mai direct, din păcate nu ne-a ieșit foarte bine, asta este.

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Trebuie să muncim în continuare. Ne dorim și noi, eu personal sper ca fotbalul nostru la un moment dat să ajungă să se bată de la egal la egal cu astfel de echipe din astfel de campionate, să fim și noi acolo sus, dar mai este mult de muncă. Trebuie să fim realiști, până la urmă, să vedem care este nivelul, dar totodată să fim încrezători în forțele proprii, să mergem cu încredere la următoarele partide din Europa mai ales, să încercăm să facem rezultate bune, pentru că sunt conștient și sunt convins că putem face lucrul ăsta”, a spus Băluţă.

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Băluţă e pregătit de derby-ul cu Dinamo: „Să luăm cele trei puncte, ăsta-i singurul gând”

Mijlocaşul oltenilor a remarcat numărul mare de fani prezenţi la meci şi spune că meciurile cu Dinamo sunt foarte importante pentru acest sezon. El a făcut apel la suporteri să îşi facă apariţia în număr cât mai mare luni seara la derby:

Apreciez gestul suporterilor, a fost frumos din partea lor și le mulțumesc. Clubul crește de la an la an, îi urmăresc așa, știu cam ce se întâmplă pe aici și clar este un club care, cred că toată lumea poate observa, de la an la an devine din ce în ce mai bun, din ce în ce mai puternic, obiective din ce în ce mai mari. Anul ăsta au și spus că vor să câștige competiția, Conference League. Un club unde lucrurile se fac foarte bine, se fac corect, așa cum trebuie, au condiții extraordinare, suporteri frumoși, stadion frumos… Ce pot să zic? Un club bun, un adversar puternic.

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În primul rând ne gândim la partida de campionat cu Dinamo. Ne vom odihni foarte bine, ne vom reface foarte bine și ca la ora meciului cu Dinamo de luni să fim cât mai pregătiți, să putem să luăm cele trei puncte, ăsta-i singurul gând. Jucăm acasă, sperăm ca suporterii să ne fie alături în număr cât mai mare și să facem o partidă cât mai bună, să ne bucurăm la final împreună

„Suntem acolo, avem șapte puncte după patru meciuri. Mai sunt două meciuri de jucat, două meciuri pe care le vom aborda cu gândul la victorie. Sperăm să reușim, evident, să obținem cât mai multe puncte și să jucăm și în primăvara europeană”, a spus Tudor Băluţă

Carlos Mora, după eşecul cu Brighton: „Trebuie să ne antrenăm mai mult”

Carlos Mora a declarat că Universitatea Craiova trebuie să fie mândră că a ajuns aici şi a recunoscut că a întâlnit o echipă foarte puternică. El şi-a declarat susţinerea pentru Screciu, care a luat cartonaş galben:

„Asta este situația. Am venit aici să dăm totul, dar știm că jucăm împotriva unei echipe foarte bune. Așa că trebuie să facem asta, trebuie să ne analizăm pe noi înșine, ce facem, dacă facem totul sau dăm totul, dar trebuie să fim mândri de echipa noastră că suntem aici, că jucăm împotriva acestei echipe uimitoare. Știu că trebuie să ne antrenăm mai mult, trebuie să mergem înainte. Pentru că cel mai important acum este următorul meci. Trebuie să analizăm acest meci.

Este normal, când cineva ia un cartonaș roșu e normal și nu îl atacăm, suntem împreună, suntem o echipă, îl susținem și trebuie să continuăm pentru că avem mulți jucători de calitate, așa că trebuie să mergem mai departe”, a spus Mora.

Carlos Mora, despre derby-ul cu Dinamo: „Trebuie să ne punem în aplicare ideile şi munca noastră”

Jucătorul din Costa Rica a declarat că nu de multe ori ai şansa în viaţă să joci împotriva unor astfel de adversari astfel că s-a bucurat de această şansă. La următorul meci, Mora spune că Universitatea Craiova trebuie să îşi pună ideile în aplicare:

„Uimitor, este o oportunitate foarte bună să fii aici. Trebuie să te bucuri de asta pentru că poate nu ai parte de multe astfel de momente în viață, așa că trebuie să te bucuri. Trebuie să fii mândru pentru că muncești mult ca să ajungi aici și trebuie să ne continuăm munca.

Cel mai important este întotdeauna următorul meci. Iar următorul meci este acasă, așa că trebuie să ne gândim la asta acum. De asemenea, analizăm acest meci astăzi, mâine, după care trebuie să continuăm pentru că este cel mai important. Da, va fi greu de asemenea, pentru că este o echipă bună. Dar jucăm acasă, trebuie să ne punem în aplicare ideile, munca noastră și asta e tot”, a spus Mora.