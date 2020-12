Aplicaţiile Google, inclusiv YouTube și Gmail s-au defectat astăzi și au provocat nervi românilor

Luni, 14 decembrie, pentru câteva minute au picat Youtube și anumite funcții Google, după ce și Facebook a dat semne de oboseală acum câteva zile.

Câteva din platformele preferate de români au întâmpinat probleme în ultimele ore. Mai întâi, a dat erori gigantul Facebook. Platforma și funcția messenger au ”scârțâit” duminică.

Azi a fost rândul lui Google și Youtube să ofere un mic atac de panică utilizatorilor. Din fericire, defecțiunile semnalate în întreaga lume, n-au persistat mult timp. S-au observat probleme cu Gmail, Google Drive, Android Play Store, Maps și multe altele. Site-urile Google au înregistrat erori de server atunci când au fost vizitate.

Youtube, Google și Facebook întâmpină probleme

Câteva din activitățile cele mai importante atât din punct de vedere al relaxării dar și al muncii au fost deraiate pentru câteva minute după ce Youtube, Google și Facebook ”au picat”.

Defecțiunile le-au dat emoții și un pic de nervi românilor prinși în diverse activități legate de slujbă sau de distracție.

Numărul de ore petrecut zilnic pe aceste platforme este uriaș. Milioane de utilizatori folosesc aceste site-uri atât în interes profesional, dar evident și în scop recreativ.

Aplicațiile Google, inclusiv YouTube, e-mail și Docs, au funcționat cu întreruperi astăzi, utilizatorii neputând accesa multe dintre serviciile companiei.

Amenzi pentru mesaje postate pe Facebook după alegeri

Zeci de români au primit amenzi uriașe pentru mesaje politice postate pe Facebook după încheierea oficială a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Ministerul de Interne anunță că s-au constatat 123 de abateri din partea unor cetățeni, iar în anumite situații s-au aplicat sancțiuni contravenționale de 4.500 de lei, cum prevede legea. Un exemplu este cel al economistul bucureștean Andrei Boceanu. Acesta a relatat pentru Libertatea ce s-a întâmplat.

”Pe 5 decembrie, în jurul orei 19.30, am auzit bătăi în ușă. Nu așteptam pe nimeni. Am întrebat cine este. «Poliția», mi s-a răspuns. Erau patru persoane, un domn și o doamnă, în uniformă, și doi în civil, între care și subinspectorul care a întocmit procesul verbal. Multe detalii nu mi-au dat, au fost evazivi. Doar că am încălcat articolul 99, punctul t, din legea cutare.

Sunt singurul pe listă de amendați? De ce mă amendați? Cum m-ați găsit? Ați mai fost la cineva? Polițiști – Ați postat un mesaj de propagandă electorală azi, la ora 11.15. Dacă îl scriați la ora 6.59, înainte de încheierea campaniei, nu era nici o problemă”, a povestit acesta.