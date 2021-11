Apple testează terenul în lumea crypto. Ți-ai putea cumpăra un iPhone cu monede virtuale? Răspunsul lui Tim Cook

Apple ar putea să își lanseze propria monedă virtuală, însă acest moment ar putea fi mult mai îndepărtat decât speră entuziaștii universului crypto.

CEO-ul companiei, Tim Cook, a discutat cu jurnaliștii aflați la conferința The New York Times DealBook, iar unul dintre subiectele puse în discuție a fost cel al criptomonedelor. Acestea au ajuns să fie cunoscute de o bună parte din publicul ce folosește internetul, iar unii dintre utilizatori chiar au făcut un pas în plus și au investit în aceste monede. Apar monede de tot felul, iar întrebarea adresată lui Tim Cook, având acest context, este destul de naturală.

Tim Cook a confirmat, pe această cale, că Apple explorează ideea de crypto, însă nu a detaliat care sunt ariile companiei în care aceasta ar putea fi implementată. A afirmat, însă, că sunt anumite zone de business pe care nu le vede potrivite pentru monede virtuale. Mai importantă este afirmația lui Cook referitoare la orizontul de timp, acesta susținând că nu are un plan pe termen scurt în vederea introducerii crypto.

Andrew Ross Sorkin este cel care l-a întrebat pe Tim Cook dacă firma pe care o conduce ia în calcul în Apple Pay ”sau în alt mod.” CEO-ul a răspuns, în termeni vagi, că monedele virtuale ”sunt ceva ce analizăm.” A explicat, ulterior, că firma sa a decis care nu sunt zonele de interes, cu toate că nu poate dezvălui public nimic, momentan.

”Pot spune că sunt lucruri de care nu m-aș atinge, cum ar fi rezervele cash ale Apple. Nu aș investi acei bani în crypto – nu pentru că nu mi-aș investi propriii bani în monede virtuale – ci pentru că nu cred că oamenii care investesc în acțiuni Apple sunt dispuși ca banii lor să fie expuși volatilității crypto. Iar dacă sunt unii care totuși vor asta, pot investi direct în aceste monede, prin alte mijloace”, a explicat Tim Cook.

Ți-ai putea cumpăra un iPhone cu monede virtuale?

Dacă aveai speranța că în viitor îți vei putea cumpăra un cu monede virtuale, ar trebui să te mai gândești. Tim Cook a afirmat că Apple nu are planuri de a oferi astfel de posibilități de achiziție.

Totuși, CEO-ul a subliniat că universul crypto este unul de interes pentru Apple, arătând că ”sunt alte lucruri pe care le analizăm”, dar nefiind vorba de vreun element ce ar putea fi anunțat public acum.

Competitori ai Apple Pay, ca PayPal sau Venmo, au făcut deja saltul către crypto, astfel că ar fi fost ciudat dacă gigantul din Cupertino n-ar fi explorat măcar această idee. Cook însuși spune că nu este împotriva investițiilor de acest fel, confirmând totodată că are bani în astfel de active.

”Cred că este rezonabil să le deții ca parte dintr-un portofoliu diversificat”, spune Cook, ”Nu dau nimănui sfaturi despre investiții, apropo.”

Acesta a vorbit și despre NFT-uri, pe care le consideră interesante. Afirmă, în același timp, că s-ar putea să mai dureze până când acest concept să poată deveni mai interesant pentru oamenii de rând.

Despre scandalul cu Epic Games: „Mai bine alegi un smartphone cu Android”

Tim Cook a atins și alte subiecte pe parcursul interviului, cum ar fi poziția companiei vizavi de securitate și confidențialitate, dar și deschiderea App Store, o situație pentru care Epic Games i-a dat în judecată. Procesul ce are la bază un context antitrust este acum în faza de apel.

CEO-ul companiei americane este de părere că utilizatorii au deja o alegere la dispoziție atunci când își cumpără un telefon: ”Cred că oamenii au deja variante la dispoziție, deoarece dacă vrei să instalezi aplicații din surse terțe, o poți face pe un telefon Android. Alegerea este reală, iar dacă acest aspect e important pentru tine, mai bine alegi un smartphone cu Android.”

Poziția companiei este că instalarea din surse terțe este prea periculoasă pentru utilizatori. În plus, asta ar diminua le obține din comisioanele pe care le încasează pentru cumpărături în aplicații și jocuri găzduite de App Store.

Nu în ultimul rând, acesta a atins și subiectul politicii, prin care a apărat decizia Apple de a deservi piața Chineză.

”Cred că, fiind o companie, avem responsabilitatea de a ne desfășura afacerile în cât mai multe locuri cu putință, deoarece afacerile sunt un catalizator uriaș. Cred că nu ar trebui să dărâmăm podurile pe care le avem, ci mai degrabă să le construim. Și cred că asta e cheia unei afaceri. În ceea ce privește aspectele despre care putem lua o poziție, pe unele le tratăm privat, iar pe altele public – o facem în diverse moduri”, arată Tim Cook, conform .