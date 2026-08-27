Aproape 1.650 de kilometri pentru Universitatea! Câți fani va avea Craiova în tribune la „finala” cu Ararat-Armenia. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are nevoie de un ultim pas pentru a ajunge în grupa de Europa League, iar la Erevan nu, cu siguranță, va fi singură. Deși aproape 1.650 de kilometri îi despart pe olteni de casă, suporterii campioanei României au făcut din nou sacrificiul pentru echipa lor și vor fi prezenți la meciul decisiv cu Ararat-Armenia. În tribune vor apărea și câteva dintre numele care au scris istorie în tricoul alb-albastru, într-o atmosferă în care gazdele nu se pot lăuda cu aceeași forță a galeriei.

Aproape 1.650 de kilometri, dar Universitatea Craiova nu va fi singură la Erevan

Aproape 1.650 de kilometri despart Craiova de Erevan, . Distanța uriașă nu i-a oprit însă pe suporterii olteni, care au ținut să fie alături de echipă într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului european.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor FANATIK, aproximativ 80 de suporteri ai Universității Craiova vor fi prezenți în tribunele stadionului Vazgen Sargsyan Republican Stadium la ora confruntării cu Ararat-Armenia. Un număr care poate părea mic raportat la miile de oameni care umplu „Ion Oblemenco”, dar care capătă o altă dimensiune ținând cont de distanța, costurile și efortul necesar pentru o asemenea deplasare.

Suporterii Științei pot achiziționa online bilete în Peluza alb-albastră azi, de pe Stadionul Republican din Erevan. Prețul unui tichet în Peluza Nord (sectoarele 8 și 9) este de 12 RON.

ADVERTISEMENT

Iar în tribune nu vor fi doar suporteri. , astfel că legende precum Sorin Cârțu, Silviu Lung, Emil Săndoi, Gheorghe Geolgău, Costică Donose și Silvian Cristescu au făcut deplasarea la Erevan. Practic, Universitatea Craiova va avea în Armenia o mică „peluză” alb-albastră, formată din suporteri și oameni care au scris pagini importante în istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Ararat-Armenia nu are forța de la Craiova! Câți spectatori au fost la ultimele meciuri europene

De partea cealaltă, situația este un pic mai diferită. Ararat-Armenia, club fondat abia în 2017, nu beneficiază de un bazin de suporteri comparabil cu formațiile armenești cu tradiție. În capitala Armeniei există cluburi care se bucură de o susținere mai importantă, precum Ararat Erevan, Pyunik Erevan sau FC Urartu. Ararat-Armenia este o formație relativ nouă în peisajul fotbalului armean și nu a reușit încă să construiască o masă de suporteri care să transforme constant stadionul într-o adevărată fortăreață.

ADVERTISEMENT

Cifrele de la ultimele meciuri europene disputate pe teren propriu sunt relevante. 3.900 de spectatori au asistat la partida cu Shamrock Rovers, în timp ce confruntarea cu NK Celje a atras 8.000 de fani. Arena Vazgen Sargsyan are o capacitate de puțin peste 14.000 de locuri, ceea ce înseamnă că nici măcar la partida cu Celje stadionul nu a fost ocupat în totalitate.

Pentru Ararat-Armenia, însă, duelul cu Universitatea Craiova reprezintă unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a clubului. O calificare în faza principală a Europa League ar însemna enorm pentru formația armeană, o premieră absolută pentru echipă, dar și pentru fotbalul armean.