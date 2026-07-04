Sport

Aproape 1000 de invitați sunt așteptați la petrecere, dar ei sunt deja căsătoriți. Sportivul a făcut pasul în mare secret

Au chemat aproximativ 1.000 de persoane la nuntă, dar se vehiculează că au semnat actele de căsătorie fără să anunțe. Cine este cuplul care a luat această decizie.
Alexa Serdan
04.07.2026 | 16:30
Aproape 1000 de invitati sunt asteptati la petrecere dar ei sunt deja casatoriti Sportivul a facut pasul in mare secret
Travis Kelce și Taylor Swift, în centrul unei rumori legate de nuntă. Sursa foto: Instagram.com
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Se pregătesc pentru evenimentul cel mai important din viața lor. Aproape 1.000 de invitați sunt așteptați la petrecerea de nuntă, dar unele zvonuri arată că deja sunt căsătoriți. Sportivul din Statele Unite ale Americii nu a mai avut răbdare.

Cuplul cu 1000 de invitați la nuntă, dar deja căsătorit

Travis Kelce (36 ani), unul dintre starurile lui Chiefs, este în centrul atenției datorită relației cu o artistă de renume. A început să se întâlnească cu Taylor Swift (36 ani) în vara lui 2023, iar doi ani mai târziu au avut parte de o logodnă superbă. Povestea lor de dragoste a evoluat rapid, totul decurgând spre o nuntă fabuloasă.

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În toiul pregătirilor de la Madison Square Garden din New York, unde va avea loc petrecerea de nuntă, au început să apară unele zvonuri surprinzătoare. Page Six susține că cei 1.000 de invitați de la nuntă vor avea parte de surpriza vieții lor pentru că cei doi ar fi făcut deja pasul cel mare. Ei s-ar fi căsătorit în mare secret.

Așadar, nunta care va fi marcată în weekendul de 4 iulie este o simplă formalitate pentru că sportivul și cântăreața ar fi spus deja „Da” într-un cadru mai restrâns. Fanii lor sunt de părere că evenimentul s-ar fi petrecut înainte de cina de repetiție din data de 2 iulie. La aceasta ar fi luat parte aproximativ 100 de persoane.

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Cu toate acestea, foarte mulți cred că Travis Kelce și Taylor Swift şi-ar fi rostit deja jurămintele cu multă vreme înainte de această cină. Zvonurile sunt alimentate și de faptul că avionul privat al cântăreței ar fi aterizat în Tennessee, oraș din care vedeta s-a mutat când avea doar 14 ani pentru a-și urma visul în muzică.

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Aeronava ar fi plecat ulterior în Pennsylvania, statul în care locuiește Ed Kelce, tatăl lui Travis. Mai apoi, avionul ar fi zburat spre Tampa, Florida, acolo unde este stabilit Scott Swift, tatăl artistei. Prin urmare, ideea unei nunți departe de ochii curioșilor în acest loc a început să prindă contur în mintea multor fani. Niciunul dintre ei nu a confirmat oficial acest lucru.

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Madison Square Garden, decorul unui eveniment grandios

Taylor Swift și Travis Kelce alimentează mai multe teorii de când formează un cuplu. În ultimii 3 ani cei doi s-au plasat mereu între discreție și spectacol. Ultimul cuvânt descrie întocmai evenimentul grandios programat pentru data de 4 iulie. Pregătirile de la Madison Square Gardens sunt în toi și se anunță a fi impresionante.

Mai multe echipe care manevrau decoruri de mari dimensiuni ar fi fost văzute în zona de încărcare a arenei. Acesta este semnul principal că urmează să se petreacă ceva măreț, petrecerea fabuloasă având 1.000 de invitați. Printre cele mai cunoscute nume se află cântăreața Selena Gomez și modelul Gigi Hadid.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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