Aproape 600.000.000 de euro! Arsenal, anunț fabulos înainte de startul noului sezon din Premier League

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Campioana Angliei, Arsenal, și-a prelungit contractul cu sponsorul principal, Emirates, până în 2033. Colaborarea dintre cele două entități a început în 2006, când „tunarii” s-au mutat pe noua arenă, care poartă numele companiei din Emiratele Arabe Unite. Ce sumă vor primi cei de la Arsenal în următorii 7 ani.

Arsenal, lovitură de aproape 600.000.000 de euro

Arsenal a confirmat pe joi, 6 august, faptul că a prelungit înțelegerea cu sponsorul principal, Emirates, cu încă 7 ani, până la finalul sezonului 2032-2033. Așadar, numele companiei din Emiratele Arabe Unite va apărea în continuare pe tricourile de joc ale echipei londoneze, dar și pe echipamentele de antrenament. Evident, arena pe care joacă actuala campioană a Angliei se va numi în continuare Emirates Stadium.

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Conform jurnalistului polonez Lukasz Baczek, specializat pe aspectele financiare ale fotbalului, „tunarii” vor încasa în următorii 7 ani 505 milioane de lire sterline, aproape 600 de milioane de euro, din partea celor de la Emirates. va primi câte 65 de milioane de lire sterline în primii doi ani ai contractului și câte 75 de milioane pe sezon în următorii 5 ani.

Deal structure 2+5 years: ◾2026/2027 season – £65m p.a.

◾27/28 – £65m

◾28/29 – £75m

◾29/30 – £75m

◾30/31 – £75m

◾31/32 – £75m

◾32/33 – £75m Total £505m — Łukasz Bączek (@Lu_Class_)

Arsenal, transfer de 87 de milioane de euro de la o rivală din Premier League. „Tunarii” l-au dorit și pe Vinicius

Arsenal vrea să își întărească lotul înainte de startul noului sezon, iar „tunarii” au ajuns la un acord cu cei de la Newcastle pentru transferul brazilianului Bruno Guimaraes. Conform , campioana Angliei ar urma să plătească 75 de milioane de lire sterline, aproximativ 87 de milioane de euro, pentru mijlocașul sud-american. Mutarea care ar urma să fie oficializată în curând ar fi a doua într-un clasament al celor mai scumpe transferuri din istoria lui Arsenal, singurul fotbalist pentru care „tunarii” au plătit o sumă mai mare fiind Declan Rice (116 milioane de euro).

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Recent, Arsenal s-a aflat în discuții cu Vinicius Junior pentru un posibil transfer, în contextul în care brazilianul nu ajunsese la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului. Până la urmă, , mutarea fiind confirmată oficial pe 6 august de către vicecampioana Spaniei.