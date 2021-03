Aproape 70 de milioane de copii, în pericol! Ce drept le-a fost încălcat din cauza pandemiei

Peste jumătate dintre copiii de 10 ani la nivel mondial ar putea să nu fie capabili citească și să înțeleagă o propoziție până la sfârșitul anului, potrivit unei analize recente publicată de organizația neguvernamentală ONE, mișcarea globală care militează pentru a pune capăt sărăciei extreme și a bolilor care pot fi prevenite până în 2030.

Organizația a avertizat că 70 de milioane de copii ar putea fi afectați în 2021, potrivit calculelor bazate pe cifrele publicate de Banca Mondială, UNESCO și ONU.

De asemenea, potrivit UNICEF, școlile au fost complet închise de aproape un an întreg pentru peste 168 de milioane de copii la nivel global.

Analiza Campaniei ONE arată că peste jumătate dintre copiii de 10 ani ai lumii ar putea să nu poată citi și înțelege o propoziție până la sfârșitul acestui an.

Calculele, bazate pe cifrele oficiale ale „sărăciei educaționale” de la Banca Mondială și UNESCO, arată că ar putea fi afectați 70 de milioane de copii. Această situație a fost agravată de pandemia COVID-19, care a contribuit cu 17% la numărul total de copii care au fost victime ale acestei crize globale de învățare în 2021.

Aceeași analiză arată că, dacă tendințele actuale continuă, numărul copiilor lipsiți de alfabetizarea de bază atunci când împlinesc 10 ani ar putea crește la 750 de milioane până în 2030. Această criză globală de învățare va afecta Africa, în mod deosebit Africa sub-sahariană, reprezentând 40% dintre copii la risc.

„Capacitatea copiilor de a înțelege o propoziție până la vârsta de 10 ani] dă startul unei vieți întregi de învățare și inovare auto-direcționate și are implicații asupra capacității lor de a obține educație, de a inova, de a obține un loc de muncă, de a câștiga și așa mai departe. Dacă nu luăm măsuri urgente, moștenirea pandemiei ar putea fi milioane de copii în plus, cărora li se refuză șansa de a înțelege cuvintele de pe o pagină”, a spus David McNair, director executiv pentru politica globală la Campania ONE, citat de Al Jazeera.

UNICEF: Școlile au fost complet închise aproape un an întreg pentru peste 168 de milioane de copii la nivel global

Școlile au fost complet închise aproape un an întreg pentru peste 168 de milioane de copii la nivel global din cauza restricțiilor cauzate de COVID-19, arată datele publicate de UNICEF. Mai mult, aproximativ 214 de milioane de copii la nivel global – sau 1 din 7 – au ratat mai mult de trei sferturi din învățarea în persoană.

Analiza menționează că școlile din 14 țări din întreaga lume au rămas în mare parte închise din martie 2020 până în februarie 2021. Două treimi dintre aceste țări se află în America Latină și Caraibe, afectând aproape 98 de milioane de școlari. Din cele 14 țări, Panama a ținut școlile închise pentru cele mai multe zile, urmate de El Salvador, Bangladesh și Bolivia.

„Cu fiecare zi care trece, copiii care nu pot accesa școala în persoană rămân din ce în ce mai în urmă, cei mai marginalizați plătind cel mai mare preț”, a declarat directorul executiv al UNICEF Henrietta Fore. „Nu ne putem permite să ne mutăm în anul doi de învățare limitată sau chiar lipsită de școală pentru acești copii. Nu trebuie precupețit nici un efort pentru a menține școlile deschise sau pentru a le acorda prioritate în planurile de relaxare a restricțiilor.”

Închiderea școlii are consecințe devastatoare pentru învățarea și bunăstarea copiilor. Cei mai vulnerabili copii și cei care nu pot accesa învățarea la distanță prezintă un risc crescut de a nu reveni niciodată la clasă și chiar de a fi forțați să se căsătorească sau să lucreze cu de la vârste foarte fragede.

Conform celor mai recente date ale UNESCO, peste 888 de milioane de copii din întreaga lume continuă să se confrunte cu perturbări ale educației lor din cauza închiderii totale și parțiale a școlii.

Închiderea școlilor a forțat trecerea cursurile în mediul online, dar ascensiunea învățării la distanță a fost inegală pe tot globul, accesul la tehnologie și lipsa infrastructurii împiedicând capacitatea unor elevi de a participa la cursuri. ONU a estimat că aproape 500 de milioane de copii, în special cei din țările mai sărace sau din zonele rurale, au fost excluși de la educația la distanță.

În întreaga lume, peste 70% dintre elevii care nu pot beneficia de învățământul online locuiesc în zonele rurale și peste trei sferturi provin din cele mai sărace 40% dintre gospodării.

Ponderea școlarilor la care nu ajunge învățarea la distanță este cea mai mare în țările din Africa Subsahariană: cel puțin 48% în Africa de Vest și Centrală și 49% în Africa de Est și de Sud.

În mod deloc surprinzător, învățarea digitală la distanță digitală are o acoperire potențială mai mare în țările mai bogate decât în cele mai sărace, precum și în segmentele mai bogate și/sau urbane ale populației. Acoperirea în țările cu venituri mici și medii variază semnificativ, de la aproape zero la 100%.

Majoritatea școlarilor din întreaga lume se bazează pe școlile lor ca pe un loc în care pot interacționa cu colegii lor, pot căuta sprijin, pot accesa servicii de sănătate și imunizare și o masă hrănitoare. Cu cât școlile rămân închise, cu atât copiii sunt mai îndepărtați de aceste elemente critice ale copilăriei.

Pe măsură ce elevii se întorc în sălile de clasă, vor avea nevoie de sprijin pentru a se readapta și a recupera materia pierdută. Planurile de redeschidere a școlilor trebuie să includă eforturi pentru recuperarea educației pierdute a copiilor.

UNICEF îndeamnă guvernele să acorde prioritate nevoilor unice ale fiecărui elev, cu servicii cuprinzătoare care acoperă învățarea corectivă, sănătatea și nutriția, precum și măsurile de sănătate mintală și protecție în școli pentru a alimenta dezvoltarea și bunăstarea copiilor și adolescenților. Cadrul UNICEF pentru redeschiderea școlilor, emis împreună cu UNESCO, UNHCR, PAM și Banca Mondială, oferă sfaturi practice autorităților naționale și locale.