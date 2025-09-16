Sport

Aproape a plâns la flash-interviu, după ce a auzit ce a pățit Liviu Ciobotariu: „Un om atât de bun…”

Liviu Ciobotariu are vestiarul aproape, deși Petrolul traversează o perioadă groaznică. În plus, fanii i-au cerut demisia antrenorului după 0-3 cu Dinamo
Cristian Măciucă
16.09.2025 | 05:20
A izbucnit în lacrimi la flash-interviu după ce lui Liviu Ciobotariu i s-a cerut demisia: „Îmi vine să plâng” FOTO: Fanatik

Liviu Ciobotariu (54 de ani) mai are doar susținerea fotbaliștilor de la Petrolul. Fanii i-au cerut demisia antrenorului, după înfrângerea la scor de neprezentare în fața lui Dinamo. 

Mateiu, trist după ce fanii i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu: „E un antrenor atât de bun, un om bun”

Alexandru Mateiu (35 de ani) i-a luat apărarea lui Liviu Ciobotariu. Ba, mai mult, la flash-interviu, veteranul din lotul „găzarilor” a izbucnit în lacrimi. „Consider că fiecare dintre noi a dat totul, mai ales eu, și pentru Mister am dat tot. Până în minutul 44 nu știu dacă au avut un șut, o ocazie, doar două lovituri libere.

Nu știu cum a fost golul. E incredibil așa ceva cum la prima fază luăm gol. La 0-1 am avut o mare ocazie, nu am făcut 1-1 să intrăm în joc. Acesta e fotbalul. Suntem dezamăgiți, cum suntem de o perioadă de timp. Mergem mai departe, duminică avem alt meci.

Mai sunt atâtea meciuri. Ne dorim foarte mult să scăpăm de perioada asta, suferim în fiecare săptămână. Trebuie să vină odată victoriile.

Îmi pare rău, e un antrenor atât de bun, un om atât de bun. Îmi vine să plâng, îmi pare rău de el. Trebuie să muncim mai mult, să dăm mai mult. Cu siguranță va veni și momentul nostru”.

„În cantonamentul de vară am dat 14 goluri. Am fost formidabili”

Petrolul are doar 6 puncte după 9 etape și este pe locul 14 în SuperLiga. „În cantonamentul de vară am avut 14 goluri date și unul unul primit. Am câștigat și am făcut un singur egal. Chiar am fost foarte bine. Am jucat cu echipe de Europa League sau Conference League.

Am câștigat și am făcut un singur egal. Am fost formidabili, toți eram foarte bine. Toți am zis că o să fim campioni, exagerez acum”, a declarat Alexandru Mateiu, după Petrolul – Dinamo 0-3.

