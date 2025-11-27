Sport

Aproape de dezastru! Isenko l-a imitat pe Târnovanu și a ieșit hazardat din poartă în U Craiova – Mainz. Ce l-a salvat

Prima repriză a meciului dintre Universitatea Craiova și Mainz a adus o fază în care Pavlo Isenko, portarul oltenilor, a fost aproape de o eroare incredibilă.
Mihai Alecu
27.11.2025 | 21:05
Fază dificilă pentru Craiova în meciul cu Mainz
Primele 45 de minute ale confruntării din Bănie au fost pline cu dueluri tari, fără prea multe faze de poartă.

Isenko, aproape de o eroare uriașă în meciul dintre Craiova și Mainz

Totuși, în finalul primei reprize, o lansare către Arnaud Nordin, atacantul oaspeților, putea duce la lovitură grea pentru trupa condusă de Filipe Coelho. Pavlo Isenko a ieșit la marginea careului, a ratat întâlnirea cu mingea, iar fotbalistul francez al oaspeților a reușit să ajungă primul la balon și l-a ciupit pe lângă portarul ucrainean ajuns în această vară în Bănie.

Goalkeeperul l-a lovit pe adversarul său, cu piciorul, iar preț de câteva secunde s-a făcut liniște pe stadionul Ion Oblemenco. Totuși, ușurarea a venit în momentul în care arbitrul a dictat lovitură din 6 metri pentru olteni, semn că nu a considerat că a fost ceva neregulamentar făcut de jucătorul Craiovei. Totuși, din ce am putut să vedem pe reluări, a existat un contact destul de dur, care putea să ducă, într-un scenariu nefericit, la eliminarea lui Isenko.

Precedentul Târnovanu pentru echipele din România

Echipele din România au amintiri neplăcute în ceea ce privește erorile portarilor. Cel mai recent exemplu ar fi greșeala pe care Ștefan Târnovanu a făcut-o la meciul pe care FCSB l-a jucat contra celor de la FC Basel, în grupa principală din Europa League. Portarul român a ieșit în afara careului, la fel ca Isenko, și a blocat mingea cu mâna din drumul către poartă, iar arbitrul a sesizat greșeala făcută de acesta.

A urmat dictarea unei lovituri libere și eliminarea lui Ștefan Târnovanu, iar FCSB a trebuit să joace mai mult de o repriză cu un om în minus. Culmea, că din faza fixă rezultată a ieșit un penalty, iar așa Basel a deschis scorul. În cele din urmă campioana României a pierdut confruntarea din Elveția, 1-3, chiar dacă s-a ținut tare și a avut destule șanse de a marca.

