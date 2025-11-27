Aproape de dezastru! Isenko l-a imitat pe Târnovanu și a ieșit hazardat din poartă în U Craiova – Mainz. Ce l-a salvat

Primele 45 de minute ale confruntării din Bănie au fost pline cu dueluri tari, fără prea multe faze de poartă.
Totuși, în finalul primei reprize, o lansare către Arnaud Nordin, atacantul oaspeților, putea duce la lovitură grea pentru trupa condusă de Filipe Coelho. Pavlo Isenko a ieșit la marginea careului, a ratat întâlnirea cu mingea, iar fotbalistul francez al oaspeților a reușit să ajungă primul la balon și l-a ciupit pe lângă portarul ucrainean ajuns în această vară în Bănie.
Goalkeeperul l-a lovit pe adversarul său, cu piciorul, iar preț de câteva secunde s-a făcut liniște pe stadionul Ion Oblemenco. Totuși, ușurarea a venit în momentul în care arbitrul a dictat lovitură din 6 metri pentru olteni, semn că nu a considerat că a fost ceva neregulamentar făcut de jucătorul Craiovei. Totuși, din ce am putut să vedem pe reluări, a existat un contact destul de dur, care putea să ducă, într-un scenariu nefericit, la eliminarea lui Isenko.
Echipele din România au amintiri neplăcute în ceea ce privește erorile portarilor. Cel mai recent exemplu ar fi greșeala pe care Ștefan Târnovanu a făcut-o la meciul pe care FCSB l-a jucat contra celor de la FC Basel, în grupa principală din Europa League. Portarul român a ieșit în afara careului, la fel ca Isenko, și a blocat mingea cu mâna din drumul către poartă, iar arbitrul a sesizat greșeala făcută de acesta.
A urmat dictarea unei lovituri libere și eliminarea lui Ștefan Târnovanu, iar FCSB a trebuit să joace mai mult de o repriză cu un om în minus. Culmea, că din faza fixă rezultată a ieșit un penalty, iar așa Basel a deschis scorul. În cele din urmă campioana României a pierdut confruntarea din Elveția, 1-3, chiar dacă s-a ținut tare și a avut destule șanse de a marca.