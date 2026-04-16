Aproape de tragedie după Bayern Munchen – Real Madrid: „A fost o nebunie. Am lovituri și dureri”

Bayern Munchen a reușit să o învingă pe Real Madrid, , după un gol venit la ultima fază din partea lui Michael Olise, iar confruntarea din Germania putea să se termine cu o tragedie.

Momente de panică după finalul meciului dintre Bayern Munchen și Real Madrid

a fost unul plin de suspans, în care ibericii au condus de trei ori, însă în cele din urmă au pierdut confruntarea și calificarea în faza următoarea a competiției. Bayern Munchen a marcat golul final, cel de 4-3, la ultima fază, prin Olise, iar reușita francezului a adus o bucurie de nedescris în tribune. Ultrașii din peluză au intrat în teren și s-au probușit peste un fotoreporter aflat la marginea terenului, iar acesta a fost lovit și a leșinat, necesitând intervenția medicilor pentru a evita o situație tragică.

„După golul 4 a fost o nebunie. Am fost inconștient și nu am mai realizat nimic. Mi-am revenit când meciul era gata și terenul era gol. Am lovituri și dureri. Nu am apucat să verificat dacă echipamentul meu este întreg. Țin să le mulțumesc medicilor de la fața locului care au intervenit imediat după ce am leșinat. Mă bucur că nimic mai grav nu s-a întâmplat. Așa ceva nu ar trebui să se întâmple în interiorul unui stadion pe durata unui meci, din păcate”, a spus fotoreporterul accidentat pentru .

Scandal uriaș după meciul dintre Bayern Munchen și Real Madrid

Meciul dintre Bayern Munchen și Real Madrid a avut parte de un final plin de tensiune, asta după ce Eduardo Camavinga a văzut al doilea cartonaș galben pentru că a tras de timp și nu i-a lăsat pe nemți să răpună repede mingea în joc. Această fază a strârnit discuții și a adus proteste serioase din partea celor de la Real Madrid, iar Arda Guler a fost eliminat după fluierul final pentru reacția vehementă avută.

„O decizie scandaloasă și nedreaptă a arbitrului Vincic, privind o greșeală stupidă a lui Camavinga, care i-ar putea pune în pericol viitorul la Real Madrid, a stricat un meci bine lucrat care s-a încheiat cu o înfrângere, primind două goluri în opt minute”, au scris jurnaliștii de la Marca.