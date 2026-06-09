Sport

Aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan! O cameră de mari dimensiuni a căzut fix pe gazon. Video

Meciul Ungaria - Kazahstan se putea termina cu o adevărată tragedie! O cameră de mari dimensiuni a căzut pe gazon în timpul meciului
Ciprian Păvăleanu
10.06.2026 | 00:42
Aproape de tragedie in Ungaria Kazahstan O camera de mari dimensiuni a cazut fix pe gazon Video
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O cameră uriașă a căzut pe gazon în timpul meciului Ungaria - Kazahstan. Foto: Colaj FANATIK
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Ungaria nu s-a calificat nici la această ediție de Campionat Mondial, iar în această perioadă, la fel ca și România, a disputat partide amicale. Ultima dintre ele a fost împotriva lui Kazahstan, iar maghiarii au câștigat cu 3-1. Partida se putea sfârși tragic, după ce o cameră suspendată de mari dimensiuni a căzut la 2 metri de un cameraman.

A scăpat ca prin urechile acului! A fost aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan

Surprinzător, deși are o echipă foarte bună, Ungaria s-a văzut condusă de Kazahstan la pauză. Golul lui Maliy din minutul 9 a stabilit scorul primei reprize, însă maghiarii au revenit în partea secundă și au câștigat cu 3-1. Vedeta lui FC Liverpool, Dominik Szoboszlai, a contribuit cu gol și pasă de gol.

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În timpul meciului se putea întâmpla o adevărată tragedie. O cameră montată pe stadion, de dimensiuni destul de mari, a căzut fix pe linia de margine a terenului, la doi metri de un cameraman. Șocat, acesta a început să se retragă ușor de lângă dispozitivul care scotea fum, însă sperietura nu l-a împiedicat să ia și câteva cadre cu obiectul căzut. Momentan nu se cunosc cauzele acestui incident neprevăzut.

Ungaria – Kazahstan este al doilea meci amical care dă emoții privitorilor, după Danemarca – Ucraina

Iubitorii de fotbal au fost nevoiți să se mulțumească doar cu meciuri amicale în ultima perioadă, în așteptarea Campionatul Mondial, care va debuta joi, 11 iunie, cu meciul Mexic – Africa de Sud, de la ora 22:00. Partida de la Debrecen dintre Ungaria și Kazahstan a fost a doua din ultimele zile care a dat emoții privitorilor.

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Danemarca – Ucraina a fost abandonat după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon, la aproape cinci ani de la evenimentul ce a marcat o întreagă planetă la EURO 2020. Mijlocașul danez a avut din nou probleme la inimă, însă defibrilatorul cardiac care i-a fost montat în 2021 l-a salvat de la o posibilă tragedie. În prezent, el a transmis că se simte foarte bine și că a început recuperarea. Cel mai probabil, el va alege să stea alături de familie și să pună punct sportului profesionist după acest incident.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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