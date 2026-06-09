Aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan! O cameră de mari dimensiuni a căzut fix pe gazon. Video

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Ungaria nu s-a calificat nici la această ediție de Campionat Mondial, iar în această perioadă, la fel ca și România, a disputat partide amicale. Ultima dintre ele a fost împotriva lui Kazahstan, iar maghiarii au câștigat cu 3-1. Partida se putea sfârși tragic, după ce o cameră suspendată de mari dimensiuni a căzut la 2 metri de un cameraman.

A scăpat ca prin urechile acului! A fost aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan

Surprinzător, deși are o echipă foarte bună, Ungaria s-a văzut condusă de Kazahstan la pauză. Golul lui Maliy din minutul 9 a stabilit scorul primei reprize, însă maghiarii au revenit în partea secundă și au câștigat cu 3-1. Vedeta lui FC Liverpool, Dominik Szoboszlai, a contribuit cu gol și pasă de gol.

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În timpul meciului se putea întâmpla o adevărată tragedie. O cameră montată pe stadion, de dimensiuni destul de mari, a căzut fix pe linia de margine a terenului, la doi metri de un cameraman. Șocat, acesta a început să se retragă ușor de lângă dispozitivul care scotea fum, însă sperietura nu l-a împiedicat să ia și câteva cadre cu obiectul căzut. Momentan nu se cunosc cauzele acestui incident neprevăzut.

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Ungaria – Kazahstan este al doilea meci amical care dă emoții privitorilor, după Danemarca – Ucraina

Iubitorii de fotbal au fost nevoiți să se mulțumească doar cu meciuri amicale în ultima perioadă, în așteptarea Campionatul Mondial, care va debuta joi, 11 iunie, cu meciul Mexic – Africa de Sud, de la ora 22:00. Partida de la Debrecen dintre Ungaria și Kazahstan a fost a doua din ultimele zile care a dat emoții privitorilor.

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Danemarca – Ucraina a fost abandonat după ce la aproape cinci ani de la evenimentul ce a marcat o întreagă planetă la EURO 2020. Mijlocașul danez a avut din nou probleme la inimă, însă defibrilatorul cardiac care i-a fost montat în 2021 l-a salvat de la o posibilă tragedie. Cel mai probabil, el va alege să stea alături de familie și să pună punct sportului profesionist după acest incident.