Aproape de tragedie la Europeanul de tineret! Selecționerul și-a pierdut cunoștința în tribune

Selecționerul naționalei U20 a Cehiei, Pavel Sustr (50 de ani) s-a prăbușit din senin în timp ce urmărea din tribune partida de la , încheiată cu victoria „Mannschaft”-ului, scor 4-2.

Aproape de tragedie la EURO! Un selecționer și-a pierdut cunoștința

Aflat în tribunele stadionului „MOL Arena” pentru a urmări meciul dintre Cehia și Germania de la EURO U21, Pavel Sustr și-a pierdut cunoștința. Selecționerul naționalei U20 a Cehiei a primit imediat primul ajutor, iar mai apoi și-a revenit.

Acesta a vorbit despre cele întâmplate într-un interviu oferit presei din Slovacia. „În prima repriză, a început să mi se facă rău. Am avut bufeuri. Credeam că nu e nimic serios, așadar am mers să mă clătesc puțin pe față, dar mi s-a făcut din ce în ce mai rău, până mi-am pierdut cunoștința”, a declarat Sustr pentru .

Intervenția rapidă a medicilor a fost esențială

Din fericire, medicii de la fața locului au intervenit rapid pentru a-l ajuta pe tehnician. „Mi-au luat EKG-ul, mi-au luat sânge și au făcut analize. Au descoperit că aveam tensiune arterială redusă, mi-au administrat o perfuzie și au avut grijă de mine.

Am văzut finalul partidei la TV, în interiorul stadionului. După meci, m-au transportat la hotel și totul a fost în regulă”, a transmis Pavel Sustr. Pe internet au apărut informații conform cărora cehul ar fi suferit un atac de cord, însă acesta a negat ferm: „Nu este adevărat”.

Pavel Sustr a dezvăluit motivul pentru incidentul neplăcut

Întrebat de jurnaliști dacă stresul meciului a fost de vină pentru evenimentul nefericit, Pavel Sustr a negat și a oferit adevăratul motiv. „Stresul meciului este pe antrenorii principali, eu am un alt rol, așadar asta nu a avut niciun efect.

Am participat dimineața la antrenament, apoi am urmărit partida de la Nitra (n.r. Anglia – Slovenia 0-0) și apoi am mers la meciul nostru. Era soare, am băut prea puțină apă și eram deshidratat. Am discutat cu doctorii, iar acesta a fost, probabil, motivul principal”, a declarat cehul.

Învinsă atât de Anglia (1-3), cât și de Germania (2-4) la EURO, naționala U21 a Cehiei a ratat calificarea în sferturi. În aceeași situație se află și reprezentativa României, care a cedat împotriva unor alte forțe ale continentului, și .