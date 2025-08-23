Sport

Aproape de un meci perfect! Cum s-a descurcat Ionuț Radu în Mallorca – Celta Vigo 1-1 și ce notă a primit. Video

Ionuț Radu, din nou titular pentru Celta Vigo. Ce a făcut portarul român în duelul cu Mallorca din etapa secundă din La Liga.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 00:02
Aproape de un meci perfect Cum sa descurcat Ionut Radu in Mallorca Celta Vigo 11 si ce nota a primit Video
Cum s-a descurcat Ionuț Radu în Celta Vigo - Mallorca 1-1. Ce notă a primit portarul român.

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a încheiat la egalitate meciul cu Mallorca, din etapa a doua din La Liga. Portarul român a fost titular, a avut o evoluție bună și nu a avut nicio vină la golul înscris de echipa oaspete pe finalul jocului.

Ionuț Radu, aproape de un meci perfect pentru Celta Vigo

Ionuț Radu a devenit om de bază la Celta Vigo. Portarul român a fost titular în primele două etape din La Liga, iar evoluțiile sale au fost apreciate. Goalkeeperul a avut ghinion cu Mallorca: echipa sa a încasat golul egalizator aproape de finalul partidei.

În total, conform platformei de statistică SofaScore, portarul român a reușit să pareze trei șuturi expediate de jucătorii celor de la Mallorca, însă a fost învins pe final de execuția de mare finețe a lui Morey Bauzà. În prima etapă, Ionuț Radu a încasat două goluri de la Getafe.

Internaționalul român a fost notat cu 7 de specialiști, una dintre cele mai bune note primite de un jucător de la Celta Vigo. Echipa de pe „Balaídos Stadium” ocupă locul 14 în La Liga, însă ar putea fi devansată până la finalul etapei a doua.

Cota lui Ionuț Radu s-a prăbușit în ultimii ani

Ionuț Radu speră să rămână titular la Celta, pentru a deveni, de ce nu, om de bază și la echipa națională, după mulți ani. El era considerat, în urmă cu ceva vreme, unul dintre cei mai buni fotbaliști români, însă gafele comise în perioada în care juca pentru Inter l-au costat enorm.

Alex Bodnariu
