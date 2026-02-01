Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Evoluțiile modeste din acest început de an în campionat, dar mai ales locul din clasament, ar putea face ca FCSB să înregistreze un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda, programat duminică, 1 februarie, pe Arena Națională. Număr incredibil de mic de bilete vândute până la această oră.

FCSB, campioana ultimelor două sezoane, tremură serios pentru intrarea în play-off. Echipa lui Gigi Becali se află doar pe locul 11 în acest moment, iar rezultatele contracandidatelor nu o ajută deloc. La meciul de duminică, de la ora 20.00, cu Csikszereda, roș-albaștri vor fi părăsiți, se pare, de suporteri și de fani.

Horia Ivanovici a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, o care s-au vândut pentru această partidă extrem de importantă pentru campioana en-titre. Incredibil, dar adevărat, până în dimineața meciului, FCSB vânduse sub 1000 de bilete.

„Să vă dau o informație de ultimă oră. Una interesantă, apropo de un record. S-ar putea azi (n.r. duminică, 1 februarie 2026) să se bată un record negativ pentru FCSB. Ar putea fi, azi, cea mai slabă asistență din ultimii ani pentru campioană. În momentul de față s-au vândut sub 1000 de bilete la meciul cu Csikszereda. Astăzi, la ora la care discutăm acum, 11 și.. cu câteva ore până la meci.

Așadar, FCSB a vândut sub 1000 de bilete, în momentul de față, la meciul Csikszereda și ar putea fi cea mai slabă asistență din ultimii ani pentru campioana României”, a spus moderatorul emisiunii de la FANATIK.

Câți spectatori au fost prezenți la meciul FCSB – Fenerbahce

În urmă cu doar trei zile, la meciul jucat de FCSB cu Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat la egalitate (scor 1-1), au fost prezenți aproape 28 de mii de fani, mai exact 27.752 de spectatori.

, astfel că fanii roș-albaștrilor încă mai pot recupera terenul și pot evita o cifră rușinoasă. Trebuie spus că nici vremea nu ține cu fotbalul. Se anunță -4 grade și șanse de ninsoare în Capitală.

