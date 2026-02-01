Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv

Meciul FCSB - Csikszereda, contând pentru etapa a 24-a din SuperLiga, ar putea aduce un record negativ de asistență pe Arena Națională. De necrezut câte bilete s-au vândut, momentan, la meciul campioanei.
Adrian Baciu
01.02.2026 | 11:25
Aproape de un record la FCSB Csikszereda E de necrezut cate bilete sau vandut pana in dimineata meciului Exclusiv
breaking news
Record negativ de bilete vândute la FCSB - Csikszereda? Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Evoluțiile modeste din acest început de an în campionat, dar mai ales locul din clasament, ar putea face ca FCSB să înregistreze un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda, programat duminică, 1 februarie, pe Arena Națională. Număr incredibil de mic de bilete vândute până la această oră.

Record negativ de asistență la FCSB – Csikszereda? De necrezut câte bilete s-au vândut până duminică dimineața

FCSB, campioana ultimelor două sezoane, tremură serios pentru intrarea în play-off. Echipa lui Gigi Becali se află doar pe locul 11 în acest moment, iar rezultatele contracandidatelor nu o ajută deloc. La meciul de duminică, de la ora 20.00, cu Csikszereda, roș-albaștri vor fi părăsiți, se pare, de suporteri și de fani.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, o informație de ultimă oră în legătură cu numărul de bilete care s-au vândut pentru această partidă extrem de importantă pentru campioana en-titre. Incredibil, dar adevărat, până în dimineața meciului, FCSB vânduse sub 1000 de bilete.

Să vă dau o informație de ultimă oră. Una interesantă, apropo de un record. S-ar putea azi (n.r. duminică, 1 februarie 2026) să se bată un record negativ pentru FCSB. Ar putea fi, azi, cea mai slabă asistență din ultimii ani pentru campioană. În momentul de față s-au vândut sub 1000 de bilete la meciul cu Csikszereda. Astăzi, la ora la care discutăm acum, 11 și.. cu câteva ore până la meci.

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

Așadar, FCSB a vândut sub 1000 de bilete, în momentul de față, la meciul Csikszereda și ar putea fi cea mai slabă asistență din ultimii ani pentru campioana României”, a spus moderatorul emisiunii de la FANATIK.

ADVERTISEMENT
I-a lăsat
Digisport.ro
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV

Câți spectatori au fost prezenți la meciul FCSB – Fenerbahce

În urmă cu doar trei zile, la meciul jucat de FCSB cu Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat la egalitate (scor 1-1), au fost prezenți aproape 28 de mii de fani, mai exact 27.752 de spectatori.

Mai sunt ore bune până la disputa cu Csikszereda, astfel că fanii roș-albaștrilor încă mai pot recupera terenul și pot evita o cifră rușinoasă. Trebuie spus că nici vremea nu ține cu fotbalul. Se anunță -4 grade și șanse de ninsoare în Capitală.

ADVERTISEMENT

Aproape de un record la FCSB - Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv

“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa...
Fanatik
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa antrenorului de la FCSB după ieşirea cipriotului de la conferinţă
Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de...
Fanatik
Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de lungă!” Care sunt posturile vizate. Exclusiv
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau...
Fanatik
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Un grand al Europei a ajuns la un acord cu fotbalistul de 40.000.000...
iamsport.ro
Un grand al Europei a ajuns la un acord cu fotbalistul de 40.000.000 de euro dorit de Cristi Chivu la Inter
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!