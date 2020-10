Aproape totul despre iubita lui Marian Drăgulescu: „A fost chimie din prima”

Marian Drăgulescu este mai fericit ca niciodată. Gimnastul a vorbit cu naturalețe despre viața sa sentimentală și susține că este într-una din cele mai frumoase etape ale vieții sale.

Marian Drăgulescu a vorbit despre iubita lui, Simona

Sportivul a dezvăluit câteva lucruri despre actuala sa parteneră, Simona, cu care este împreună de mai bine de un an.

După relațiile complicate prin care a trecut și divorțul mediatizat de Larisa, Marian pare să își fi găsit în sfârșit echilibrul.

Campionul olimpic a declarat la Teo Show cum se înțelege cu noua sa iubită și a spus că unul din lucrurile pe care le face cu drag alături de Simona este gătitul.

Nici vorbă de căsătorie, deocamdată

Totodată, bărbatul a vrut să clarifice unul din zvonurile care au circulat în ultima vreme despre el, cel legat de o nouă însurătoare. Mersul la altar nu este deocamdată în plan.

„Nu mă însor. Sunt împreună cu iubita mea de un an de zile. O să vină și timpul însurătorii și al copiilor, dar nu e acum momentul. La noi în familie gătim amândoi.

Cel mai greu în relație e să găsești echilibrul, compatibilitatea, acea chimie. Am încredere într-o persoană de la început. Dintotdeauna am intrat cu inima deschisă. Am avut mereu relații deschise. Nu ne controlăm telefoanele, dar avem codurile fiecăruia”, a declarat Marian Drăgulescu într-un reportaj la Kanal D.

Chiar dacă el e din ce în ce mai pasionat de bucătăreală, nu are pretenții de la femei când vine vorba de prezența în bucătărie, dar și-ar dori ca partenera să dorească să învețe să facă lucruri împreună cu el, ceea ce s-a întâmplat până acum în cazul Simonei.

„Nu contează dacă o femeie nu știe să gătească, dar e bine să facem lucrurile împreună. Ea e inginer de profesie, lucrează în construcții. Învățăm împreună. (…) Nu m-a deranjat faptul că nu știa cine sunt. Cu actuala mea iubită a fost chimie din prima”, a completat Marian Drăgulescu.

