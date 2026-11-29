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Marius Șumudică e convins că Gigi Becali nu va reuși să-l convingă pe Alex Mitriță să vină la FCSB. Antrenorul celor de la CFR Cluj mizează pe relația foarte apropiată pe care Mitriță o are cu Mihai Rotaru și cu fanii Universității Craiova.

Șumudică: „Zero la sută șanse ca Mitriță să meargă la FCSB”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul clujenilor a explicat de ce nu crede că Mitriță va alege oferta patronului de la FCSB.

„Zero la sută. Este o relație foarte strânsă între el și Mihai Rotaru, eu știu foarte bine. Își făceau vacanțele împreună, eu m-am întâlnit personal cu ei în aeroport, de câte ori plecau cu familia. E o relație specială, cred că a fost win-win, toată lumea a câștigat în momentul transferului în China.

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Eu îl cunosc pe Mitriță, l-am avut un an la Raed în Arabia Saudită. Îi cunosc caracterul și știu câte de devotat e. Eu aveam atunci o problemă cu un jucător din Maroc, jucător de echipă națională. Era pe post cu Mitriță, iar eu îl foloseam pe Mitriță. A apreciat foarte mult acest lucru, a încercat să dea înapoi cât poate de mult.

Și atunci toată lumea ar privi ca o trădare un transfer la FCSB. Și el nu are probleme din punct de vedere material”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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„Ar fi privită ca o trădare sinonimă cu cea a lui Gică Popescu la Dinamo, ar fi trădare secolului în Oltenia”, a completat Horia Ivanovici. Iar Marius Șumudică a continuat: „Eu am văzut o declarație de-a lui în care spunea că nu va mai veni în România decât la Craiova”.

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Gigi Becali: „Îl vreau pe Mitriță, e fotbalist”

După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , Gigi Becali a confirmat informația la finalul meciului dintre FCSB și Csikszereda, scor 2-0.

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„Pentru că am auzit, o să mă interesez. Nu a fost vorba de aşa ceva. El, probabil, dacă pleacă de acolo, merge la Craiova. Sau e probabil că o fi vorbit cu Craiova, Craiova nu-l mulţumeşte salarial şi o fi zis el «Merg la FCSB». Pentru mine e un jucător interesant, care mă interesează. (n.r. Deci e o soluţie) Da, e fotbalist”, a spus Becali la Prima Sport.

Alex Mitriță poate semna din decembrie cu orice echipă din postura de jucător liber de contract. În cel mai recent sezon din China, .

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