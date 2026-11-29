Marius Șumudică e convins că Gigi Becali nu va reuși să-l convingă pe Alex Mitriță să vină la FCSB. Antrenorul celor de la CFR Cluj mizează pe relația foarte apropiată pe care Mitriță o are cu Mihai Rotaru și cu fanii Universității Craiova.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul clujenilor a explicat de ce nu crede că Mitriță va alege oferta patronului de la FCSB.
„Zero la sută. Este o relație foarte strânsă între el și Mihai Rotaru, eu știu foarte bine. Își făceau vacanțele împreună, eu m-am întâlnit personal cu ei în aeroport, de câte ori plecau cu familia. E o relație specială, cred că a fost win-win, toată lumea a câștigat în momentul transferului în China.
Eu îl cunosc pe Mitriță, l-am avut un an la Raed în Arabia Saudită. Îi cunosc caracterul și știu câte de devotat e. Eu aveam atunci o problemă cu un jucător din Maroc, jucător de echipă națională. Era pe post cu Mitriță, iar eu îl foloseam pe Mitriță. A apreciat foarte mult acest lucru, a încercat să dea înapoi cât poate de mult.
Și atunci toată lumea ar privi ca o trădare un transfer la FCSB. Și el nu are probleme din punct de vedere material”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.
„Ar fi privită ca o trădare sinonimă cu cea a lui Gică Popescu la Dinamo, ar fi trădare secolului în Oltenia”, a completat Horia Ivanovici. Iar Marius Șumudică a continuat: „Eu am văzut o declarație de-a lui în care spunea că nu va mai veni în România decât la Craiova”.
După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB va încerca să-l aducă pe Mitriță, Gigi Becali a confirmat informația la finalul meciului dintre FCSB și Csikszereda, scor 2-0.
„Pentru că am auzit, o să mă interesez. Nu a fost vorba de aşa ceva. El, probabil, dacă pleacă de acolo, merge la Craiova. Sau e probabil că o fi vorbit cu Craiova, Craiova nu-l mulţumeşte salarial şi o fi zis el «Merg la FCSB». Pentru mine e un jucător interesant, care mă interesează. (n.r. Deci e o soluţie) Da, e fotbalist”, a spus Becali la Prima Sport.
Alex Mitriță poate semna din decembrie cu orice echipă din postura de jucător liber de contract. În cel mai recent sezon din China, atacantul de 31 de ani a marcat 13 goluri și a reușit 16 pase decisive.