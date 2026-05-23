Apropiatul lui Donald Trump, anunț teribil pentru o națională calificată la Cupa Mondială! „Riscă să nu poată călători în Statele Unite”

Republica Democratică Congo se confruntă cu o epidemie de Ebola, iar situația teribilă din țara africană ar putea să afecteze și parcursul echipei naționale, care a obținut în martie calificarea la Cupa Mondială din acest an în urma unui succes la baraj. Andrew Giuliani (40 de ani), oficialul numit de Donald Trump pentru a conduce Grupul de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a lansat un avertisment pentru naționala africană.

Omul lui Donald Trump, averisment pentru naționala R.D. Congo înainte de Cupa Mondială

Delegația din R.D. Congo se află în această perioadă în Belgia, unde ar urma să joace și două meciuri amicale înainte de a se deplasa în SUA pentru a participa la Cupa Mondială. Andrew Giuliani, oficialul numit de Donald Trump în fruntea Grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a transmis un mesaj clar echipei naționale, guvernului din R.D. Congo, dar și celor de la FIFA: delegația naționalei trebuie să izoleze timp de 21 de zile înainte de a se deplasa în Statele Unite.

„Le-am spus foarte clar celor din Congo că ar trebui să mențină integritatea bulei lor timp de 21 de zile înainte de a putea veni apoi la Houston pe 11 iunie. Am spus foarte clar și guvernului din Congo că trebuie să mențină acea bulă, altfel riscă să nu poată călători în Statele Unite. Nu putem fi mai clari. Vrem să ne asigurăm că nu va exista nimic care să intre în sau să se apropie de granițele noastre în această privință”, a transmis Giuliani, conform .

Niciunul dintre jucătorii convocați pentru Cupa Mondială nu evoluează în D.R. Congo, ci doar în Europa, Asia sau în alte țări din Africa, neafectate de epidemia de Ebola. Totuși, există persoane din staff-ul naționalei care au călătorit în această săptămână din D.R. Congo. „Dacă vor veni și alte persoane, acestea trebuie să aibă o bulă separată de cea a echipei. Dacă ajung să vină și oricare dintre aceste persoane prezintă simptome, există riscul ca echipa să nu participe la această Cupă Mondială”, a adăugat oficialul american, care este un apropiat al lui Donald Trump, fiind cunoscut într-o perioadă pentru faptul că era principalul partener de golf al actualului președinte.

Pe cine va întâlni naționala din R.D. Congo la Cupa Mondială

Reprezentativa din R.D. Congo a parcurs un drum lung pentru a se califica din nou la Cupa Mondială după 52 de ani de absență. În primă fază, echipa a terminat pe locul 2 în grupa preliminară, în urma Senegalului, însă s-a numărat printre cele mai bune 4 echipe care au terminat pe poziția secundă. Astfel, naționala pregătită de francezul Sebastien Desabre s-a calificat la barajul din Africa.

În semifinală, D.R. Congo a produs o primă surpriză, reușind să învingă naționala Camerunului cu 1-0, iar apoi au realizat un nou „șoc”, învingând Nigeria după executarea loviturilor de departajare. Aceste succese nu au adus însă calificarea la Cupa Mondială, ci la barajul inter-continental. .

La Cupa Mondială, africanii au fost repartizați în grupa K, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. , meciul urmând a avea loc pe 17 iunie la Houston. Apoi, urmează duelul contra Columbiei, care se va disputa pe 24 iunie în Mexic, la Guadalajara, și partida cu Uzbekistan, programată pe 28 iunie la Atlanta.