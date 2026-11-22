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Victor Pițurcă (70 de ani) i-a atacat fără motiv pe Mihai Stoica, la adresa căruia a lansat întrebarea „Unde a jucat acest băiat?”, dar și pe Laurențiu Reghecampf, ale cărui rezultate cu FCSB le pune pe seama faptului că fotbaliștii respectivi erau antrenați de el la echipa națională. un alt apropiat al lui Gigi Becali le-a luat apărarea celor doi și l-a mitraliat pe fostul selecționer. Dan Idita, avocatul omului de afaceri, a scris o postare uriașă pe social media în care a atacat vehement mentalitatea lui Victor Pițurcă, dând exemple concrete din fotbalul mare.

Avocatul lui Gigi Becali a criticat dur mentalitatea lui Victor Pițurcă

După ce într-o intervenție la TV Victor Pițurcă a diminuat meritele lui MM Stoica și ale lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și fostul selecționer a fost vizat și de o postare extrem de lungă a lui Dan Idita, avocatul lui Gigi Becali. În mesajul său, el s-a axat în principal pe argumentul pe care Pițurcă l-a adus împotriva fostului oficial de la FCSB, MM Stoica, despre care a întrebat unde a jucat fotbal pentru a putea fi conducător.

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Idita a explicat că, de obicei, marii jucători nu ajung și mari antrenori sau conducători de club. Avocatul omului de afaceri i-a adus în discuție pe Nagelsmann, care i-a antrenat pe Toni Kroos și Thomas Muller, pe Jose Mourinho, pe Arrigo Sacchi, dar și pe Valentin Ceaușescu, despre care chiar Victor Pițurcă a explicat că a avut un rol foarte important în performanțele Stelei din ’86, deși el nu a jucat fotbal la nivel profesionist.

„Chiar așa! Unde a jucat fotbal MM Stoica? Întrebarea vine nu din Evul Mediu, ci din preistorie, din paleoliticul fotbalului, și îi aparține, ca și gândirea ce a produs-o, nemuritorului Victor Pițurcă. Afirmația este de plano aberantă, iar dacă o analizezi în context, este și în contradicție totală cu afirmația consecutivă: «Acest băiat a executat ordinele lui George Becali, astfel că performanțele realizate de club cu el în funcția de președinte nu sunt ale lui».

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Lăsând la o parte faptul că George Becali susține exact contrariul, în sensul că MM Stoica a fost factor decizional la club și lui i se datorează rezultatele echipei, astfel, fractura de logică a lui Victor Pițurcă și incapacitatea acestuia de a produce și susține un argument rezidă în simplul fapt că nici George Becali nu a jucat fotbal. Dar afirmația este și mizerabilă, pentru că, dacă ar opera cu aceleași concepte și cu aceeași măsură, Victor Pițurcă nu ar fi capabil să ne spună unde a jucat fotbal băiatul cel mic al fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu, cu care Pițurcă se anturează și despre care susține, culmea, că a avut un rol esențial în formarea echipei Steaua București ’86 și că a contribuit la performanțele acesteia. Cum așa? Fără să fi jucat fotbal???

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Pe de altă parte, întrebarea «Unde a jucat fotbal acest băiat?» implică raportarea la un anumit nivel de performanță la care să fi evoluat ca fotbalist. Potrivit acestui criteriu, cu cât un jucător de fotbal a fost mai performant și a evoluat la un nivel superior în cariera de fotbalist, cu atât este mai îndreptățit să ocupe diverse funcții ca antrenor, director sportiv, manager la nivel înalt, adică în organigrama cluburilor mari după terminarea carierei de jucător și, evident, este mai îndreptățit decât unul care a jucat fotbal la nivel inferior sau nu a jucat să aibă o opinie legată de fotbal”, și-a început Dan Idita mesajul de pe rețelele de socializare.

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Dan Idita l-a mitraliat pe fostul selecționer al României: „Nu se uită la fotbal! Dacă se uită, nu-l înțelege”

Dan Idita și-a continuat tirada la adresa fostului selecționer, criticându-i dur mentalitatea, în ciuda faptului că el a fost un om important pentru fotbalul românesc, atât ca jucător, pentru Steaua, cât și ca antrenor, pentru naționala de fotbal a României: „Așa gândește Victor Pițurcă. De ce? Nu am putea înțelege. Probabil pentru că nu se uită la fotbal sau, dacă se uită, nu înțelege nimic, pentru că lucrurile stau exact invers în fotbal. Sunt doar câteva cazurile în care un fost mare fotbalist a devenit un mare antrenor, un manager sau un președinte de club de succes. Dacă fotbalul ar funcționa după cum gândește Victor Pițurcă, atunci Jürgen Klopp, actualul antrenor al Mannschaftului, nici nu ar putea să i se adreseze măcar lui Matthäus, Beckenbauer sau Schweinsteiger.

Dacă ne-am raporta la nivelul la care au evoluat Nagelsmann, Thomas Müller sau Toni Kroos, la ce trofee au câștigat cei doi din urmă, atunci aceștia nici nu ar trebui să interacționeze cu primul. Este cunoscut faptul că Toni Kroos se retrăsese de la echipa națională a Germaniei. În septembrie 2023, Nagelsmann, care jucase ceva asemănător fotbalului până pe la 26 de ani, dar care era antrenorul primei reprezentative a naționalei Germaniei, l-a sunat pe Toni Kroos, campion mondial cu Germania și de 5 ori câștigător al UCL, să îl roage pe acesta să își reconsidere ideea despre retragerea de la echipa națională și să revină la echipa națională pentru Campionatul European din 2024.

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Toni Kroos a povestit că s-a simțit onorat că a fost sunat de Nagelsmann și a revenit la echipa națională a Germaniei, participând cu aceasta la CE din 2024. Vă puteți imagina dacă Toni Kroos gândea ca Victor Pițurcă ce dialog ar fi urmat între cei doi? «Julian, vorbești cu un campion mondial și câștigător a 5 trofee UCL, deci superiorul tău în toate domeniile. Unde ai jucat tu fotbal să-mi spui mie să revin la echipa națională să joc?». Sau vă imaginați ce ar fi trebuit să îi zică Thomas Müller, omul cu cele mai multe trofee câștigate pentru Bayern München și unic în istoria fotbalului german prin prisma trofeelor câștigate, a nivelului la care a jucat, aceluiași Nagelsmann, care, din postura de antrenor al lui Bayern München, nu îl includea pe Thomas în primul 11?

Vă dați seama ce mentalitate are acest Victor Pițurcă și că nu întâmplător acesta este nivelul fotbalului nostru, dacă unul ca Victor Pițurcă a fost selecționer al României în atâtea etape??? Ar trebui ca orice individ care a văzut măcar o dată o minge de fotbal să cunoască faptul că Mourinho, Villas-Boas sau Arrigo Sacchi, creatorul marelui AC Milan, cea mai mare echipă din istoria fotbalului la acel moment, nu au jucat vreodată fotbal. Sacchi chiar a oferit o declarație pe acest subiect, pe care sunt convins că o știe orice iubitor al fotbalului. Întrebat de o jurnalistă dacă poate conduce o echipă de fotbal fără să fi jucat fotbal anterior, Sacchi a spus: «Domnișoară, ca să fii un bun jocheu nu este necesar să fi fost în prealabil cal».

Probabil că dintre marii fotbaliști, cel care a avut cele mai mari rezultate și după încheierea carierei de fotbalist din postura de antrenor/manager/președinte, cel ce a influențat, dezvoltat, revoluționat fotbalul, care chiar a schimbat fotbalul după chipul și asemănarea lui, a fost Johan Cruyff. Spun asta, deși îl admir pe Carlo Ancelotti, care a fost un fotbalist imens și care are cifre mult mai bune decât Cruyff, din postura de antrenor, însă opera sau activitatea lui Cruyff a implicat toate departamentele fotbalistice ale unui club, vezi La Masia, care produce cele mai bune rezultate și în prezent, fiind, de la Cruyff până în prezent, liderul academiilor din fotbal. Ca să glumesc, la nivel de academii, La Masia este ce este Real Madrid la nivel de seniori”, a continuat avocatul lui Gigi Becali.

Florentino Perez, cel mai mare om din fotbal care nu a avut nicio legătură cu acest sport

În „pledoaria” lui, Dan Idita l-a adus în discuție pe Florentino Perez, care este unul dintre cei mai mari conducători de club ai lumii, deși el a recunoscut că până la o vârstă înaintată nu doar că nu a jucat fotbal, ci nici măcar nu a fost pasionat de sportul rege. De asemenea, el l-a înțepat pe Victor Pițurcă și prin decizia celor de la Real Madrid de a-l coopta pe Rafael Nadal în club, deși este bine-cunoscut faptul că a fost un tenismen de succes și că nu are legături cu fotbalul.

„Cu toate acestea, nici Cruyff, nici Ancelotti, nici cei doi împreună cu alți mari foști fotbaliști nu au realizat în fotbal ceea ce a realizat un domn care nu numai că nu a jucat fotbal, dar până să intre în fotbal nici măcar nu era pasionat de acest sport. Florentino Pérez, căci despre el este vorba, a realizat în fotbal ce nu va repeta cineva vreodată. Cu el la conducere, Real Madrid a revoluționat activitatea clubului în orice domeniu: Real Madrid, în epoca Florentino Pérez, a devenit un club ce nu poate fi comparat cu vreun alt club din perspectiva performanțelor realizate în UCL.

În mandatul lui Florentino Pérez, Real Madrid a câștigat mai multe trofee UCL, opt, decât a câștigat orice alt club în istoria sa. A adus conceptul de echipă galactică în fotbal, transferând cei mai buni și cei mai în vogă jucători, realizând performanțe incredibile cu ei. A revoluționat ideea de marketing, reperul fiind vânzarea tricoului lui David Beckham (peste un milion de exemplare), veniturile realizate din această vânzare acoperind o bună parte din suma de transfer.

A contribuit la crearea unui jucător mitic pentru Real Madrid și pentru fotbal – Cristiano Ronaldo. L-a susținut pe Cristiano și controversa creată în jurul întrebării care este cel mai bun jucător al planetei și chiar al istoriei fotbalului: Messi sau Ronaldo. Prin această controversă și concurența dintre cei doi, a contribuit, alături de cei doi și ceilalți factori implicați, la trecerea într-o altă dimensiune a trofeului Balonul de Aur, făcându-l incomparabil mai interesant prin prisma duelului dintre cei doi.

A creat condiții și echipe astfel încât, în mandatul lui, mai mulți jucători, aproape o echipă, au câștigat atâtea trofee UCL cât au câștigat celelalte cluburi în toată istoria lor, cu excepția lui AC Milan, FC Liverpool și Bayern München. Doar ca exemplu, Dani Carvajal, câștigător a 6 trofee UCL, FC Barcelona, câștigătoare a 5 UCL. A impus o mentalitate pe cât de nepopulară, pe atât de sănătoasă, potrivit căreia clubul, cu tot ce reprezintă el în prezent, este mai presus decât orice jucător, astfel că, la momentul potrivit, s-a despărțit de jucătorii legendari. Și despre ce legende vorbim: Raúl González, supranumit Raúl Madrid, Iker Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić etc.

Prin aceasta, a asigurat continuitate și a adus tinerii care sunt legendele de azi: Vini Jr., Rodrygo, Jude Bellingham, Fede Valverde, Mbappé, Diomande. În consecință, la Real, schimbul de generații s-a realizat prin câștigarea trofeului UCL, în 2024, caz unic în istoria fotbalului, în timp ce, în comparație, Barcelona, care, de asemenea, are o nouă generație fantastică, a evoluat în Europa League o perioadă pentru a asigura schimbul de generații și reconstrucția echipei. Toate acestea sunt cvasi-cunoscute despre Florentino Pérez. Ce nu se știe despre el și ce l-aș întreba dacă aș fi Victor Pițurcă: «Florentino, dar tu unde ai jucat fotbal?» P.S. Azi, Florentino Pérez l-a cooptat în Consiliul de Administrație al lui Real Madrid pe Rafael Nadal. Despre unde a jucat Rafael Nadal îi spun eu lui Victor Pițurcă: la Roland Garros, la Wimbledon, la US Open, la Australian Open”, a conchis Dan Idita, avocatul lui Gigi Becali.