Apropiatul lui Gigi Becali laudă aducerea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Este un pas mare pentru echipă!” Ce spune de ratarea play-off-ului: “Este un coşmar! Ar fi fost favorită la titlu”

FCSB nu a stat mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous, venită după înfrângerea cu 1-3 în fața lui Universitatea Cluj, din etapa a 30-a a sezonului regular. Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să se alăture proiectului până la finalul stagiunii. Florin Vulturar laudă decizia luată de patronul echipei, însă rămâne în continuare dezamăgit că play-off-ul a fost ratat de campioana en-titre.

Începutul slab de sezon a contat foarte mult în economia calificării în play-off pentru FCSB. Campioana en-titre a ratat în premieră prezența în top 6 de la implementarea sistemului play-off/play-out și se va lupta pentru accederea în cupele europene prin intermediul barajului din play-out.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar a mărturisit că este un coșmar pentru el faptul că FCSB nu a reușit să se califice în top 6. Impresarul e convins că, în cazul calificării în play-off, campioana en-titre ar fi fost favorită la un nou titlu în SuperLiga, asta prin prisma experienței în competiție.

„Pentru mine a fost un coșmar faptul că FCSB nu s-a calificat în play-off. Nici acum nu pot să cred că FCSB nu a intrat. Dacă ar fi fost în play-off, FCSB era favorită 100% la titlu! Eu cred că era principala favorită. Vorbeam cu cineva și îi spuneam că e mai greu să intre FCSB în play-off decât să câștige campionatul. De asta e frumos fotbalul: în fiecare săptămână ai un alt meci, iar în fiecare an un alt campionat”, a declarat impresarul de casă al FCSB.

În continuare, Florin Vulturar a transmis că . Impresarul nu știe dacă în această perioadă, însă e convins că va fi liniște până la finalul sezonului în curs.

„Eu cred că este un pas mare pentru FCSB aducerea lui Mirel Rădoi. Este un antrenor foarte bun. S-a liniștit publicul, suporterii, iar acesta este un avantaj foarte mare. Vom vedea din vară dacă va rămâne. Am înțeles că are și o altă ofertă. Nu cred că va pleca după doar un meci, cel cu Metaloglobus. Orice s-ar întâmpla, cred că Rădoi va rămâne până la finalul campionatului.

Rădoi a venit la FCSB, în primul rând, pentru suporteri. Probabil că a vorbit cu mulți dintre ei, iar Mirel este istorie la FCSB. Este un moment greu pentru echipă și a venit să ajute. Gigi Becali a vorbit mult, dar nu credeam că îl poate convinge să vină în această situație. Mirel este o figură importantă și reprezintă FCSB, iar eu cred că poate ajuta foarte mult echipa.

Rămâne de văzut dacă relația dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali va avea de suferit după această experiență. Eu cred că poate fi o perioadă liniștită până în vară. Nu știu dacă Rădoi are oferte concrete, probabil că ceva clar va apărea abia atunci, în vară. Putea semna și un precontract încă de acum. Dacă are un acord scris până în vară, atunci nu se mai pune problema să rămână. Dacă este doar un acord verbal, se pot întâmpla multe. O calificare în UEFA Europa Conference League l-ar putea face să își schimbe planurile”, a conchis Florin Vulturar.