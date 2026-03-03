Sport

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, detalii de culise. Decizia s-ar aplica după barajul cu Turcia. Exclusiv

Vești extraordinare în ceea ce îl privește pe Mircea Lucescu. Apropiatul selecționerului a dezvăluit că antrenorul în vârstă de 80 de ani va sta pe bancă la Turcia - România!
Cristian Măciucă
03.03.2026 | 07:33
Ce se intampla cu Mircea Lucescu detalii de culise Decizia sar aplica dupa barajul cu Turcia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Apropiatul lui Mircea Lucescu, detalii de culise despre situația selecționerului înainte de Turcia - România. Se retrage după baraj? FOTO: Fanatik
Mircea Geoană (67 de ani) este un apropiat al selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Recent, selecționerul României a trecut prin probleme de sănătate serioase, dar va fi apt pentru barajul cu Turcia, din preliminariile CM 2026.

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu la barajul Turcia – România

Fost Secretar General Adjunct al NATO și candidat la președinția României, Mircea Geoană este un microbist înrăit. Politicianul are rapidismul în sânge și e prieten cu Mircea Lucescu. Geoană a povestit care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu înaintea semifinalei cu Turcia. Pe 26 martie, de la oara 19:00, România va juca la Istanbul în barajul de calificare la CM 2026.

„Am vorbit. Suntem prieteni de o viață. Îi respectăm și pe el și pe Nely și pe Răzvan. Sunt o familie excepțională. Un om de o calitate umană cum rar am văzut. Am vorbit cu el, știu un pic și din episodul medical pe care l-a parcurs. Mircea Lucescu e un om care are o capacitate de mobilizare și o intensitate a lucrului foarte bine făcut care îl va face să ducă la bun sfârșit această campanie. După care e decizia lui, a familiei lui.

Din ce îl simt, nu vorbesc despre fotbal, că nu îmi place să îmi bag nasul, dar ca prieten, suntem foarte, foarte apropiați, și sunt convins că și cu medicina de acasă și cu cea de afară, va găsi o soluție bună.

Sănătatea nu alege. Dacă e o problemă de sănătate trebuie să ai grijă de ea pentru că e prima. Dar sunt convins că va depăși acest episod. Eu nu îl văd nefăcând ceva. Poți să nu ai o funcție oficială, dar tot faci ceva. Și eu semăn puțin cu el. Nu îl văd să nu facă ceva. Nu trebuie să ai o funcție oficială, dar tot faci ceva. Și cred că izvorul de experiență, de contacte, de înțelepciune, de reper moral pe care el îl reprezintă, probabil că un club din România sau din altă parte, îl iei efectiv ca instituție și încerci să scoți cât mai mult. Nu trebuie neapărat o poziție executivă, nu neapărat pe bancă. Eu cred că va avea o activitate legată de sport, de fotbal, sub o formă sau alta”, a declarat Mircea Geoană, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Se retrage Mircea Lucescu după mandatul de la echipa națională?

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gică Hagi va fi noul selecționer al României după ce Mircea Lucescu își va încheia mandatul. Deși are 80 de ani, „Il Luce” va continua în fotbal, crede Mircea Geoană. Diplomatul român e convins că se va da o luptă aprigă între Rapid și Dinamo.

„Probabil între Rapid și Dinamo se va duce o luptă pentru a îl încerca să îl convingă să vină măcar cu sfaturi. Sau poate dacă ne dorim și sigur ne dorim să îl folosim la nivel național. Nu în sensul administrativ. Eu aș folosi o instituție cu o asemenea experiență pe cât de mult s-ar putea. Oferindu-i lucruri interesante, unele care să îl stimuleze financiar, altele intelectual, profesional. E un om care vrea să dea înapoi.

(n.r. – V-ați vedea la Rapid alături de Dan Șucu și de Mircea Lucescu?) Ce să caut eu, nu mă pricep. Eu nu mă subestimez, dar Mircea Lucescu la Rapid ar fi cea mai mare chestie care s-ar putea întâmpla pentru clubul ăsta. S-ar da echilibru și predictibilitate și reputație dincolo de ciclul unui campionat. Tu ai nevoie de cineva care să absoarbă șocurile și să dea sentimentul de club mare. Dacă poate Dan să îl convingă ar fi un lucru mar. Dar cred că și cei de la Dinamo sigur se gândesc la fel și vor veni cu o ofertă”, a conchis Geoană.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
