APS semnalează înmulțirea tacticilor de intimidare împotriva jurnaliștilor. Trei exemple negative de cluburi cu tradiție din Liga 1 și Liga 2

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Asociația Presei Sportive din România a semnalat o serie de derapaje în relația unor cluburi de tradiție din campionat față de reprezentanții mass-media. În consecință, APS solicită cluburilor să respecte regulamentul și libertatea presei, precum și a jurnaliștilor de a-și exercita profesia fără „intimidări, condiționări sau presiuni”.

Asociația Presei Sportive din România arată cu degetul mai multe cluburi care au încălcat regulamentul în relația cu jurnaliștii

Incidentul de la Miercurea Ciuc din timpul partidei Csíkszereda – Dinamo a readus în discuție o problemă asupra căreia reprezentanții jurnaliștilor din România și cei ai Ligii Profesioniste de Fotbal conveniseră deja cu reguli clare. Cu toate acestea, încă există cluburi care nu respectă regulile, potrivit avertismentului oficial al

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Ce prevede acest regulament? dar și în alte zone având scopuri similare (sală de conferințe, zonă mixtă, etc), va fi permis DOAR reprezentanților media, nu altor invitați, influenceri, creatori de conținut non-jurnalistic, vloggeri, reprezentanți ai clubului ori ai partenerilor, rude, suporteri, sponsori etc”, este precizat în acest regulament.

Cu toate acestea, așa cum observă Asociația Presei Sportive, în practică, unele cluburi joacă la limita regulamentului și permit accesul unor membri ai clubului, strecurați sub protecția paragrafului care stipulează că „Excepție fac reprezentanții media desemnați de club și care, la data evenimentului, au în mod obligatoriu un raport contractual în vigoare cu clubul”.

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Clubul din Miercurea Ciuc a permis accesul la masa presei al unor suporteri, lucru interzis de regulament

Mai mult, în timpul partidei cu Dinamo, oficialii celor de la Miercurea Ciuc a permis accesul unor suporteri la masa presei, care purtau fulare cu însemnele echipei, așadar o încălcare a acordului semnat de LPF.

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și, în același timp, să îl ignore atunci când își aduce acolo propriii susținători. Regulile trebuie aplicate unitar și fără excepții arbitrare.

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Mult mai gravă este informația potrivit căreia mai mulți jurnaliști au fost amenințați de oficiali ai clubului din Miercurea Ciuc că nu vor mai fi acreditați la meciurile viitoare dacă relatează despre conflictul produs la masa presei”, este precizat în comunicat. Mai mult, acest gest este interpretat drept o „formă inadmisibilă de intimidare a presei”.

„Acreditarea nu este o recompensă pentru articole favorabile și nici un privilegiu acordat jurnaliștilor „cuminți””, mai precizează reprezentanții asociației. Cazul de la Miercurea Ciuc nu este, însă, solitar! Conform sesizărilor primite și alte cluburi cunoscute din fotbalul românesc uită uneori să respecte regulamentul.

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Rapid București și Chindia Târgoviște au încălcat, de asemenea, regulamentul și au șicanat jurnaliștii

Sunt aduse în discuție cluburile Rapid București sau Chindia Târgoviște. Așadar, în cazul giuleștenilor „mai mulți fotoreporteri au fost avertizați în legătură cu posibilitatea retragerii acreditării atunci când documentează video, după încheierea partidelor, interacțiunile dintre jucători și suporteri pe stadion, în special în situațiile în care imaginile pot surprinde manifestări sau scandări triviale, incomode pentru club”.

Mai mult, unor fotoreporteri li s-a solicitat „să predea clubului, cu titlu gratuit, fotografiile realizate la meciuri, pentru a fi folosite pe conturile de comunicare ale Rapidului. În caz contrar, șansele de a obține acreditare sunt minime”. APS consideră o asemenea de practică „inacceptabilă și nedemnă de un club cu anvergură”.

Chindia Târgoviște a interzis accesul unor jurnaliști locali pentru că nu sunt „prietenoși cu clubul”

Cât despre Chindia Târgoviște, clubul de ligă secundă a refuzat acreditarea unor jurnaliști locali, pe motiv că „nu sunt prietenoși cu clubul”. În acest sens, APS reamintește cluburilor respective că „presa nu are obligația de a cosmetiza realitatea pentru a proteja imaginea unui club. Rolul jurnalistului este acela de a relata ceea ce vede și ceea ce consideră relevant pentru public”.

În consecință, „Asociația Presei Sportive din România solicită public Ligii Profesioniste de Fotbal și Federației Române de Fotbal să analizeze aceste situații și să se asigure că prevederile regulamentelor și ale acordurilor încheiate cu APS sunt respectate de toate cluburile afiliate”. Mai mult, APS a cerut deja cluburilor să „respecte nu doar regulamentele, ci și un principiu elementar într-o societate democratică: presa trebuie să își poată face meseria liber, într-un mediu sigur și fără presiuni”.