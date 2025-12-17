Sport

Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv

Vești bune pentru Filipe Coelho înaintea meciului decisiv din Grecia. Doi titulari ai Universității Craiova și-au revenit în urma accidentărilor și sunt apți pentru jocul cu AEK, din UEFA Conference League.
Răzvan Scarlat
17.12.2025 | 14:10
Jucătorii Universității Craiova sărbătoresc un gol marcat. Sursa foto: sportpictures.eu
În etapa a 20-a din SuperLiga, Universitatea Craiova a învins, în deplasare, pe Hermannstadt, scor 2-0, dar nu s-a putut baza pe doi jucători importanți. La un moment dat, aceștia era incerți și pentru partida cu AEK Atena, însă oltenii pot răsufla ușurați. Filipe Coleho îi va avea la dispoziție pentru înfruntarea din Grecia.

Cei doi titulari care sunt apți de joc după ce au lipsit cu Hermannstadt

Potrivit informațiilor FANATIK, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk sunt apți de joc pentru jocul de la Atena, decisiv pentru calificarea oltenilor în play-off-ul Conference League. Cei doi au depășit problemele medicale care i-au ținut pe bară la Sibiu și sunt pregătiți, din toate punctele de vedere, de disputa din Grecia.

Altfel, din delegația Universității Craiova care a făcut deplasarea la Atena face parte și Tudor Băluță. Mijlocașul defensiv nu are, însă, nicio șansă să fie pe teren după operația de apendicită. A ales, totuși, să fie alături de colegii săi pentru a-i sprijini moral.

Motivul pentru care oltenii au decolat din București către Atena

În cadrul ediției FANATIK SUPERLIGA de marți, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit că delegația Universității Craiova are probleme cu plecarea la Atena, motiv pentru care în cursul serii va veni la București.

Pentru a nu risca amânarea zborului, oficialii clubului au hotărât să decoleze din București către Atena, mai ales că prognoza meteo anunța ceață, miercuri dimineață, la aeroportul din Craiova.

Apropo de Craiova. O să vă dau o informație importantă. Din cauza ceții, olteni nu pot decola, cu charter-ul, spre Atena de la Craiova. Era programată mâine dimineață plecarea spre Atena.

În aceste condiții, oltenii vor veni cu autocarul în această seară la București și vor pleca la Atena. Delegația va fi cazată la un hotel în apropiere de aeroport și mâine, la ora 09:00 dimineața, vor decola spre Atena. Decizia a venit după ce a fost anunțată ceață, iar oficialii nu au vrut să riște o amânare a zborului.

Ceața, care i-a ținut pe cei de la Sparta Praga zeci de ore bune la Craiova, a intervenit și acum. Important e să se întoarcă oltenii cu trei puncte de la Atena”, a dezvăluit Cristi Coste.

Între timp, delegația Universității Craiova a decolat, miercuri dimineață, din București spre Atena. A ajuns cu bine în capitala Greciei, iar pentru olteni va urma antrenamentul oficial.

