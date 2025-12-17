Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În etapa a 20-a din SuperLiga, Universitatea Craiova a învins, în deplasare, pe Hermannstadt, scor 2-0, dar nu s-a putut baza pe doi jucători importanți. La un moment dat, aceștia era incerți și pentru partida cu AEK Atena, însă oltenii pot răsufla ușurați. Filipe Coleho îi va avea la dispoziție pentru înfruntarea din Grecia.

Cei doi titulari care sunt apți de joc după ce au lipsit cu Hermannstadt

Potrivit informațiilor FANATIK, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk sunt apți de joc pentru jocul de la Atena, decisiv pentru calificarea oltenilor în play-off-ul Conference League. Cei doi au depășit problemele medicale care i-au ținut pe bară la Sibiu și sunt pregătiți, din toate punctele de vedere, de disputa din Grecia.

ADVERTISEMENT

Altfel, din delegația Universității Craiova care a făcut deplasarea la Atena face parte și Tudor Băluță. Mijlocașul defensiv nu are, însă, nicio șansă să fie pe teren după . A ales, totuși, să fie alături de colegii săi pentru a-i sprijini moral.

Motivul pentru care oltenii au decolat din București către Atena

În cadrul ediției FANATIK SUPERLIGA de marți, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit că , motiv pentru care în cursul serii va veni la București.

ADVERTISEMENT

Pentru a nu risca amânarea zborului, oficialii clubului au hotărât să decoleze din București către Atena, mai ales că prognoza meteo anunța ceață, miercuri dimineață, la aeroportul din Craiova.

ADVERTISEMENT

“Apropo de Craiova. O să vă dau o informație importantă. Din cauza ceții, olteni nu pot decola, cu charter-ul, spre Atena de la Craiova. Era programată mâine dimineață plecarea spre Atena.

În aceste condiții, oltenii vor veni cu autocarul în această seară la București și vor pleca la Atena. Delegația va fi cazată la un hotel în apropiere de aeroport și mâine, la ora 09:00 dimineața, vor decola spre Atena. Decizia a venit după ce a fost anunțată ceață, iar oficialii nu au vrut să riște o amânare a zborului.

ADVERTISEMENT

Ceața, care i-a ținut pe cei de la Sparta Praga zeci de ore bune la Craiova, a intervenit și acum. Important e să se întoarcă oltenii cu trei puncte de la Atena”, a dezvăluit Cristi Coste.

Între timp, delegația Universității Craiova a decolat, miercuri dimineață, din București spre Atena. A ajuns cu bine în capitala Greciei, iar pentru olteni va urma antrenamentul oficial.