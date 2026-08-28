Apune Craiova Maxima! Nae Ungureanu, al șaselea component al marii echipe care trece în neființă

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Au trecut mai bine de 40 de ani de când Craiova Maxima elimina Fiorentina, Bordeaux și Kaiserslautern și ajungea în semifinalele Cupei UEFA. De atunci o parte dintre componenții echipei s-au stins din viață, ultimul dintre ei fiind Nae Ungureanu.

Nae Ungureanu, ultimul component al Craiovei Maxima care a decedat

Luna august este una de coșmar pentru lumea fotbalului din Oltenia, care a pierdut două nume uriașe. După ce , acum .

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Uriașa formație din Bănie, din prima parte a anilor ’80, care a fost denumită Craiova Maxima, a pierdut până acum șase jucători. Înainte de Ungureanu și Marcu, alți patru componenți au murit.

Primul care a trecut în neființă a fost Zoltan Crișan, în 2003, pentru ca 10 ani mai târziu Oltenia să-l piardă și pe căpitanul Costică Ștefănescu. La începutul lui 2018 a decedat și Nicolae Tilihoi, pentru ca în toamna aceluiași an să-și piardă viața și legendarul Ilie Balaci.

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Ungureanu, 10 ani de vis la Craiova

Născut și crescut la Craiova, Nicolae Ungureanu a jucat timp de 10 ani la Universitatea în perioada 1977-1987. A evoluat pe postul de fundaș stânga și a fost un component de bază al Craiovei Maxima.

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A câștigat două titluri de campion cu ”alb-albaștrii”, în 1980 și 1981, evoluând în toate meciurile din ambele sezoane. Mai are în palmares și două Cupe ale României cu Craiova, înainte de a se transfera la Steaua.

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Sorin Cârțu, devastat de moartea lui Nae Ungureanu

Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost . Revenit noaptea din Armenia, după eșecul ”alb-albaștrilor” din Europa League, fostul mare fotbalist a mărturisit pentru FANATIK cum a primit tragica veste.

”Am venit la 4 dimineața și tocmai am aflat și eu. Prin somn am auzit telefonul, m-a sunat fiica lui. Nici nu știu ce să spun… Sunt consternat, nu am cuvinte pur și simplu. Necazuri unul după altul. Ăsta este cel mai mare necaz! Sunt luat în șocuri de necazuri! Lasă-mă te rog să îmi revin”, a declarat Cârțu, pentru FANATIK.