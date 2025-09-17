Aqua Carpatica, lovitură uriașă de imagine pe plan internațional! Celebrul brand românesc s-a asociat cu Federația Peruană de Tenis și „a debutat” cu o victorie istorică în Cupa Davis

Aqua Carpatica, un gigant al industriei de ape minerale din România, continuă să își consolideze statutul de brand global. Compania a devenit partener oficial al Federației Peruane de Tenis, iar momentul ales nu putea fi mai inspirat: echipa națională a Peru a obținut o victorie istorică în , la Lima.

Triumful peruanilor a venit în fața Portugaliei, cu scorul general de 3-1. A fost show total la Lima. Gonzalo Bueno și Ignacio Buse au reușit, pe rând, victorii spectaculoase împotriva lui Nuno Borges, numărul 1 al lusitanilor.

Asocierea dintre un brand românesc și o performanță sportivă de asemenea magnitudine reprezintă o lovitură de imagine fără precedent. Aqua Carpatica nu doar că s-a afișat pe scena tenisului mondial, dar a fost și apa oficială a competiției. Sportivii s-au hidratat cu apa sponsorului românesc între game-uri.

Aqua Carpatica a ajuns în restaurantele din Peru

Anul 2025 confirmă ascensiunea acestui gigant românesc. La doar 14 ani de la lansare, Aqua Carpatica a fost desemnată „cel mai puternic brand românesc” în clasamentul BrandRO și este, în același timp, cea mai vândută apă plată din România. În prezent, compania este prezentă în peste 20 de țări și continuă să cucerească noi piețe.

„Parteneriatul cu Federația Peruană de Tenis a coincis cu un moment de glorie pentru tenisul peruan”

De altfel, în restaurantele din Peru, apa minerală Aqua Carpatica se regăsește deja pe meniuri, iar odată cu succesul echipei de Cupa Davis imaginea nu poate decât să crească. Pentru a marca acest parteneriat sportiv, Aqua Carpatica a transmis și un comunicat:

„AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis

AQUA Carpatica, apa minerală naturală cu renume internațional pentru puritatea sa excepțională, anunță cu mândrie semnarea parteneriatului cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației, cât și al echipei naționale de tenis, urmată de victoria istorică a Peru la Cupa Davis, desfășurată recent la Lima.

La doar 14 ani de la lansare, AQUA Carpatica este deja cel mai puternic brand românesc, confirmat de titlul obținut în BrandRO 2025, și cea mai vândută apă plată din România. Extinderea internațională acoperă acum peste 20 de țări, iar 2025 a marcat intrarea pe piața peruană, unde AQUA Carpatica este deja preferată de restaurante de top care premiază calitatea, precum Mérito (locul 26 în The World’s 50 Best Restaurants 2025) și Osaka Cocina Nikkei.

Parteneriatul cu Federația Peruană de Tenis a coincis cu un moment de glorie pentru tenisul peruan – victoria echipei naționale în Cupa Davis – ridicând afinitatea și prestigiul consumului de apă minerală naturală printre iubitorii sportului și ai gastronomiei de elită. AQUA Carpatica a fost apa oficială a competiției, iar colaborarea s-a dovedit a fi de bun augur, asigurând hidratarea campionilor și performanța lor de top. Acest demers consolidează poziția brandului drept susținător al performanței sportive autentice.

Această asociere unică între excelență sportivă și calitate superioară transmite un mesaj puternic pentru consumatorii din Peru: alegerea produselor premium, precum AQUA Carpatica, poate inspira performanță, sănătate și succes. Brandul va continua să investească în creștere, inovație și în promovarea unei vieți sănătoase, atât la nivel local, cât și internațional”, au transmis reprezentanții Aqua Carpatica într-un comunicat.

