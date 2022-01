A înotat 27 de ore după ce a fost luat de tsunami. Cum a scăpat de moarte Aquaman din Tonga

Apele din Tonga, stat lovit în weekendul trecut de un puternic tsunami, după , încep să se retragă. În urmă au rămas pagube materiale, decese, dar și unele povești de-a dreptul impresionante.

Una dintre istorisiri îi aparține unui pensionar cu dizabilități dintr-o localitate cu doar 60 de suflete situată în arhipelagul din sudul Pacificului.

Lisala Folau are 57 de ani, probleme serioase cu deplasarea, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se salveze miraculos din valurile produse de tsunami.

Într-un interviu pentru un post local de radio, citat de , bărbatul povestește că a fost tras în largul mării în momentul în care valurile au lovit țărmul sâmbătă, în jurul orei 19.00.

Folau a spus că își zugrăvea casa când a fost alertat de producerea unui tsunami de către fratele său. La foarte scurt timp după avertisment, valurile i-au măturat locuința.

Pentru a încerca să se salveze, s-a urcat într-un copac, dar când a coborât, un alt val uriaș l-a luat în larg, a spus el. Bărbatul de 57 de ani a declarat că este cu dizabilități și nu se poate deplasa normal.

”Am plutit în apă, aruncat de colo-colo de valurile mari care continuau să vină”, a declarat el pentru postul de radio.

Folau a spus că a continuat să plutească și a reușit, încet, să înoate circa 7,5 km până la insula principală Tongatapu, ajungând la țărm 27 de ore mai târziu, duminică, în jurul orei 22.00.

Povestea cu adevărat miraculoasă a lui Lisala Folau a devenit virală pe rețele de socializare din Tonga.

”Aquaman din viața reală” și ”Este o legendă”, sunt două dintre laudele pe care le-a primit bărbatul.

Localitatea Atata, care se află la aproximativ 30 de minute cu barca de capitala Tonga, Nuku’alofa, a fost distrusă aproape în întregime de -ul care a lovit insulele. Bărcile navale din Tonga încă cercetează insulele mai mici și evacuează oamenii către insulele principale.

A Miraculous story of survival has been shared on Facebook. Lisala Folau is alleged to have swam 28 hours from Atataa in to the main island, Tongatapu-7.5 km away! Lisala was swept away during the at 6pm on Saturday. He reached the shore of Sopu at 10pm on Sunday!

