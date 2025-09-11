Ar accepta Dorinel Munteanu să preia naționala României? „Nu înțeleg de ce Mircea Lucescu face lobby pentru Hagi”

România a pierdut partida amicală în fața Canadei, iar cu Cipru a remizat, deși a condus cu scorul de 0-2. În urma ultimului rezultat înregistrat, șansele tricolorilor la calificarea directă la Campionatul Mondial au scăzut dramatic și s-a pus sub semnul întrebării dacă Mircea Lucescu va continua la cârma naționalei. Ce spune Dorinel Munteanu despre situația lui „Il Luce”.

Dorinel Munteanu, sincer vizavi despre o numire la echipa națională: „Orice antrenor își dorește”

După partida cu Cipru, , dar pentru ca acest lucru să se întâmple, FRF trebuie să vină cu o opțiune viabilă.

FANATIK a stat de vorbă cu Dorinel Munteanu după rezultatele slabe ale echipei naționale din luna septembrie. Ei bine „Neamțul” este de părere că tricolorii au arătat mai bine sub comanda lui Edi Iordănescu și nu înțelege de ce Mircea Lucescu îi face acum loc lui Gică Hagi pe banca tehnică.

Întrebat despre o posibilă numire a sa în locul lui Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu a afirmat că ar fi un vis îndeplinit pentru el dacă se va întâmpla și că știe foarte multe lucruri din interior. Totodată, „Neamțul” consideră că pe banca naționalei ar trebui instalat un antrenor cu experiență și rezultate în fotbalul românesc, ci nu un începător.

Dorinel Munteanu, analiză pe larg după Cipru – România 2-2: „Avem doar o singură variantă”

Un moment greu pentru naționala României. Cum putem ieși din situația asta?

– Totuși suntem calificați la baraj 99%. Ar trebui să încercăm să scoatem maximum din meciurile care au mai rămas și să ne calificăm la baraj pentru a salva campania și să revenim la Campionatul Mondial. Trebuie să câștigăm la baraj pentru fotbalul românesc.

Deci ar trebui să ne concentrăm și să pregătim deja confruntarea de la baraj?

– Sigur, eu cred că asta a fost de la început în subconștientul lor. Chiar și dacă noi câștigam în Cipru, trebuia să batem Austria și depindeam și de alte rezultate. Acum știm că avem doar o singură variantă.

Dorinel Munteanu: „N-am prea văzut lucruri bune în această campanie”

Nu vă doare situația în care am ajuns? Când erați jucători, România defila în fața unor echipe precum Cipru, iar acum suntem egalați după ce am condus cu 2-0. Pare de necrezut…

– Atunci era altceva, dar totul a stat în mâna antrenorilor și jucătorilor. Am văzut 2-0, nu trebuia să închidem jocul, însă ar fi trebuit să nu le dăm șanse adversarilor să fie periculoși.

Care credeți că e marea problemă a echipei naționale?

– Din punctul meu de vedere, toate aceste rezultate stau în mâna antrenorului și apoi a jucătorilor. În această campanie de calificare n-am prea văzut lucruri bune. Nu am fost constanți, nu am practicat un fotbal bun.

Diferența dintre România lui Edi Iordănescu și cea a lui Mircea Lucescu

Am arătat mai bine cu Edi Iordănescu decât cu Mircea Lucescu?

– Trebuie să recunoaștem că în dreptul lui Edi stă o calificare. Și-a dus mandatul până la capăt chiar dacă am avut oscilații de randament și meciuri mai bune sau mai puțin bune. A dus România la Campionatul European și nu se poate compara mandatul lui cu cel al lui Mircea Lucescu din punctul meu de vedere. Indiferent cine este antrenor, performanțele trebuie afișate.

Se vorbește din nou despre un nou selecționer. Mulți îl cer pe Gică Hagi. Este o soluție?

– Sunt câteva lucruri care sunt ciudate ori cu semnul întrebării. Gică Hagi sigur că merită, dar asta decide președintele federației. Că îl propune sau îl lasă pe Hagi, e un lucru așa… Gică Hagi a fost tot timpul în cărți și nu îi mai trebuie lobby. Nu înțeleg de ce actualul selecționer îi face lobby lui Hagi.

Își dorește Dorinel Munteanu să fie selecționerul României? „Eu știu foarte bine cum merg lucrurile”

Dacă Mircea Lucescu va decide să plece și vi s-ar propune să preluați echipa națională, ați accepta?

– E un răspuns nu pe care nu că vreau să îl dau, dar s-au perindat la echipa națională tot felul de antrenori. Cu experiență, tineri, direct după ce au terminat școala, iar acum a venit cel mai experimentat antrenor. Cine nu își dorește echipa națională?

Eu știu însă foarte bine cum merg lucrurile în România și nu vreau să creez o polemică să spun eu că am un vis. Toți antrenorii din România spun că e un vis să antreneze echipa națională. Trebuie totuși să ai experiență, să fi făcut ceva pentru echipa națională a României, trebuie să ai rezultate unde ai antrenat.

Ce șanse avem la baraj și ce spune despre Baiaram: „El e un jucător care chiar dacă n-ai habar de fotbal trebuie să vezi că e în formă”

Cum explicați că am jucat cu același 11 după ce am pierdut acasă cu 3-0 împotriva Canadei?

– Nu mi se pare ceva ieșit din comun, deci eu ca antrenor îl susțin aici 100% pe Mircea Lucescu. Problema e că am avut 2-0. Fiecare antrenor face în așa fel să câștige la scorul ăsta, deși se întâmplă asta de multe ori când conduci cu 2-0. Puteam să câștigăm cu 3-1, dar puteam să și pierdem. Trebuia să gestionăm altfel acest meci și să ne menținem în cursă.

Ce șanse avem în acest moment la baraj?

– Păi s-a creat un nucleu, mai trebuie să apară 1-2 jucători care sunt în formă în campionat sau în străinătate. Ca să ne calificăm trebuie să joace cei mai în formă. Cum a fost Baiaram. El e un jucător care chiar dacă n-ai habar de fotbal trebuie să vezi că e în formă. Sigur, și Dobre era în formă, dar în meciurile internaționale trebuie să avem mai mult tupeu. Trebuie să avem mai multă încredere în Baiaram.

El este jucător puternic, a revenit în forță acuma după plecarea lui Mitriță și e numărul unu din punct de vedere al jocului la Craiova. Nu trebuie să fie trist și trebuie să o ia ca pe provocare, ca pe o întâmplare și dacă randamentul lui va fi același, sunt sigur că va fi următorul titular al naționalei.

Care e principala problemă a naționalei României: „Aici s-a făcut diferența în mandatul lui Edi Iordănescu”

Ar fi fost poate diferit dacă nu aveam atâția jucători accidentați? Drăgușin, Mihăilă, Bîrligea, Louis Munteanu…

– Nu. Eu nu cred. Toți acești jucători au fost în meciurile trecute din preliminarii și nu au avut reușite. Așa că nu e o diferență dacă lipsește unul sau altul. Drăgușin nu a mai jucat de foarte mult. Louis Munteanu nu trebuia convocat la echipa națională după ce a arătat în campionat și în cupele europene.

Ce trebuie să îndreptăm cât mai repede?

– Jocul colectiv, adică atitudinea. Aici trebuie lucrat. Cum îți construiești atitudinea la nivel de echipă așa se impregnează în mentalul jucătorilor. Eu cred că am pierdut de exemplu meciul cu Canada din cauza atitudinii, nu pentru că ei au fost o echipă foarte puternică. Discuțiile pe care antrenorii le au cu jucătorii sunt cele mai importante. Nu vreau să dau nume, dar am văzut jucători care după ce pierdeau mingea gesticulau, dacă nu primeau mingea pe atac nu mai veneau înapoi sau cei din spate care urcau la centrare nu mai veneau înapoi.

Aici s-a făcut diferența în mandatul lui Edi Iordănescu. Datorită atitudinii echipei s-au calificat la Campionatul European. Au fost hotărâți în tot ceea ce au făcut. Calitatea numărul unu este implicarea și determinarea cu care intri în teren la echipa națională. Jucătorii care vin trebuie să aibă aceste două principii, să dea și să fie implicați 100%, nu doar să bifeze încă o selecție.

Dorinel Munteanu îl cere titular pe Alex Mitriță la națională: „A demonstrat că face diferența”

Urmează un meci cu Austria…

– Sunt o echipă bună, constantă, fără un joc strălucit. Este pragmatică, la fel ca Germania. Avem un adversar de calibru, peste ceea ce am avut. Se poate câștiga, am mai făcut-o, dar șansele sunt minime. Trebuie să ne perfecționăm și să ne identificăm problemele. Ne putem califica la baraj. Câte echipe nu au produs surprize?

Sunt jucători care ar putea să apară titulari și să schimbe jocul României?

– Nu avem „genii”, dar Mitriță e un jucător valoros, iar campionatul Chinei e destul de puternic. Eu cred că trebuia să joace. Și în primul joc mai mult pentru că a demonstrat că face diferența, chiar dacă nu e Hagi sau Mutu.